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10 неочевидных причин хронической усталости: список

10 неочевидных причин хронической усталости (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Хроническая усталость может преследовать каждого из нас, и это вовсе не зависит от типа работы, возраста и так далее. Причины этого явления могут быть совсем неочевидными.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал "Психология жизни" в Instagram.

Неочевидные причины хронической усталости

Многие из нас переодически чувствуют себя постоянно уставшими, несмотря на количество времени, проведенного в постели. Однако причины для этого могут быть совершенно неочевидными, и часто мы даже не догадываемся о них.

Неправильный режим сна. Недостаток полноценного и качественного сна негативно сказывается на нашем организме и ведет к хронической усталости.

Сидячий образ жизни. Физическая неактивность уменьшает наш общий тонус и силу, что приводит к постоянному ощущению усталости.

Плохое питание. Отсутствие питательных веществ в нашем рационе делает нас слабыми и уставшими.

Слишком большая нагрузка и стресс. Постоянная напряженность и перегрузка работы или школы могут привести к физической и эмоциональной истощенности.

Расстройства щитовидной железы. Недостаточное количество гормонов может вызвать хроническую усталость.

Анемия. Недостаток железа в организме может привести к повышенной утомляемости.

Депрессия или другие психические проблемы. Проблемы с нашим эмоциональным состоянием могут привести к постоянному ощущению усталости.

10 неочевидных причин хронической усталости (фото: Freepik)

Иммунодефицитные состояния. Слабый иммунитет оставляет наш организм уязвимым перед разными инфекциями, что может привести к хронической усталости.

Плохая обработка железа. Железо - важный минерал для нашего организма. Недостаток или плохая усвояемость этого вещества может вызвать усталость.

Хронические боли или болезни. Постоянные боли или хронические заболевания могут привести к постоянному ощущению усталости.

Если вы постоянно испытываете усталость без видимых причин, обязательно обратитесь к врачу для получения профессиональной консультации и рекомендаций. Запомните, здоровье нельзя заменить ничем, потому следите за собой и своим организмом.

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