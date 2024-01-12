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10 новых украинских песен на любой вкус

YAKTAK, Jerry Heil и другие артисты выпустили драйвовые песни в январе 2024 года (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

2024 не успел начаться, а украинские артисты уже радуют своими новыми песнями меломанов - от танцевальных до лирических, от позитивных до меланхолических.

РБК-Украина (проект Styler) собрало топ лучших, на наш взгляд, композиций, достойных внимания ценителей отечественной музыки.

alyona alyona и Jerry Heil - "Teresa & Maria"

В этой песне мощного дуэта заложены не менее мощные смыслы. Прежде всего символика артисток и название песни транслирует женскую силу. Основной месседж кроется в словах "все святые родились когда-то людьми", ведь все начинают с малого, однако мы - это наши поступки.

Также песня "Teresa & Maria" показывает наше настоящее, ведь в ней воспета боль каждого украинца.

Кстати, именно трек возглавляет рейтинг европейского голосования на официальном сайте Евровидения!


YAKTAK - "LaLaLa"

Ярослав Карпук представил клип на крутой и зажигательный трек для Нацотбора, с которым он сразится за право представлять Украину на Евровидении 2024. Это песня о герое, который стремится любить, но столкнулся с невзаимностью.

 

NAZVA - "Slavic English"

По настроению это веселая и жизнеутверждающая песня, которая транслирует в легкой форме нашу реальность - самопрезентацию украинцев для мира с сохранением идентичности.

 

ZLATA OGNEVICH - "Все невипадково"

В день своего рождения, 12 января, Злата выпустила альбом "Віддаю", в который вошла и экранизированная песня.

В клипе на "Все невипадково" артистка показала эксклюзивные архивные кадры из детства, а сама композиция о том, что "все происходящее в жизни неслучайно, и надо научиться читать между строк эту связь".

 

KAZKA - "Тону"

Саша Зарицкая создала трек в рамках шоу "МУЛЬТИТРЕК". Песня о химии любви. О сбивающей с ног силе, которая заставляет тонуть и не позволяет сопротивляться. Здесь можно услышать даже кусочек стихотворения Лины Костенко.

 

MITSKEVYCH - "Май стиль"

Известный тик-ток блогер и экс-участник шоу "Мастер Шеф" выпустил скандальный клип на "трек о том, что все в этой жизни возможно". Певец признается, что десять лет назад у него была жесткая наркотическая зависимость. И именно эта песня напоминает ему о временах, когда он принял важное для себя решение изменить жизнь.

 

MÉLOVIN - "Dreamer"

Эта песня, с которой артист будет бороться за право представлять Украину на Евровидении 2024 года, совсем не похожа на его предыдущее творчество. С первых секунд трек завораживает звучанием и углубляет в середину магического мира мечтателя, который не боится загадывать самые смелые желания. У "Dreamer" есть все - интересный ритм, чарующий вокал, которые вместе дают песни сильное и масштабное звучание.

 

NAYA - "Танцювати всю ніч"

Этот трек подойдет для лайтового прослушивания и для поднятия настроения, а для тех, кто прислушивается к словам песни и вдумается в их смысл, он откроется совсем с другой стороны.

 

YAGODY - "Tsunamia"

Эта песня львовской этно-группы в себе объединяет украинские голоса, балканские мотивы и немного театральной магии. Это песня о силе, которая сносит все на своем пути, а вместе с тем об устойчивости, когда все вокруг хрупкое.

 

ANGELA - "Холодне місто"

Поющая королева красоты представила песню, актуальную для тех, кто хочет начать новую жизнь и оставить в прошлом боль и неудачи прошлого.

 

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