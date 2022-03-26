Лікарі розповіли, чи можна їсти трохи запліснявілі продукти

Пліснява, яка виросла на продуктах - хлібі, варенні, фруктах чи овочах означає, що таку їжу треба викинути. Відібрати, обрізати там, де грибок - не варіант.

Читайте в матеріалі Styler нижче, чому це небезпечно.

Що таке пліснява і як вона впливає на здоров'я

Пліснява - це мікроскопічні гриби, або ж мікроміцети. Це надзвичайно різноманітна група мікробів, і до них входять не лише ті, які викликають плями на стінах чи псують продукти. Серед цих грибів є й корисні, приміром такі, з яких виготовляють антибіотики чи використовують для сиру.

Однак та пліснява, яка виростає на залежалих продуктах - шкідлива. Вдихання спор такої плісняви та контакт із нею може викликати подразнення дихальних шляхів та респіраторні симптоми.

При тривалому контактуванні з пліснявою підвищуються ризики виникнення алергій. Окрім того, грибні метаболіти можуть виступати тригером для розвитку астми.

Найбільш небезпечною пліснява може бути для:

немовлят,

дітей,

людей літнього віку,

людей з ослабленим імунітетом,

людей, які мають алергії, астму, а також проблеми зі шкірою (наприклад, екзему).

На фоні серйозного зниження імунітету і високої концентрації спор плісняви, можуть виникати такі серйозні хвороби, як аспергільоз легень.

Чому не можна їсти трохи пропліснявілі продукти

Споживати у їжу продукти, на яких з'явилася пліснява, не варто. Навіть прибрати трохи запліснявілого - не варіант, грибок заражує все навколо.

Гриби можуть продукувати токсини, що у високих кількостях можуть бути небезпечні.

Якщо ви помітили, що на хлібі або у банці варення з’явилася пліснява - не їжте їх та не намагайтеся позбутися плісняви локально, просто відрізавши шматок хліба з пліснявою чи забравши ложкою плісняву.

Уражена грибом частина зацвілого продукту насправді значно більша, ніж здається на перший погляд.