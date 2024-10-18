10 предметов, которые делают вашу ванную комнату неопрятной

Неправильно подобранная мыльница

По идее мыло в ней должно храниться в первозданном виде, не распадаться на кашу и равномерно высыхать после использования. А еще мыльница должна легко очищаться.

Лучше выбирать мыльницы правильной геометрической формы из натуральных материалов с небольшим поддоном, в который будет стекать вода. Кстати, их действительно легче мыть.

Россыпь косметики на полках и у раковины

Во-первых, такие завалы выглядят как минимум неряшливо. Во-вторых, тушь, кремы и помаду нежелательно хранить в ванной, ведь во влажной и тёплой среде на них могут начать размножаться бактерии.

Именно они могут стать причиной проблем с кожей - от раздражения до появления высыпаний. Так что лучше выбрать полочку для косметики в прохладном и сухом месте.

Ватные палочки в открытом контейнере

Во влажной среде ватные палочки быстро отсыреют. А еще хранение и использование их в ванной создает потенциальную опасность засорения канализации.

Иногда действительно трудно удержаться и не бросить использованную палочку в унитаз. Проблема в том, что ватные палочки и диски могут застревать в трубах, и в какой-то момент вам придется срочно звонить сантехнику.

Хранить металлические или тканевые вещи у воды вредит и им, и эстетике ванной комнаты (фото: Freepik.com)

Мочалки, висевшие на смесителе

Лучше отвести губкам и мочалкам отдельное место рядом с душем или ванной. К примеру, подвесить на крючки или сложить в пластиковый контейнер и убрать на полку.

Халаты, висящие на двери

Ванная комната - место повышенной влажности, поэтому хранение халатов на дверях грозит тем, что они отсыреют, станут идеальной средой для бактерий и начнут издавать неприятный запах. Халаты (как и чистые полотенца) следует хранить в другой части квартиры.

Облупившаяся или пожелтевшая краска на трубах

Стандартный чугунный стояк, покрытый белой краской, требует более внимательного отношения. Периодически проверяйте его на подтекание и ржавчину, протирайте от пыли и обновляйте покрытие. Ведь со временем белый цвет приобретает желтоватый оттенок.

Тряпки, висящие на хозяйственном ведре

Несомненно, давать хозяйственным тряпкам просохнуть важно и нужно, но хранить их таким образом на постоянной основе все же не стоит. После полного высыхания не забывайте убрать их из виду и хранить в отдельном шкафчике или контейнере.

Тряпка на ведре плохо и пахнет, и смотрится (фото: Pixabay.com)

Коврики из микрофибры с длинным ворсом

Выглядят дешево, собирают мусор и волосы, электризуются. Коврики из микрофибры не выдерживают высоких температур, поэтому их нельзя сушить на батарее и стелить на теплый пол. Со временем материал стоптывается, перестает впитывать влагу и в целом смотрится неважно.

Бытовые средства, хранящиеся на стиральной машинке

Попытайтесь убрать все лишние вещи из стиральной машинки из глаз, и вы увидите, как превратится вид вашей ванной. Бытовая химия и косметические средства, выставленные на всеобщее обозрение, визуально загромождают и без того небольшое пространство комнаты. Не забывайте вовремя расчищать этот "островок загроможденности".

Хозяйственная губка вместо мыльницы

Она непрезентабельно смотрится и точно не доставит удовольствия от процесса мытья рук. Мыло размокает, становится мягким, рыхлым, а сама губка настолько пропитывается мыльным раствором, что больше напоминает скользкую субстанцию.

Для экстренных случаев такое неожиданное решение вполне пригодится, но для постоянного использования лучше использовать качественный и стильный аксессуар.