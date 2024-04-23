10 неочевидных причин хронической усталости: список

Хроническая усталость может преследовать каждого из нас, и это вовсе не зависит от типа работы, возраста и так далее. Причины этого явления могут быть совсем неочевидными.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал "Психология жизни" в Instagram.
Многие из нас переодически чувствуют себя постоянно уставшими, несмотря на количество времени, проведенного в постели. Однако причины для этого могут быть совершенно неочевидными, и часто мы даже не догадываемся о них.
Неправильный режим сна. Недостаток полноценного и качественного сна негативно сказывается на нашем организме и ведет к хронической усталости.
Сидячий образ жизни. Физическая неактивность уменьшает наш общий тонус и силу, что приводит к постоянному ощущению усталости.
Плохое питание. Отсутствие питательных веществ в нашем рационе делает нас слабыми и уставшими.
Слишком большая нагрузка и стресс. Постоянная напряженность и перегрузка работы или школы могут привести к физической и эмоциональной истощенности.
Расстройства щитовидной железы. Недостаточное количество гормонов может вызвать хроническую усталость.
Анемия. Недостаток железа в организме может привести к повышенной утомляемости.
Депрессия или другие психические проблемы. Проблемы с нашим эмоциональным состоянием могут привести к постоянному ощущению усталости.
10 неочевидных причин хронической усталости (фото: Freepik)
Иммунодефицитные состояния. Слабый иммунитет оставляет наш организм уязвимым перед разными инфекциями, что может привести к хронической усталости.
Плохая обработка железа. Железо - важный минерал для нашего организма. Недостаток или плохая усвояемость этого вещества может вызвать усталость.
Хронические боли или болезни. Постоянные боли или хронические заболевания могут привести к постоянному ощущению усталости.
Если вы постоянно испытываете усталость без видимых причин, обязательно обратитесь к врачу для получения профессиональной консультации и рекомендаций. Запомните, здоровье нельзя заменить ничем, потому следите за собой и своим организмом.
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