10 необычных шагов к счастью: что нужно делать каждый день

По словам Райана Хопкинса, бывшего руководителя компании "Будущее благополучия, который выступает с докладами о психическом здоровье, улучшение вашего благополучия не обязательно должно включать радикальные и трудоемкие изменения в жизни.

Примите свои недостатки

Пришло время изменить наш взгляд на недостатки. Это не то, чего следует стыдиться, а скорее дары, которые нужно принять и с которыми нужно работать.

У японцев есть прекрасный способ смириться с недостатками и несовершенствами: кинцуги.

Кинцуги, что примерно переводится как "золотые столярные изделия", - это философия, согласно которой ценность предмета заключается не в его красоте, а в его несовершенствах, и что эти недостатки следует прославлять, а не скрывать.

Искусство кинцуги - это техника, в которой разбитые керамические изделия ремонтируются золотом, создавая еще более прочное и красивое произведение искусства. Каждая поломка уникальна, и вместо того, чтобы ремонтировать предмет, чтобы он стал как новый, 400-летняя художественная форма подчеркивает шрамы как часть дизайна.

Использование этого метафоры для самоисцеления преподносит нам важный урок: в процессе ремонта сломавшихся вещей мы на самом деле создаем что-то еще более уникальное, красивое и прочное.

Первый шаг к принятию своих недостатков - это признать их. Вы не идеальны, но и никто не идеален. Ваши недостатки - вот что делает вас особенным.

Вместо того, чтобы рассматривать свои недостатки как слабости, рассматривайте их как источник силы. Проблемы, с которыми вы столкнулись в своей жизни, сделали вас сильнее и выносливее.

Увеличьте свою силу воли

Мы принимаем около 35 000 решений каждый день - и по мере того, как мы делаем все больше и больше выборов в течение дня, наша сила воли уменьшается.

Это потому, что сила воли, как и любая другая мышца, утомляется, поскольку ее используют снова и снова. Это не то, что у вас есть или чего вам не хватает, а то, что поднимается и падает.

Многие люди испытывают это чувство, также известное как истощение эго. Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что сила воли связана с ограниченным запасом умственной энергии. Как только вы израсходуете эту энергию, вы, скорее всего, потеряете самоконтроль.

Те, кто лучше всего справляется с этим, знают это и предпринимают шаги, чтобы настроить свой день так, чтобы он работал в их пользу.

Поэтому начните с того, что постарайтесь свести к минимуму количество решений, которые вам придется принять. Простые вещи, такие как планирование наряда накануне вечера, помогут вам сохранить силу воли. И, что особенно важно, решайте свои самые большие проблемы первым делом утром, когда ваша сила воли на пике.

Отдохните от старой рутины

Став взрослыми, мы часто застреваем в рутине и следуем одним и тем же шаблонам изо дня в день. Та же дорога на работу, тот же стол, то же время перерывов; монотонность продолжается до тех пор, пока мы не уйдем на пенсию.

Да, рутина обеспечивает нам структуру и эффективность, но она также может ослабить и практически устранить оставшиеся остатки спонтанности и любопытства. Освободитесь от однообразия, попробовав что-то новое и неожиданное.

Выбирайте другой маршрут на работу, приготовьте на ужин эритрейскую еду, попробуйте новое хобби. Оторвавшись от предсказуемого, вы открываете себя для новых впечатлений и возможностей.

Избавьтесь от потока входящих сообщений

Если сидение - это новое курение, то электронные письма - это новое сидение. Вы когда-нибудь часами читали электронные письма и чувствовали, что вас напрягает, тревожит и вы не можете расслабиться? Замечаете ли вы, что даже когда вы прекращаете работать, ваш ум продолжает работать?

Большинство из нас на самом деле страдают от того, что психолог Линда Стоун называет "апноэ по электронной почте", характеризующееся поверхностным дыханием или задержкой дыхания во время работы с электронной почтой или сидения перед экраном. По словам Стоун, это затрагивает более 80 процентов из нас.

Хотя мы не можем полностью избежать электронной почты, мы можем свести к минимуму ее влияние. Используйте такие инструменты, как фильтры электронной почты или метки приоритета, чтобы более эффективно управлять своим почтовым ящиком, расставляя приоритеты для наиболее важных сообщений и позволяя остальным подождать, пока у вас не появится больше времени.

Откажитесь от непрекращающихся рассылок, которые вам не интересны, и отключите все уведомления и проверяйте электронную почту, когда вам удобно.

Я называю это "тайм-боксом" - выделением четко определенных окон в тот день, когда вы проверяете свою электронную почту. Вы даже можете использовать сообщение об отсутствии на работе, чтобы отправители знали, что они не получат немедленный ответ.

Электронная почта - это, по сути, чей-то список дел. Тот факт, что сообщение является мгновенным, не означает, что ваш ответ должен быть таким же.

Забудьте о многозадачности

Большую часть времени, когда мы думаем, что занимаемся несколькими задачами, на самом деле мы занимаемся только одной задачей, и это плохо. Переключение между задачами приводит к ошибкам, увеличению времени выполнения и снижению производительности, а это означает, что мы на самом деле менее продуктивны. Постоянная многозадачность также приводит в худших случаях к стрессу, тревоге и выгоранию.

