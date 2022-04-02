10 простих та корисних продуктів, які надовго втамовують голод

Ситні та поживні продукти допоможуть залишатися у гарній формі та підтримати здоров'я навіть у стресових умовах, завдяки корисним компонентам та вітамінам у складі. Вони вгамують голод на кілька годин і заощадять ваш час на кухні.

Styler зібрав 10 продуктів, які надовго дають почуття ситості і не шкодять фігурі.

Горіхи

Здоровий лідер серед перекусів. Досить з'їсти жменю волоських горіхів, мигдалю або лісового горіха, щоб збити почуття голоду як мінімум на півгодини. Калорійність волоського горіха - 650 ккал на 100 грам, мигдалю - 575 ккал.

Горіхи багаті на корисні мононенасичені жирні кислоти, які підвищують тонус організму і захищають імунітет. Їсти їх краще у сирому вигляді.

Бобові

Квасоля, горох, нут є відмінним джерелом рослинного білка та клітковини. Як відомо, обидва ці компоненти входять у формулу ситості.

Каші та рагу з бобових надовго позбавлять вас від почуття голоду. Проте людям із чутливим кишківником варто попередньо замочити їх на ніч, а в процесі приготування страви додати куркуму, часник, кмин. Ці приправи позбавлять здуття та інших неприємних відчуттів.

Картопля

Багато хто не включає в свій раціон картоплю, боячись погладшати. Однак цей продукт не тільки дуже ситний, а й корисний.

Фото: картопля в шкірці - поживна та корисна страва (pixabay.com)

Правильно приготовлена ​​страва з картоплі не додасть зайвих сантиметрів на талії. Випікайте картоплю в шкірці або зваріть "мундирі", а потім остудіть і їжте.

Після охолодження крохмаль змінює свою структуру, і страва стає кориснішою. А шкірка багата на вітаміни С і В, кальцій, залізо і йод.

Капуста

Капуста не дуже калорійна (30 ккал на 100 г), проте чудово насичує завдяки високому вмісту клітковини. Регулярне додавання капусти до раціону зміцнює імунітет - вона один із лідерів за вмістом вітаміну С. Також у капусті багато вітамінів A, B, C, P, U. Всього 100 грамів квашеної капусти забезпечують денну норму пробіотиків для нормального травлення.

Яйця

Яйця мають високу харчову цінність, багаті на протеїн та амінокислоти, які після перетравлення регулюють почуття голоду. Вітаміни групи В у яйці сприяють нормальному росту волосся та нігтів, а фосфоліпіди захищають печінку.

Ідеально їсти яйця на сніданок з овочами. Найздоровіша страва з яєць - зварені некруто з м'яким жовтком.

Фото: яйце некруто з овочами до сніданку (pixabay.com)

Жирна риба

Морська риба високої жирності не тільки дуже ситна, але й смачна і корисна. Це не обов'язково має бути дорогий лосось, можна вибрати оселедець, скумбрію, сардину, сайру. Підійдуть і консерви.

Жирна риба багата на омега-3, що підвищує захисні функції організму, оптимізує обмін речовин і рівень гормонів. Слабосолона або запечена риба з салатом ніяк не позначиться на фігурі, а лише додасть сил і допоможе справлятися зі стресом.

Сало

Їсти сало можна і потрібно, щоб бути енергійним та здоровим. Воно надовго насичує, адже це фактично жир у чистому вигляді, але корисний жир. Головне знати міру! Рекомендована норма до 20 грамів на день солоного сала, при високих фізичних навантаженнях – до 50 грамів.

Кисломолочні продукти

Сир та грецький йогурт можуть стати основою для поживного сніданку. Не варто вибирати знежирений продукт, адже користь від нього буде меншою, як і почуття ситості. Сир 9% у середньому містить 150 ккал на 100 грам. Він багатий білком та кальцієм для зміцнення кісток та м'язової маси. У кисломолочні продукти не варто додавати цукор, краще доповнити страву ягодами та горіхами.

Яблука

Яблука багаті харчовими волокнами, пектин у складі впливає обмін речовин і регулює апетит.

Фото: яблучний пектин втамовує голод (pixabay.com)

Вітаміни В1, В2, РР та Е допомагають роботі мозку. Дуже корисні печені яблука для роботи кишківника. Щоб додати до такого корисного десерту ще більше користі та поживності, доповніть його горіхами.

Шоколад

Вживання невеликого шматочка чорного шоколаду стимулює вироблення гормонів, які відповідають за почуття ситості, а також сприяє покращенню роботи серця, зменшує ризик інсульту, захищає зір.

Але треба пам'ятати, що цей десерт принесе максимум користі, якщо кількість какао в ньому буде не менше 70%. Оптимальна денна норма шоколаду – до 25 грамів на день. Калорійність продукту становить близько 550 ккал на 100 грамів.