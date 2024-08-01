10 самых мощных смартфонов 2024: цены и характеристики

Samsung Galaxy S23 Ultra

Цена: 43 999 гривен

Samsung Galaxy S23 Ultra - самый мощный телефон на базе Android, настоящий источник производительности и инноваций. Его сердце - чипсет Snapdragon 8 Gen 2, новейший и лучший мобильный процессор от Qualcomm, обладающий исключительной вычислительной мощностью и графическими возможностями.

Независимо от того, являетесь ли вы геймером, ищущим захватывающий игровой процесс, или креативным энтузиастом, которому требуется редактирование фотографий и видео высокого разрешения, Galaxy S23 Ultra без проблем справится даже с самыми сложными задачами.

Samsung Galaxy S23 Ultra (фото: Mobileidm.com)

Apple iPhone 15 Pro Max

Цена: 47 599 гривен

Этот телефон является зверем максимальной производительности. iPhone 15 Pro Max с чипом Apple A17 Pro Bionic обеспечивает непревзойденную производительность, легко справляясь даже с самыми ресурсоемкими приложениями и играми.

Его впечатляющее время работы от аккумулятора гарантирует, что вы сможете оставаться на связи и продуктивно работать в течение всего дня.

Apple iPhone 15 Pro Max (фото: Mobileidm.com)

Google Pixel 8 Pro

Цена: 36 574 гривен

Для тех, кто отдает приоритет исключительной фотографии и видеосъемке, самый мощный телефон Google Pixel 8 Pro становится фаворитом. Оснащенный передовыми датчиками камеры и известными алгоритмами вычислительной фотографии Google, Pixel 8 Pro снимает потрясающие изображения и видео при любом освещении.

Его уникальная функция Magic Eraser позволяет вам без усилий удалять нежелательные объекты с ваших фотографий, выводя ваши навыки фотографии на новый уровень.

Google Pixel 8 Pro (фото: Mobileidm.com)

ASUS ROG Phone 6D Ultimate

Цена: 54 935 гривен

Для любителей мобильных игр самый мощным телефоном является ASUS ROG Phone 6D Ultimate. Разработанный специально для геймеров, он может похвастаться мощным процессором Snapdragon 8 Gen 2, дисплеем с высокой частотой обновления и передовой технологией охлаждения для обеспечения оптимальной производительности во время интенсивных игровых сессий.

Его уникальный дизайн, включая настраиваемую RGB-подсветку и настраиваемые элементы управления, еще больше улучшает игровой опыт.

ASUS ROG Phone 6D Ultimate (фото: Mobileidm.com)

Sony Xperia 1IV

Цена: 46 995 гривен

Для любителей фотографии самый мощный телефон на базе Android Sony Xperia 1 IV станет убедительным выбором.

Благодаря системе из трех объективов задней камеры с передовыми датчиками и оптикой, самый мощный телефон Xperia 1 IV делает исключительные снимки и видео, соперничая даже с профессиональными камерами.

Его уникальная технология Real-time Eye AF обеспечивает четкую фокусировку на объектах даже в сложных условиях освещения.

Sony Xperia 1IV (фото: Mobileidm.com)

Xiaomi 14 Ultra

Цена: 54 999 гривен

Уже несколько лет флагманы Xiaomi делают отличные фотографии, но 14 Ultra выводит качество на новый уровень. Это первый смартфон, который действительно может заменить зеркальную камеру для большинства людей, настолько высокое качество и универсальность предлагает эта система.

Он включает четыре задние камеры по 50 Мп и фронтальную камеру на 32 Мп, все из которых делают превосходные снимки практически в любых условиях.

С великолепным дизайном, потрясающим экраном, отличной производительностью и солидной автономностью, поддерживаемой быстрой зарядкой 90 Вт, 14 Ultra - один из немногих телефонов, оправдывающих свою высокую цену.

Xiaomi 14 Ultra (фото: Tech Advisor)

OnePlus 12

Цена: 30 250 гривен

Производительность чипсета Snapdragon 8 Gen 3 великолепна, а 120-герцовый AMOLED-экран обеспечивает первоклассное качество изображения. Даже основные и телеобъективы, которые были слабым местом некоторых предыдущих моделей OnePlus, теперь находятся на одном уровне с лучшими.

Время автономной работы хорошее, и приятно видеть, что быстрая зарядка 100 Вт теперь сочетается с быстрой беспроводной зарядкой 50 Вт.

Оболочка OxygenOS от OnePlus (теперь поверх Android 14) по-прежнему отличная, хотя обещание четырех обновлений ОС и пяти лет обновлений безопасности уступает лучшим предложениям от Google и Samsung (по семь лет).

OnePlus 12 (фото: Tech Advisor)

Motorola Razr 40 Ultra/Razr+

Цена: 21 999 гривен

Motorola Razr 40 Ultra (известный как Razr+ на некоторых рынках) является лучшим выбором для большинства людей.

Главная причина этого - 3,6-дюймовый внешний экран с частотой обновления 144 Гц. Он не только значительно больше, чем у конкурентов, но и позволяет запускать на нем любое приложение. Внутренний 6,9-дюймовый дисплей с частотой обновления 165 Гц также впечатляет, а складка практически незаметна.

Несмотря на два экрана и шарнир, Razr 40 Ultra ощущается впечатляюще прочным, а также имеет степень защиты IP52 от воды и пыли. Добавьте к этому солидное время автономной работы и премиальный дизайн, и вы получите отличный складной телефон.

Motorola Razr 40 Ultra/Razr+ (фото: Tech Advisor)

Samsung Galaxy S24+

Цена: 42 299 гривен

Для многих людей S24+ является золотой серединой в линейке Samsung Galaxy S24. Хотя вы лишаетесь поддержки S Pen и Snapdragon 8 Gen 3, это все равно фантастический телефон сам по себе.

Модель на Exynos 2 400 все еще предлагает очень хорошую производительность, особенно в сочетании с высококачественным 6,7-дюймовым дисплеем и премиальным дизайном. Камеры хорошие, а время автономной работы отличное.

Другие ключевые функции S24 Ultra также присутствуют здесь, включая полезные функции искусственного интеллекта и превосходные семь лет обновлений программного обеспечения.

Samsung Galaxy S24+ (фото: Tech Advisor)

iQOO 12

Цена: 25 499 гривен

Смартфон iQOO 12 завоевал репутацию одного из самых мощных устройств на рынке благодаря сочетанию передовых технических характеристик, инновационных технологий и высокопроизводительного оборудования.

Одна из ключевых особенностей iQOO 12 - это его процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Этот чипсет разработан на основе передового 4-нм технологического процесса, что обеспечивает высокую энергоэффективность и производительность.

Процессор оснащен улучшенным графическим ядром Adreno, что позволяет запускать самые требовательные игры и приложения с высокой частотой кадров и без лагов.

iQOO 12 доступен с различными конфигурациями оперативной памяти, включая варианты с 12 ГБ и 16 ГБ LPDDR5X. Этот объем оперативной памяти обеспечивает мгновенную многозадачность и позволяет держать в памяти сразу несколько приложений, не влияя на производительность.

Мощность iQOO 12 подкрепляется большой батареей и поддержкой быстрой зарядки. Аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч обеспечивает длительное время автономной работы, даже при интенсивном использовании.

Кроме того, смартфон поддерживает сверхбыструю зарядку мощностью до 120 Вт, что позволяет зарядить устройство от 0 до 100 процентов всего за 20 минут.

iQOO 12 (фото: India Today)