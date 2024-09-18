Под необычным углом зрения: 10 невероятных фактов об Украине, которые вас удивят

Рекордные природные сокровища Украины

Украина имеет самые большие запасы марганцевой руды в мире - 2,3 млрд тонн, что составляет около 11% мировых резервов. Кроме этого, наша страна владеет 7% запасов железной руды планеты.

Но настоящее сокровище Украины - это ее чернозем, которого здесь расположено 25% мировых запасов. Правильно обработанный чернозем обеспечивает отличный урожай, и даже во время Второй мировой войны нацисты вывозили его поездами, что еще раз подчеркивает его невероятную ценность.

Самая древняя карта мира

В селе Междуречье в Ровенской области археологи нашли настоящие исторические сокровища - древнейшую карту мира, отчеканенную на кости мамонта, а также старейшее поселение Homo Sapiens, которому от 14,5 до 15 тысяч лет.

Это открытие уносит нас в далекое прошлое, когда предки современного человека уже начинали изучать и картографировать мир вокруг себя.

Арсенальная: вторая самая глубокая станция метро в мире

Если вы отправляетесь на Арсенальную станцию киевского метро, то готовьтесь к увлекательному погружению не только в подземелье, но и в историю. Станция вторая по глубине в мире - 105,5 метров, и это инженерное чудо было открыто еще в 1960 году.

Проектировали ее архитекторы Гранаткин, Крушинский и Щукина, учитывая особенности киевского ландшафта. Долгий эскалатор дает время подумать не только о технических аспектах, но и об исторической значимости станции.

Во время холодной войны Арсенальная могла стать укрытием от ядерного удара, превратившись из транспортного узла в убежище для киевлян.

Эскалатор на станции "Арсенальная" (фото: Википедия)

Как правильно называть Украину на английском

Когда Украину называли "The Ukraine", но после обретения независимости в 1991 году англоязычные страны начали постепенно отказываться от этого артикля. Посол США Уильям Тейлор объяснил, что использование артикля может восприниматься как неуважение к суверенитету Украины.

Теперь правильно говорить просто "Ukraine" без артикля, подчеркивающего независимый статус нашей страны.

Киев: потенциально самый большой город Европы

До нашествия монголо-татар в 1240 году Киев был одним из самых больших городов Европы, превосходя по размерам Лондон и Париж. Во времена князя Ярослава Мудрого город стал центром дипломатических и династических связей с европейскими королевскими семьями.

Киев в 13 веке был в пятьдесят раз больше Лондона, в десять - Парижа. Его население составляло около 50 000 человек. Чтобы снова достичь таких демографических показателей, понадобилось около 600 лет.

Крещатик - улица контрастов

Главная улица Киева, Крещатик, удивляет своими масштабами: она является самой широкой и самой короткой главной улицей среди мировых столиц. Ее общая протяженность составляет всего 1,2 км, но ширина действительно впечатляет.

Во время Второй мировой войны улица была почти полностью разрушена, но сегодня она является одной из достопримечательностей столицы.

Крещатик - рекордсмен по ширине улицы в столицах мира (фото: Википедия)

Украинец, спасший Черчилля

Во время англо-бурской войны (1899-1902) украинец Юрий Будяк спас от расстрела молодого английского журналиста, позже ставшего премьер-министром Великобритании.

Этим журналистом был никто иной, как Уинстон Черчилль, и в благодарность он помог Будяку поступить в Оксфордский университет. Юрий Будяк прожил героическую жизнь, но погиб в 1943 году в советском концлагере.

Украинские песни, вдохновившие мировые шедевры

Украинские народные песни оказали значительное влияние на мировую музыкальную культуру. Одна из самых известных арий в мире - Summertime Джорджа Гершвина - основана на украинской колыбельной "Ой, ходит сон у окон".

Эту мелодию Гершвин услышал в исполнении Украинского Национального Хора под руководством Александра Кошица и создал настоящий джазовый шедевр, до сих пор исполняемый ведущими музыкантами мира.

АН-225 "Мрия" - летучий гигант

Украинская авиационная инженерия может похвастаться значительными достижениями, среди которых - создание крупнейшего самолета в мире АН-225 "Мрия". Этот гигант имеет размах крыльев 88,4 метра и весит 640 000 кг.

В 2001 году "Мрия" установила мировой рекорд, перевозив груз весом 235 тонн, установив за один полет 124 рекорда.

АН-225 на аэродроме в Стокгольме (фото: Википедия)

Острожская академия - первый университет Восточной Европы

Острожская академия, основанная в 1576 году князем Константином-Василием Острожским, стала первым высшим учебным заведением в Восточной Европе. Это место стало колыбелью научной мысли, где объединялись славянские, греческие и латинские традиции.

Академия сыграла важную роль в развитии украинской культуры и образования, оставив после себя неоценимое наследие.