Какие ошибки нам мешают понять чувства другого человека: будьте осторожны с выводами

При попытке понять другого человека мы обращаем внимание на выражение лица. Однако это не единственное, что мы учитываем, когда пытаемся разгадать эмоции другого человека. При этом наши стереотипы и пристрастное мнение могут сыграть с нами злую шутку.

Какие ошибки мы совершаем при попытке понять чувства и эмоции другого человека, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное на Philosophy and Phenomeological Reserch .

Что, кроме лица, выдает наши чувства

"У тебя все на лице написано", - эту фразу часто можно услышать в разговоре. И действительно так. Еще 50 лет назад американский психолог и профессор Пол Экман выдвинул теорию, что лицо - это окно в наши эмоции.

По словам профессора, люди способны с помощью типичных выражений лица, схожих в большинстве культур, определять базовые эмоции: страх, гнев, отвращение, радость и уныние.

Однако в последние годы встает все более очевидным, что в жизни есть много ситуаций, когда типичное лицо необязательно является ключевой частью информации, с помощью которой мы оцениваем чувства окружающих.

Профессор Альберт Ньюэн и его колени Леда Берио из Рурского университета в Бохуме (Германия) решили выяснить, как люди действительно распознают чужие эмоции. По словам ученых, на этот процесс, кроме выражения лица, влияют:

Положение тела

Жесты

Манера двигаться

Пол

Цвет кожи

Национальность

Возраст

Одежда

Привлекательность

Наши стереотипы

Контекст конкретной ситуации

Пол имеет значение?

Участникам исследования было предложено оценить одно и то же выражение лица у женщин и у мужчин. В результате мужчинам с большей вероятностью приписывали чувство гнева, а женщинам страх. Выходит, что на оценку эмоций повлияла половая принадлежность человека.

"Иногда мы можем распознавать эмоции, даже не видя лица. Например, страх, который испытывает человек, на которого горчит собака. Мы стоим позади, не можем заглянуть в лицо. Но мы видим, как человек замер, и думаем, что он испугался", - приводит пример Леда Берио.

Опыт и стереотипы могут сыграть злую шутку

Или другой пример. В ресторане молодой человек знакомит свою девушку с отцом, очень старомодным и правильным. Вдруг к столику подходит незнакомец и говорит девушке, как здорово они повеселились на вечеринке.

Даже не видя лица участников обеда, вы, вероятно, можете предсказать их эмоции. Румянец, как признак стыда, на лице девушки. Едва заметно сжатые кулаки ее парня - показатель того, что он раздражен. И гневное лицо отца.

"Ваше понимание ситуации, а также ваши знания о привлеченных людях позволяют формировать ожидания относительно эмоциональных реакций", - подчеркивают авторы исследования.

Профессия человека - еще один фактор

Кроме того, профессиональная деятельность может влиять на декодирование эмоций. Да, мы обычно воспринимаем врачей как менее эмоциональных, а это отражается на нашей оценке. А в улыбке официанта мы вряд ли узнаем выражение искреннего счастья. Скорее, вежливость и профессиональное дружелюбие.

Исследователи подчеркивают, что люди используют множество характеристик и фоновых знаний, чтобы оценить чувство другого человека. Только в редких случаях мы считываем эмоции исключительно по выражению лица.

Искусственный интеллект тоже ошибается

"Все это имеет значение для распознавания эмоций с помощью искусственного интеллекта. Ведь пока большинство систем искусственного интеллекта полагаются исключительно на выражение лица", - говорит профессор Ньюэн.