Вместо этого создайте среду, в которой вы сможете сосредоточиться: отключите уведомления, закройте электронную почту и оставьте телефон в другой комнате. Когда у вас возникает искушение прервать себя - скажем, быстрой прокруткой Instagram - остановитесь и спросите: "Мне действительно нужно сделать это прямо сейчас?" Возможно нет.

Но помните, что невозможно все время быть полностью сосредоточенным. Итак, когда ваше внимание начинает угасать, займитесь простыми задачами, такими как прогулка, мытье посуды, приготовление кофе или даже уборкой, чтобы дать своему разуму передохнуть и восстановить способность концентрироваться.

Научитесь говорить "нет"

Слишком многие из нас соглашаются на что-то - будь то дополнительная работа, посещение мероприятий или вступление в группы или комитеты - потому что мы чувствуем, что должны это сделать, но разумно все обдумать, прежде чем брать на себя какие-либо обязательства.

Постарайтесь избегать принятия импульсивных решений, поскольку на кону стоит ваше время, энергия и ресурсы. Подумайте о том, чтобы по умолчанию ответить "нет", и соглашайтесь только тогда, когда у вас будет достаточно возможностей тщательно оценить ситуацию и прийти к обоснованному и мудрому решению. Если ваш ответ не однозначный "да", то это должно быть "нет".

Никогда не говорите "может быть" или "возможно" - это только откладывает принятие решения. Вежливое "нет, спасибо" оставляет в вашей жизни место для личных встреч, ухода за собой и других возможностей.

Пригласите на обед тех, кем восхищаетесь

Ни для кого не секрет, что люди, которыми мы себя окружаем, могут оказать огромное влияние на нашу жизнь. Компания, с которой мы общаемся, может либо подтолкнуть нас к успеху, либо сдержать нас - от формирования наших привычек до влияния на наши решения.

Хорошая новость заключается в том, что вам не обязательно лично знать свои образцы для подражания, чтобы извлечь пользу из их мудрости и руководства.

Хотя мы, возможно, не сможем позавтракать с нашими образцами для подражания, мы все равно можем окружить себя их идеями и взглядами.

Начните с определения областей, которые вы хотите улучшить. Будь то ваша карьера, отношения, здоровье или личностный рост, наверняка найдутся примеры для подражания, которые достигли того, к чему вы стремитесь. Ищите подкасты, книги, видео и блоги, посвященные тем областям, в которых вы хотите развиваться, и окружайте себя ими.

Помните, что вы не важны

Вы совершенно и совершенно неважны - и это чудесно. Общее мнение заключается в том, что для того, чтобы иметь достойную жизнь, мы должны добиться впечатляющих достижений или оказать долгосрочное влияние на будущие поколения. Но воспоминание о том, как мало мы на самом деле значим в космических масштабах, действительно может помочь взглянуть на вещи в перспективе.

Например, когда вы чувствуете себя подавленным, спросите себя: "Будет ли это иметь значение через один, два, пять, десять лет?" А как насчет 1000? Также полезно искать впечатления, которые напоминают вам о необъятности космоса - смотреть на звездное ночное небо, сидеть у реки и наблюдать за течением воды или гулять по лесу.

Наконец, ищите красоту в повседневной жизни - это маленькие моменты радости и удовлетворения, которые складываются в хорошо прожитую жизнь - садитесь в лифт, когда дверь закрывается, надевайте футболку, когда она выходит из сушильной машины, получайте сообщение от коллеги, с которым вы не разговаривали много лет, и так далее.

Ищите во всем позитив

Мы все знаем кого-то, кто мог бы найти пятерку и пожаловаться, что это не 20, но представьте, насколько счастливее они были бы, если бы могли видеть только положительные стороны в ежедневных разочарованиях. Да, действительно происходят ужасные вещи, но большинство из них не так ужасны, как мы представляем.

Резинка может помочь вам изменить свой взгляд на жизненные неприятности. Наденьте ее на запястье и каждый раз, когда вы будете жаловаться, снимайте ее и перекладывайте на другое запястье. Повторяйте до тех пор, пока браслет не будет оставаться на одном и том же запястье в течение 28 дней. Когда вы жалуетесь, вы начинаете снова с первого дня. Никаких "если", "но", "может быть".

Жалоба определяется как "негативное описание события или человека без указания следующих шагов по устранению проблемы". Нам всем иногда нужно выпустить пар, но если вы не собираетесь что-то с этим делать, поможет ли жалоба вам или ситуации?

Запланируйте время специально для себя

Вы не пропустите встречу с начальником или визит к стоматологу, но мы редко уделяем время тому, чтобы расставить приоритеты в том, что делает нас счастливее и здоровее. Будь то перерыв на кофе, обед вдали от рабочего места, занятие в тренажерном зале или прогулка с другом, запишите это в свой дневник и считайте это таким же обязательством, как и все остальное.

Забота о себе - то, что я называю заботой о здоровье, или расставление приоритетов в отношении физического и психического здоровья - не является эгоистичным поступком. Наоборот, выделив время для личных встреч, вы будете лучше подготовлены к тому, чтобы справляться с требованиями повседневной жизни и будете преуспевать в любой среде.