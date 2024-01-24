10 вещей в доме, которые нужно чистить каждую неделю, месяц и год

Уборка в доме - важный атрибут жизни. Важно знать, что нужно очищать регулярно, а в каких месяцах нужно убирать только раз в год.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Что чистить еженедельно

Стол

Профессиональная организаторша дома Шантая Дакворт говорит, что места, к которым чаще всего прикасаются, следует чистить еженедельно. Все потому, что на них быстро скапливаются микробы.

"Это вещи, к которым часто прикасаются несколько человек в доме, и на них легко скапливаются микробы", - рассказала она.

Еженедельная уборка этих мест сведет к минимуму риск распространения болезней и поможет вам поддерживать чистую среду. Также рекомендуется чаще очищать и дезинфицировать эти места, если кто-то в доме болен.

Простыни и банные полотенца

Раз в неделю рекомендуется стирать все белье, которое вы используете каждый день. Своевременная стирка вещей частого использования может помочь предотвратить аллергию и защититься от микробов.

Холодильник

Холодильник также следует убирать еженедельно. Если вы ходите за продуктами раз в неделю, то в идеале бы убирать и холодильник перед походом в магазин.

Начните с выбрасывания продуктов у которых истек срок годности.

Нужно чистить ежемесячно

Техника

Такие приборы, как духовки, микроволновые печи и холодильники, со временем могут накапливать грязь и запахи. Ежемесячная очистка предотвращает накопление грязи, обеспечивает оптимальную производительность и продлевает срок службы вашей техники.

Шкафы

Нужно ежемесячно наводить порядок в своем шкафу. Это избавит от перегруженности.

Шкафы могут быстро стать захламленными, особенно если члены семьи бросают туда вещи, не складывая их должным образом. Поэтому следует выделять время, чтобы навести там порядок.

Кладовка

Вещи в кладовке хранятся немного дольше, чем продукты в холодильнике, поэтому их нужно убирать всего раз в месяц.

Следует проверить, нет ли просроченных продуктов и выбросить их.

Что чистить каждый год

Системы отопления и вентиляции

Система отопления, вентиляции и кондиционирования вашего дома также следует регулярно чистить. Это помогает всем системам оставаться чистыми от пыли и работать в полную силу. Также не забывайте менять фильтры.

Матрасы

Матрасы могут накапливать крошки и пыль. Поэтому следует ежегодно пылесосить и чистить матрасы, чтобы предотвратить проблемы с аллергией и насекомыми и пылевыми клещами.

Игрушки

Если у вас есть маленькие дети, игрушки могут являться основным источником беспорядка в доме.

Отложите все, что больше не соответствует возрасту ребенка или игрушки, которые уже повреждены.

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