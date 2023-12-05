10 вещей, которые обязательно должны быть в авто: без них ездить нельзя

Безопасность на дороге является самым важным аспектом для всех водителей. Все стремятся к тому, чтобы поездки были безопасными и комфортными. В частности, существуют первые требования, согласно которым эксплуатация легкового автомобиля может быть запрещена.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт " Дорожній адвокат ".

В разделе 31.4 ПДД перечислены различные требования, согласно которым ездить на легковом автомобиле запрещено.

Специалисты назвали 10 вещей, при отсутствии которых водитель не сможет безопасно использовать свой автомобиль согласно пункту 31.4 ПДД. Кроме того, за отсутствие отдельных вещей можно получить штраф.

Отсутствуют стеклоочистители

Очистка лобового стекла от осадков и грязи необходима для обеспечения хорошей видимости дороги. Отсутствие или неисправность стеклоочистителей может стать причиной ограниченной видимости и опасности на дороге.

Отсутствует зеркало заднего вида

Заднее зеркало является неотъемлемой частью автомобиля и необходимо для обеспечения безопасности движения. Отсутствие заднего зеркала затрудняет обзор ситуации сзади и может привести к опасным ситуациям на дороге.

Не работает звуковой сигнал

Специалисты рассказали, что звуковой сигнал используется для предупреждения и оповещения других водителей движения об опасности. Отсутствие сигнала приводит к утрате возможности эффективно общаться с другими водителями на дороге.

Это может создать риск возникновения аварийных ситуаций и нарушить общую безопасность на дороге.

Не работает спидометр

Важно помнить, что спидометр и одометр являются важными приборами для контроля скорости и расстояния, пройденного автомобилем.

Если они не работают, это затрудняет оценку скорости движения и может привести к несоблюдению допустимых ограничений.

Отсутствует бампер

Бампер и заднее защитное устройство выполняют важную функцию защиты автомобиля при столкновении. Отсутствие этих элементов повышает риск травмы пешеходов и других участников дорожного движения во время столкновения.

Нет брызговиков

Они служат для предотвращения расплеска грязи, воды и камней во время движения автомобиля. Отсутствие этих элементов может привести к опасности для других водителей.

Аптечка

Аптечка обязательно должна быть в автомобиле. В случае аварии она может спасти жизнь.

Отсутствует знак аварийной остановки

Знак аварийной остановки необходим для предупреждения других водителей о неисправности автомобиля.

Отсутствие этого знака может привести к тому, что другие водители не будут знать о вашей проблеме.

Огнетушитель

Огнетушитель является важным средством для борьбы с пожарами на дороге.

Его отсутствие приведет к невозможности быстро реагировать на опасность.

Ремни безопасности

Ремни безопасности и подголовники являются основными средствами защиты пассажиров в аварийной ситуации. Отсутствие этих средств может привести к серьезным травмам или смерти при столкновении.