10 вещей, которые не переживут хранение в пластиковых пакетах

Кожа

Кожа не подходит для хранения в пластиковых контейнерах или пакетах, поскольку она может прилипнуть и повредиться. Если в контейнере задержится влага, это может привести к трещинам на коже.

Фотографии

Влага и тепло могут привести к тому, что фотографии слипнутся, выгорают или повредятся. Лучше использовать специальные контейнеры для хранения фотографий, обозначенные как "архивные", чтобы предотвратить их деградацию. Пластиковые контейнеры или пакеты также могут привести к подобным проблемам из-за накопления влаги.

Электроника

Пластиковый контейнер может быть удачным выбором для хранения электроники в комнате с постоянной температурой, но во влажных помещениях он может повредить технику. Для защиты от влаги можно добавить пакеты с силикагелем. Пластиковые контейнеры или пакеты не предоставят достаточной защиты от изменений температуры.

Одежда и ткани

Хотя пластиковые пакеты кажутся идеальными для хранения зимней одежды, они могут привести к развитию плесени, неприятных запахов или пятен. Пластик не позволяет тканям "дышать" и может вызвать неприятности. Точно так же пластиковые контейнеры или пакеты не позволяют материалам "дышать", что может вызвать плесень.

Важные документы

Документы не стоит хранить в пластиковых контейнерах или пакетах, поскольку влага и солнечный свет могут их повредить. Лучше использовать дышащие материалы, такие как ткань или деревянные коробки. Пластиковые контейнеры также не подходят для длительного хранения важных документов из-за возможности накопления влаги.

Не забывайте, что не зря пластиковые пакеты чаще всего используются для сбора мусора, а не хранения полезных вещей (фото: Freepik.com)

Химикаты

Хранение химических веществ в пластиковой упаковке может быть опасным, особенно если они попадают в зону температурных колебаний или текут. Это может привести к опасным химическим реакциям. Пластиковые контейнеры или пакеты не являются надежными для хранения химикатов, поскольку они могут легко порваться или протекать.

Еда

Хранение пищи в пластиковых контейнерах или пакетах может быть опасным, особенно если вы используете контейнеры для повторного использования. Пластиковые контейнеры не подходят для хранения пищи, поскольку в них может накапливаться влага, что способствует росту бактерий.

Корм для животных

Как и человеческая пища, корм для животных, хранящийся в пластиковых контейнерах или пакетах, может содержать следы пластика. Лучше использовать металлические контейнеры для хранения корма. Пластиковые контейнеры или пакеты могут испортить корм, сохраняя влагу и предоставляя возможность развития бактерий.

Влажные или сырые вещи

Хранение влажных или сырых вещей в пластиковых пакетах может привести к образованию плесени. Дайте вещам высохнуть перед хранением или выбирайте материалы, позволяющие воздуху циркулировать. Пластиковые контейнеры или пакеты точно не подходят для таких вещей, поскольку они только задерживают влагу внутри.

Обувь

Пластиковые контейнеры или пакеты удерживают влагу и микробы, что может вызвать неприятный запах и повреждение обуви. Выбирайте контейнеры, позволяющие воздуху циркулировать, чтобы минимизировать возможность повреждения. Пластиковые емкости для хранения обуви также не подходят, поскольку не дают возможности для проветривания.

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