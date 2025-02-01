10 проблем, с которыми сталкиваются 90% пар: как их преодолеть

В отношениях все мы немного герои своего сериала - со ссорами, любовными драмами и счастливыми финалами. Но есть ситуации, которые случаются в каждой паре, независимо от того, вместе вы год или двадцать. Главное - не паниковать, а искать пути решения.
Лайф коуч и сексолог Виталий Курсик рассказал для РБК-Украина (проект Styler) 10 самых распространенных проблем и дал советы, как с ними справиться.
Когда-то вы могли часами говорить, а теперь диалог сводится к "как дела?".
Решение: Введите "время для двоих" без телефонов и телевизоров. Спросите партнера о том, что его беспокоит, что радует или чего он хочет в жизни.
Сначала все горит, а потом, ну, как оказывается, секс тоже бывает "на автомате".
Решение: Экспериментируйте, обсуждайте свои желания и фантазии.
"Не стесняйтесь пробовать новое - от романтического вечера до интересных идей в спальне", - советует эксперт.
Один хочет отдых на Мальдивах, другой - новый холодильник.
Решение: Распределите финансы: какие расходы общие, а какие индивидуальные. Установите общие цели и договоритесь о бюджете.
Вы сторонник дисциплины, а партнер считает, что дети сами разберутся, как жить.
Решение: Поговорите о том, какими ценностями вы хотите поделиться с детьми. Составьте совместный план воспитания, который удовлетворит обоих.
Ваш партнер постоянно с телефоном или на работе, а вы чувствуете себя второстепенным персонажем.
Решение: Говорите о своих чувствах.
"Попросите партнёра уделять больше времени отношениям и объясните, почему это важно для вас", - подсказывает коуч.
Следите за лайками партнёра в Instagram или время от времени заглядываете в телефон?
Решение: Стройте доверие через открытые разговоры. Если ревность основывается на вашей неуверенности, стоит поработать над собственной самооценкой.
Вы хотите карьеры в городе, а ваш партнер мечтает о доме в деревне с козами.
Решение: Ищите компромиссы. Обсудите, как можно совместить ваши мечты или поддержать друг друга.
Когда партнер не слышит ваших слов или просто не реагирует на ваши переживания.
Решение: Слушайте активно: не только слышите, но и отвечайте. Покажите, что вы понимаете и готовы помочь.
Кому выносить мусор? Кто сегодня готовит?
Решение: Составьте график или договоритесь, кто что делает. А если действительно не хочется ссориться из-за этого, рассмотрите помощь извне (клининговые услуги, например).
Вы говорите, но вас не слышат, или, еще хуже, каждый разговор заканчивается ссорой.
Решение: Учитесь говорить без обвинений и использовать фразы вроде "Я чувствую...". Работайте над тем, чтобы разговоры стали способом найти решение, а не победителя.
"Помните, что никто из вас не является врагом в этих отношениях. Проблемы - это не конец, а вызов, который можно преодолеть вместе. Любовь - это не только бабочки в животе, но и работа над собой, над партнером и над тем, что вы создаете вместе", - резюмирует Виталий Курсик.
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