Работают ли витамины для волос и стоит ли их покупать. Парикмахер расставила точки над "i"

На украинском рынке и не только рекламируются красивые баночки с "витаминами" для волос. Производители обещают густую шевелюру после курса приема. Цены на такие средства тоже отличаются, есть демократические, а есть и такие, которые стоят больше тысячи гривен. Стоит ли верить вообще обещаниям производителей в надежде иметь роскошные локоны?

На этот вопрос в эксклюзивном комментарии РБК-Украина парикмахер с 20-летним опытом и стилист по волосам Руслана Бела.

Работают ли "витамины для волос"?

Чаще всего женщины бегут за такими препаратами, когда волосы начинают сильно выпадать. Надо понимать, что выпадение - это уже сигнал.

Эксперт советует сначала разобраться в причине такого явления, а не скупать яркие баночки.

"Итак, мы понимаем, что выпадение волос является сигналом, что в организме есть сбой или это симптом болезни. Я настойчиво советую не бежать за какими-нибудь БАДами или витаминами вроде "для ногтей и волос", - рассказала Руслана.

Проблему следует решать комплексно и лечиться. Тогда волосы восстановятся.

"Всевозможные баночки не имеют смысла без нормальной диагностики", - дополнила эксперт.

Почему такие препараты не работают?

Парикмахер и стилист по волосам отмечает, что непонятно вообще, как будет действовать препарат, неужели рост волос произойдет по всему телу?

"Ведь у человека практически по всему телу есть пушковые волосы. Если препарат реально предназначен для роста волос, как мы можем думать, что он будет действовать прицельно и изолирован только на волосы, которые на голове? И вот прямо по линии скальпа, а за его пределами не будет действовать? Вопрос риторический", - резюмировала эксперт.