10 новых уличных хобби, которые стоит попробовать именно этим летом

Лето - это идеальное время для того, чтобы заняться новым хобби. Обилиие окружающего пространства и свободного времени. Откройте для себя новый мир незнакомых хобби, о некоторых из которых вы даже не слыхали!

РБК-Украина (проект Styler) предлагает попробовать одно из этих 10 веселых занятий, подборку которых мы создали для вас.

Наблюдение за птицами

Возьмите бинокль и посмотрите, сможете ли вы заметить новых птиц в летнее время. Это также отличный способ получить побольше солнечного света и дополнительных знаний птичьих голосов. Наблюдение за птицами одновременно является расслабляющим, познавательным и продуктивным хобби. А еще хорошо, что птицы преимущественно поют утром, когда еще нет жары.

Пивоварение

Если вы когда-то хотели сделать собственное пиво, сейчас самое время. Изготовление пива является особенно отличным летним хобби, которое можно совместить с садоводством, поскольку вы можете использовать свои овощи в напитках. А если пиво не ваш вариант, попробуйте сделать собственное вино, квас или сидр.

Артистическое плавание

Соедините свою любовь к движению и воде с артистическим плаванием. Это отличная тренировка, которая позволит вам найти единомышленников. Если вам очень понравится артистическое плавание, вы сможете продолжать заниматься этим хобби в течение года, если у вас есть доступ к закрытому бассейну.

Почувствуйте, какой красотой движений может быть наполнено ваше плавание (фото: Freepik.com)

Фотография

Фотография - это очень увлекательное хобби, особенно летом, когда много света. Оно поможет вам исследовать места, о которых вы раньше не думали, и научит ценить красоту повседневного окружения.

Катание на роликах

Если велосипед или скейт вам не подходят по каким-либо причинам, попробуйте катание на роликах. Это может быть как интенсивным, так и расслабляющим занятием. Вы можете присоединиться к братству роллеров или кататься в одиночестве для спокойной прогулки по соседству. Это отличный способ активно провести время.

Рисование мелом

Рисование мелом может казаться занятием для детей, но это подлинная форма искусства, которой могут заниматься и взрослые. Это сочетает искусство и движение, создавая поразительные работы. Они эфемерны, но в этом и состоит часть удовольствия.

Искусство создания песчаных замков

Как и рисование мелом, искусство создания песчаных замков может казаться детским занятием, но это веселая и расслабляющая возможность для взрослых проявить свое творчество. Создание песчаного замка не всем доступно летом, но если вам повезло, попробуйте. Это отличный повод посетить пляж.

Рыбалка

Рыбалка также не всем доступна, но для тех, кому она доступна, это успокаивающее и просто волшебное хобби. Начало не требует больших затрат, и если вы не хотите забирать улов, вы можете выпустить его обратно.

Запуск воздушных змеев

Не обязательно быть ребёнком, чтобы запускать воздушного змея. Мир запуска воздушных змеев ожидает вас, и вы, вероятно, обнаружите, что вам это нравится больше, чем в детстве. Плюс теперь у вас есть деньги на крутые змеи, которые вы хотели в детстве, но не могли себе позволить.

Воздушный змей – это давняя и благородная забава человечества, известная еще из древнего Китая (фото: Pexels.com)

Каякинг

Если у вас есть возможность заниматься каякингом этим летом, попробуйте. Это активное хобби, которое поможет вам отвлечься от стрессов в жизни. Если вы новичок в каякинге, сначала несколько раз поплавайте с тем, кто может показать вам основы, прежде чем отправляться на самостоятельную водную прогулку.