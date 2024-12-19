10 простых способов избавиться от неприятного запаха ног

10 способов избавиться от неприятного запаха от ног

Используйте мягкое мыло и щетку для чистки, чтобы мыть ноги по крайней мере раз в день. Лучшее время для этого - утренний или вечерний душ. Важно полностью высушить ноги после мытья. Уделите особое внимание между пальцами ног, где любая влажность может легко вызвать развитие бактерий.

Часто стригите ногти на ногах, чтобы они были короткими, и регулярно чистите их.

Снимите твердую мертвую кожу со стоп с помощью пилки для ног. Твердая кожа становится мокрой и мягкой, когда она влажная, образуя место, где любят жить бактерии.

Меняйте носки хотя бы раз в день. Если вы находитесь в жаркой среде, занимаетесь спортом или в любой другой ситуации, когда ваши ноги могут потеть, вам следует чаще менять носки.

Имейте две пары обуви, которые вы носите поочередно через день. Это позволяет каждой паре полностью высохнуть от пота или влаги в течение целого дня, прежде чем ее снова надеть. Вы можете вынуть стельки в обуви, чтобы они снова высохли. Мокрая обувь позволяет бактериям быстрее размножаться на ногах.

Выбирайте носки, которые впитывают влагу, а не удерживают ее на ногах. К ним относятся толстые мягкие носки из натуральных волокон или спортивные гольфы.

Носите босоножки с открытым носом в теплую погоду и ходите в помещении босиком, когда это уместно, чтобы ваши ноги оставались сухими.

Избегайте тесной обуви, которая может удерживать влагу.

Используйте ватный тампон, чтобы наносить небольшое количество спирта на ноги каждый вечер. Это поможет высушить ноги. Избегайте нанесения его на любые трещины на коже.

Наносите на ноги противогрибковый спрей или лечебную пудру для ног раз в день.

Что вызывает запах ног?

Ваши ноги выделяют много пота из-за того, что в них больше потовых желез, чем в любой другой части тела. Эти железы выделяют пот в течение дня, чтобы помочь охладить ваше тело и сохранить кожу влажной. Ноги потеют у всех, но подростки и беременные женщины больше всего подвержены сильному потоотделению ног, потому что их тела вырабатывают гормоны, которые заставляют их потеть больше.

Люди, которые целый день на работе стоят на ногах, находятся в состоянии сильного стресса или имеют заболевание, из-за которого они потеют больше, чем другие, обычно имеют более потные ноги. Естественно, на ногах есть бактерии. Эти бактерии помогают расщеплять пот на ногах, когда он выделяется. Если бактерии и пот накапливаются, может образоваться неприятный запах.

Дополнительные бактерии, как правило, образуются, когда человек потеет в обуви, снимает ее, а затем надевает снова, не давая ей полностью высохнуть. Плохая гигиена также может играть определенную роль в возникновении бромодоза.

Редкое мытье ног или отсутствие смены носков по крайней мере раз в день могут привести к появлению дополнительных бактерий на ваших ногах. Это может привести к ухудшению запаха.