10 правил разборки гардероба для эффективной уборки

Каждый хочет, чтобы его гардероб был аккуратным и благоустроенным. Упорядочение вещей в шкафу, несомненно, предполагает избавление от одежды, которую вы больше не любите. Но даже в этой уборке есть определенные правила.

О главных правилах перебирания вещей в шкафу рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Good Housekeeping .

Запланируйте время для перебирания вещей

Разборка гардероба может быстро превратиться в непосильную рутину с одеждой на всех поверхностях. Чтобы убедиться, что справитесь с этим за один раз, запланируйте время для разбора вещей.

Как отмечают, приведение в порядок шкафа среднего размера обычно занимает около четырех часов. Но если у вас мало времени, вы всегда можете разбить процесс на более короткие сеансы и убирать постепенно.

Сделайте вещи видимыми

Накопление вещей в шкафах и ящик, мешают оценить реальное количество одежды. Для начала следует вытащить все вещи и разложить их на кровати или полу.

Просмотрите каждую вещь и разложите в одну из трех стопок - оставить, продать и отдать. Советуют хранить только те вещи, которые вам действительно нужны или вы действительно любите.

Кроме этого, определите, сколько у вас есть кратных вещей, и сократите их количество - например, если у вас есть шесть "полезных" белых футболок, пора избавиться от посеревших или затершихся.

Перебирайте одежду по категориям

Еще одно правило эффективного упорядочения гардероба - перебирать вещи по категориям, а не все вместе. Например, вы можете отсортировать все свои пальто, а затем перейти к платьям и т.д. Такой подход облегчает определение того, что нужно оставить, а что нет.

Если вам не хватает мотивации, приведение одежды в шкаф следует начинать с больших вещей, а затем переходить к меньшим. Так вы скорее увидите результаты своей работы

Создайте систему хранения одежды

Развесьте одежду по категориям и цветам, чтобы легче было видеть, что у вас есть. Это также поможет быстро подобрать образ к любой ситуации.

Хранение одежды по категориям и цветам упорядочивает вещи в шкафу (иллюстративное фото: Freepik)

Тот же принцип следует применить и к обуви - не стоит складывать ее на одну кучу. Лучше попробуйте использовать обувную стойку.

Определите "сентиментальные" вещи

Одна из причин накопления вещей - эмоциональная ценность и ассоциаций с определенными событиями. Такие вещи могут оставаться в шкафу еще долго после того, как их перестают носить.

Определите, какие вещи вызывают у вас воспоминания и попытайтесь найти по крайней мере части из них новый дом.

Создайте коробку с одеждой для отпуска

Не так много недель в году, когда достаточно солнечно, чтобы носить платья на бретельках и яркие босоножки, потому нет смысла забивать ими значительную часть гардероба. Вместо этого создайте коробку для отпуска, наполнив ее подходящей одеждой.

Убедитесь, что вещи предварительно выстираны, и упакуйте их в пластиковый контейнер с герметичной крышкой. Поставьте коробку на самую высокую полку, чтобы она не занимала драгоценного места в гардеробе для повседневной одежды.

Рассортируйте вещи по сезонам

Вряд ли вы будете носить летний гардероб одновременно с зимним, поэтому зачем смешивать их? Отделите вещи, которые вы вряд ли будете носить в этом сезоне, и храните их в другом месте, пока не придет время.

Чтобы сэкономить место в шкафу, защитив одежду от влаги и моли, можно использовать вакуумные пакеты.

Храните наряды для особых случаев по отдельности

Как и сезонная одежда, наряды для особых случаев можно хранить отдельно от повседневного гардероба - в конце концов, пышное платье или эффектный костюм занимают значительное количество места, а одеваются, вероятно, не чаще одного раза в год. Тщательно упакуйте наряд, промаркировав коробку, и спрячьте вещи на верхнюю полку.

Оценивайте свой гардероб

Фирменный стиль часто может стать рутиной - именно поэтому советуют проводить ежеквартальную оценку гардероба. Для того чтобы оценить, что используется, а что - нет, предлагают один хитрый трюк - вешалки должны быть направлены в одну сторону.

Определение того, какая одежда действительно нужна, необходимо для порядка (иллюстративное фото: Freepik)

Каждый раз, когда вы что-то одеваете, поворачивайте вешалку на противоположную сторону.

Через две-три недели вы сможете использовать этот визуальный маркер, чтобы увидеть, что вы надели, а что оставалось в шкафу.

Защитите свою одежду

Одно из преимуществ создания свободного от беспорядка гардероба является то, что вы можете бережно относиться к одежде и защищать ее должным образом. После того как вы убрали вещи, сначала почистьте всю внутреннюю часть шкафа или комода, в идеале используя натуральные чистящие средства.

Затем положите какую-нибудь форму защиты от моли - например, кедровые кольца или масла. Избегайте проволочных вешалок (они деформируют одежду), выбирая тонкие вешалки, которые не занимают много места.