10 пород собак, которые не слушаются хозяев: подумайте дважды перед тем, как завести

Сибирский хаски

Не позволяйте этим хищным мордашкам обмануть вас, хаски полны баловства и точно не для неопытных хозяев. Они были выведены для того, чтобы пробегать много километров по замерзшей тундре, поэтому без физических нагрузок они быстро станут разрушительными.

Хаски (фото: Wikipedia)

Кроме того, хаски разводили для того, чтобы они были независимыми - это гарантировало, что стая собак будет игнорировать команды, если местность будет считаться опасной.

Но сейчас это означает, что они имеют упрямый характер, когда дело доходит до выполнения команд.

Китайский шарпей

Пусть вас не вводят в заблуждение морщинистая мордашка и бархатность шерсти, шарпеи могут быть достаточно сложными в воспитании собаками.

Их характер часто может напоминать сварливого соседа, кричащего на детей за то, что они слишком шумят на улице, и ворует все мячи, попадающие на его двор.

Шарпей (фото: Wikipedia)

Шарпеи просто не склонны к общению с другими людьми вне своей семьи. Они могут быть очень территориальными и становиться агрессивными к незнакомцам, если их не социализировать должным образом. Так что это порода собак не для начинающих

Чау-чау

Всегда спрашивайте разрешения, прежде чем погладить волшебную мордочку чау-чау. Эти гигантские пухлые шарики очень доминантны, упрямы и могут иметь злой характер, если их не приучать к социуму.

Чау-чау (фото: Wikipedia)

Они хотят много внимания от своих хозяев, но также склонны к ревности, если вы уделяете внимание кому-то, кроме них. Они не очень любят незнакомых людей или животных, что может вызвать внезапную агрессию.

Джек-рассел-терьер

Поскольку джек-расселы первоначально были выведены как собаки для охоты на лис, они, как правило, склонны преследовать других животных, особенно тех, которые меньше их. По этой причине они часто плохо уживаются с котами и другими мелкими животными.

Джек-расселы требуют много физических нагрузок - если они не получают ежедневных долгих прогулок или не имеют времени побегать в парке, они легко становятся разрушительными от скуки.

Джек-расселы (фото: Wikipedia)

Также будьте осторожны во время прогулок или поездки в автомобиле с опущенным окном - джек-расселы склонны к дракам и могут бросаться на других животных.

Ротвейлер

Ротвейлеры очень преданы, их хозяева часто становятся для них целым миром. Это здорово, если вы ищете собаку-охранника, но может стать проблемой в окружении "незнакомцев" - кого угодно, кроме владельца.

Ротвейлер (фото: Wikipedia)

Без должного воспитания эти большие собаки могут легко стать агрессивными к тем, кто, по их мнению, выглядит угрожающе или слишком подвижный.

Трудности в воспитании ротвейлеров возникают тогда, когда нужно, чтобы они слушались кого-то, кроме своих любимых хозяев (другого члена семьи, друга, ветеринара и т.п.).

Бульмастиф

Большие размеры этих милых щенков могут стать серьезным вызовом для многих владельцев. Если не научить их должным образом, можно легко оказаться на траве, если бульмастиф решит побежать, пока вы будете держать поводок.

Щенок бульмастифа (фото: Wikipedia)

Афганская борзая

Афганские борзые чрезвычайно умны, но имеют независимый характер, больше похож на кошачий. Они предпочитают делать то, что хотят и когда хотят, и обожают делать вид, что не их только что звал хозяин.

Афганская борзая (фото: Wikipedia)

Благодаря своему интеллекту они часто хорошо усваивают команды, но впоследствии решают игнорировать их, если им неинтересно.

Английский бульдог

Эти собаки просто обожают отдыхать - даже слишком. Они очень милые, но могут быть очень упрямыми, ведь предпочитают вздремнуть на диване.

Английский бульдог (фото: Wikipedia)

Эта черта может стать проблемой, когда вам нужно, чтобы они слушались любых команд - особенно, когда вам нужно, чтобы они двигались или шли куда-то с вами. Эти упрямцы имеют большую массу при средних размерах, что может усложнить их поднятие на руки или прогулку там, где вам нужно.

Бигль

Бигли полны энергии, и эта черта часто становится причиной трудностей в обучении. Они хотят быть везде и всюду одновременно, что может мешать им уделять внимание обучению и усвоению команд.

Такая энергичность также требует много физических нагрузок - иначе бездействие может привести к деструктивному поведению, склонности к побегу и проблемам с весом.

Бигль (фото: Wikipedia)

Наконец, любая не сжигаемая энергия вынуждена выходить наружу в виде непрерывного лая. Квартирный образ жизни может быть не лучшим вариантом для этих собак (или соседей).

Питбуль

Питбули могут быть отличными собаками, если их выращивают в любящем доме и правильно дрессируют. Одна из самых больших проблем с этими собаками состоит в том, что слишком много из них попадает в плохие руки.

Из-за безответственных владельцев многие питбули становятся агрессивными. К сожалению, питбулей, страдающих от отношения хозяев, а затем попадающих в приют, может быть очень трудно полностью отучить от агрессивного поведения.

Питбуль (фото: Wikipedia)

Это очень сильные собаки, и их трудно приучить к поводку. Они нуждаются в уверенных, терпеливых, решительных и в то же время добрых владельцах - особенно, если заводить взрослых питбулей.