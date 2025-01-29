"С милым рай и в шалаше". Почему этот советский нарратив опасен и как строить отношения правильно

Фразу о "с милым рай и в шалаше" часто говорили наши бабушки и услышать этот опасный советский нарратив можно и сейчас. Что он означает и насколько опасен для современных отношений? И на чем нужно строить отношения правильно?

Что означает фраза "с милым рай и в шалаше" и на чем должны основываться настоящие взрослые отношения, объяснил для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Начнем с того, что шалаш - это, конечно, романтично. Но только если вы на пикнике, и всего на несколько часов.

"Жить в нем? Нет, спасибо, я лучше в квартиру с горячей водой и Wi-Fi. Однако многие до сих пор свято верят в эту сказочную иллюзию "шалаша" как символа идеальных отношений, где главное - любовь, а все остальное "как-то будет", - говорит эксперт.

А теперь серьезно. Этот нарратив опасен тем, что ставит любовь в изоляцию от реальной жизни. Звучит красиво, но что он реально означает?

"Что вы должны игнорировать свои потребности, амбиции и даже элементарный комфорт ради "большого чувства"? Что материальные вещи - это мелочи, а настоящая любовь одолеет все? Сюрприз: в жизни так не работает", - добавил он.

Почему этот подход вреден?

Игнорирование базовых потребностей

Сколько бы ни пели о "рае в шалаше", без элементарных условий жизни рано или поздно появится напряжение.

"Если вы постоянно думаете, как дотянуть до зарплаты, или у вас нет времени даже на отдых, то отношения рискуют превратиться в борьбу за выживание, а не в партнерство", - объясняет коуч.

Отказ от личного развития

Часто под "шалашом" подразумевают жертву ради отношений. "Мужу нужна поддержка - я откажусь от карьеры", "жене сложно - я забуду о своих интересах". И вот вы уже не пара, а два зомби, которые просто существуют вместе, забыв о своих мечтах.

Нереалистичные ожидания

Этот нарратив создаёт иллюзию, что любовь - это суперсила, которая решает все проблемы. А когда оказывается, что проблемы не исчезли, вы начинаете обвинять друг друга: "А где же наш рай?".

Как строить отношения правильно?

Любовь - это важно, но это не все

"Да, любовь - это фундамент, но без стен и крыши дом не устоит. Вместо "жить любовью" лучше совместно решать, как обеспечить комфорт и стабильность", - подчеркивает специалист.

Равноправное партнерство

Отношения - это не о том, чтобы тянуть все на себе, а о распределении ответственности. Поддерживайте друг друга, но не забывайте о себе.

Планируйте вместе

Финансы, карьера, быт - всё это не "анти-романтика", а основа здоровых отношений. Говорите открыто о том, как вы представляете свою жизнь, и ищите компромиссы.

Личностный рост - это must-have

Оставайтесь интересными друг другу. Работайте над собой, развивайтесь, находите новые хобби. Ведь никому не интересно жить с человеком, который "забуксовал" на месте.

Не бойтесь задавать вопросы о будущем

Лайф коуч отмечает, что если вам кажется, что ваш "шалаш" трещит по швам - садитесь и разговаривайте. Откровенность - это лучшая профилактика ссор.

Шалаши хороши для пикников. Для жизни нужен крепкий фундамент, общие цели и партнерство.

"И если кто-то скажет, что любовь не должна зависеть от денег или условий, просто спросите, не хочет ли он пожить в шалаше пару месяцев. Обычно после этого иллюзии быстро рассеиваются", - советует Виталий Курсик.