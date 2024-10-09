10 правил разборки гардероба для эффективной уборки
Каждый хочет, чтобы его гардероб был аккуратным и благоустроенным. Упорядочение вещей в шкафу, несомненно, предполагает избавление от одежды, которую вы больше не любите. Но даже в этой уборке есть определенные правила.
О главных правилах перебирания вещей в шкафу рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Good Housekeeping.
Запланируйте время для перебирания вещей
Разборка гардероба может быстро превратиться в непосильную рутину с одеждой на всех поверхностях. Чтобы убедиться, что справитесь с этим за один раз, запланируйте время для разбора вещей.
Как отмечают, приведение в порядок шкафа среднего размера обычно занимает около четырех часов. Но если у вас мало времени, вы всегда можете разбить процесс на более короткие сеансы и убирать постепенно.
Сделайте вещи видимыми
Накопление вещей в шкафах и ящик, мешают оценить реальное количество одежды. Для начала следует вытащить все вещи и разложить их на кровати или полу.
Просмотрите каждую вещь и разложите в одну из трех стопок - оставить, продать и отдать. Советуют хранить только те вещи, которые вам действительно нужны или вы действительно любите.
Кроме этого, определите, сколько у вас есть кратных вещей, и сократите их количество - например, если у вас есть шесть "полезных" белых футболок, пора избавиться от посеревших или затершихся.
Перебирайте одежду по категориям
Еще одно правило эффективного упорядочения гардероба - перебирать вещи по категориям, а не все вместе. Например, вы можете отсортировать все свои пальто, а затем перейти к платьям и т.д. Такой подход облегчает определение того, что нужно оставить, а что нет.
Если вам не хватает мотивации, приведение одежды в шкаф следует начинать с больших вещей, а затем переходить к меньшим. Так вы скорее увидите результаты своей работы
Создайте систему хранения одежды
Развесьте одежду по категориям и цветам, чтобы легче было видеть, что у вас есть. Это также поможет быстро подобрать образ к любой ситуации.
Хранение одежды по категориям и цветам упорядочивает вещи в шкафу (иллюстративное фото: Freepik)
Тот же принцип следует применить и к обуви - не стоит складывать ее на одну кучу. Лучше попробуйте использовать обувную стойку.
Определите "сентиментальные" вещи
Одна из причин накопления вещей - эмоциональная ценность и ассоциаций с определенными событиями. Такие вещи могут оставаться в шкафу еще долго после того, как их перестают носить.
Определите, какие вещи вызывают у вас воспоминания и попытайтесь найти по крайней мере части из них новый дом.
Создайте коробку с одеждой для отпуска
Не так много недель в году, когда достаточно солнечно, чтобы носить платья на бретельках и яркие босоножки, потому нет смысла забивать ими значительную часть гардероба. Вместо этого создайте коробку для отпуска, наполнив ее подходящей одеждой.
Убедитесь, что вещи предварительно выстираны, и упакуйте их в пластиковый контейнер с герметичной крышкой. Поставьте коробку на самую высокую полку, чтобы она не занимала драгоценного места в гардеробе для повседневной одежды.
Рассортируйте вещи по сезонам
Вряд ли вы будете носить летний гардероб одновременно с зимним, поэтому зачем смешивать их? Отделите вещи, которые вы вряд ли будете носить в этом сезоне, и храните их в другом месте, пока не придет время.
Чтобы сэкономить место в шкафу, защитив одежду от влаги и моли, можно использовать вакуумные пакеты.
Храните наряды для особых случаев по отдельности
Как и сезонная одежда, наряды для особых случаев можно хранить отдельно от повседневного гардероба - в конце концов, пышное платье или эффектный костюм занимают значительное количество места, а одеваются, вероятно, не чаще одного раза в год. Тщательно упакуйте наряд, промаркировав коробку, и спрячьте вещи на верхнюю полку.
Оценивайте свой гардероб
Фирменный стиль часто может стать рутиной - именно поэтому советуют проводить ежеквартальную оценку гардероба. Для того чтобы оценить, что используется, а что - нет, предлагают один хитрый трюк - вешалки должны быть направлены в одну сторону.
Определение того, какая одежда действительно нужна, необходимо для порядка (иллюстративное фото: Freepik)
Каждый раз, когда вы что-то одеваете, поворачивайте вешалку на противоположную сторону.
Через две-три недели вы сможете использовать этот визуальный маркер, чтобы увидеть, что вы надели, а что оставалось в шкафу.
Защитите свою одежду
Одно из преимуществ создания свободного от беспорядка гардероба является то, что вы можете бережно относиться к одежде и защищать ее должным образом. После того как вы убрали вещи, сначала почистьте всю внутреннюю часть шкафа или комода, в идеале используя натуральные чистящие средства.
Затем положите какую-нибудь форму защиты от моли - например, кедровые кольца или масла. Избегайте проволочных вешалок (они деформируют одежду), выбирая тонкие вешалки, которые не занимают много места.
Кстати, раньше мы писали о 5 ошибках, которые затянут переборку старых вещей.
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