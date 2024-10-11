10 потрясающих случаев массовой истерии, сводившей с ума целые города

Танцевальная чума 1518 года

В июле 1518 г. в Страсбурге женщина по имени фрау Троффея внезапно начала неконтролируемо танцевать на улице. К ней стали присоединяться другие жители города, и вскоре сотни людей танцевали без остановки.

Эти танцы продолжались несколько недель, люди падали от истощения и некоторые даже умерли. Местные власти пытались унять больных, играя музыку и открывая танцевальные залы, но это только усугубляло ситуацию.

В конце концов, танцы запретили, а пострадавших отправляли к мощам святого Вита. Причины этого явления остаются неизвестными, но вероятнее всего это была массовая истерия, вызванная тяжелыми условиями жизни того времени.

Гаванский синдром

В 2016 году дипломаты США и Канады, работавшие на Кубе, начали жаловаться на звон в ушах, головную боль, потерю равновесия и бессонницу. Симптомы возникали внезапно и правительства заподозрили, что это может быть результатом атаки с использованием неизвестного звукового оружия.

Однако расследование, продолжавшееся несколько лет, не нашло подтверждений этой теории. В 2024 году Национальный разведывательный совет США пришел к выводу, что причинами могли быть разные факторы, в частности стресс и обычные заболевания.

Тем не менее, случаи "Гаванского синдрома" продолжают появляться среди дипломатов по всему миру.

Посольство США в Гаване (фото: Allthatsinteresting.com)

Газовый маньяк из Маттуна

В августе 1944 года в Маттуне, США, жители начали сообщать об удивительных случаях: люди чувствовали слабость и паралич после появления загадочного запаха в своих домах.

Некоторые утверждали, что видели человека в темной одежде, который якобы выпускал газ в окна. Через несколько недель более 30 человек сообщили о подобных "атаках", что вызвало панику в городе.

Полиция и ФБР расследовали эти случаи, но не нашли доказательств преступления. После того как власти объявили, что это, вероятно, была массовая истерия, количество сообщений резко уменьшилось.

Судилища над ведьмами в Салеме

Судилища над ведьмами в Салеме - это серия судов и казней, произошедших в поселке Салем, Массачусетс, между 1692 и 1693 годами.

Все началось в январе 1692 года, когда дочь и племянница пуританского священника Сэмюэла Пэрриса начали проявлять "припадки". Другие девушки в поселке тоже начали демонстрировать подобные симптомы, вызвав панику среди жителей.

Девушки обвинили трех женщин в колдовстве, что привело к арестам и допросам. На фоне угрозы преследования одна из женщин, Титуба, призналась в колдовстве, что побудило других винить больше людей.

В результате, в мае 1692 года первой жертвой стала Сара Осборн, а затем 19 человек были повешены, один человек умер от давления, а еще пять - в тюрьме. Судилища закончились в 1693 г., когда обвинения стали чрезмерными, и никакие факты не могли подтверждаться.

Судилище над ведьмами в Салеме (фото: Allthatsinteresting.com)

Эпидемия повреждения автомобилей 1954 года

В марте 1954 года жители Беллингема в США начали жаловаться на необычные вмятины на лобовом стекле своих автомобилей. Сначала местные жители считали, что это дело вандалов, поскольку вмятины были не больше монеты.

Когда новость попала в СМИ, сообщения о повреждении стекла стали приходить тысячами. Люди начали паниковать, считая, что причинами могут быть космические лучи, яйца песочных блох или даже ядерные выбросы. Власти заявили, что ситуация складывается на 5% из хулиганства и на 95% из публичной истерии.

Сатанинская паника в Америке 1980-х годов

В 1980 году канадский психиатр Лоренс Паздер и его пациентка Мишель Смит опубликовали книгу "Мишель помнит", в которой утверждалось, что Мишель стала жертвой "сатанинских ритуальных злоупотреблений".

Книга способствовала глобальной нравственной панике, вызвав страхи среди населения о существовании сатанинских культов. Во время судов над детским садом Макмартин в Калифорнии возникла волна обвинений в сексуальных злоупотреблениях.

Мать одного из детей обвинила учителя в злоупотреблениях, что привело к панике среди родителей. Но во время допросов дети давали неправомерные показания.

В результате ни одно из обвинений не было подтверждено, а судебные расследования не выявили доказательств. В 1990 году все обвинения были сняты, но детский сад закрылся.

Книга "Мишель помнит" (фото: Википедия)

Феномен школы Аэрила

16 сентября 1994 года 62 ученика школы Аэрила в Зимбабве заявили, что стали свидетелями приземления НЛО во время перерыва. Дети описывали объект как блестящий круглый диск, а некоторые утверждали, что встретили пришельцев с большими глазами, которые общались с ними телепатически о защите окружающей среды.

Инцидент стал известен как феномен школы Аэрила, вызвав волну ажиотажа по всей стране. После новой огласки эксперты по НЛО и даже психиатр из Гарварда посетили школу для расследования. Многие дети дали схожие показания и рисунки.

Однако в 2023 году один из учеников Далин утверждал, что придумал всю историю, запустив слухи об НЛО. Однако другие бывшие ученики продолжают уверять, что действительно видели что-то необычное.

Рисунок пришельца (фото: Allthatsinteresting.com)

Таинственный инцидент с НЛО в Биркшире 1969 года

В ночь на 1 сентября 1969 г. жители Биркшира в США сообщили о наблюдении НЛО. Один девятилетний мальчик Томас Рид утверждал, что его семья была похищена инопланетянами.

Он рассказал, что при проезде через мост в Шеффилде на них появился огромный дискообразный объект. По его словам, их всех затащили на космический корабль, где он видел существ, похожих на насекомых.

В 2015 году этот инцидент был признан историческим событием, а жители установили памятник на месте происшествия. Однако в 2019 году памятник демонтировали из-за отсутствия разрешения на его установку.

Призрак Хаммерсмита в Лондоне

В ноябре 1803 года жители Лондона начали сообщать об ужасном привидении, одетом в белое, в районе Хаммерсмита. Призрак считался духом мужчины, недавно совершившего самоубийство, и местные жители пали в панику, некоторые даже утверждали, что были физически атакованы им.

Две женщины, видевшие привидение, умерли от ужаса. Один слуга свидетельствовал, что привидение вышло из местного кладбища и схватило его за горло.

После безуспешных попыток найти "призрака", мужчина по имени Фрэнсис Смит решил охотиться на него. 3 января 1804 г. он заметил фигуру в белом, обвинил ее в том, что это призрак, и выстрелил.

Оказалось, что он убил невинного каменщика Томаса Милвуда. На суде Смит отрицал вину, но был признан виновным в убийстве. Позже один сапожник признался, что он надевал белую простыню, чтобы напугать своих учеников.

Призрак Хаммерсмита (фото: Allthatsinteresting.com)

Массовая истерия, связанная с "клоунами-убийцами" в 2016 году

В августе 2016 года начали появляться сообщения о страшном клоуне, блуждающем в Грин-Бэй, штат Висконсин. Социальные сети заполонили истории о "клоунах-убийцах", пытавшихся заманить детей в лес.

Полиция арестовала несколько человек за наряды клоунов и попытки подкупить детей. Во время паники некоторые компании решили снять клоунские костюмы с продаж, а жителей предупреждали не одеваться клоунами на Хэллоуин.

Многие из этих сообщений оказались фальшивыми, а "клоун Гегс" на самом деле был пиар-акцией для нового ужастика. В конце концов, этот страх оказался примером массовой истерии, и после Хэллоуина 2016 сообщения о страшных клоунах резко уменьшились.