10 самых красивых цветов, которые следует посадить осенью

Осень - это прекрасное время для подготовки сада к предстоящему сезону. Если вы хотите, чтобы ваш сад радовал глаз ярким цветением с первых дней весны, то именно осенью стоит позаботиться о посадке цветов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие растения не ждут летнего тепла и начинают цвести уже с ранней весны, поэтому осенью необходимо высадить именно такие цветы.
Основными растениями, сажающими осенью, являются луковичные. Однако не только они заслуживают вашего внимания.
На самом деле осенью высаживают не только луковичные цветы. Это отличная пора для распределения и пересадки корневищ пионов, дельфиниумов, люпинов, дицентров, альпийской астры.
Также можно высевать под зиму семена холодостойких культур, таких как лаватера, космея, астры, календула, кларкия, годеция. Вот несколько популярных цветов для осенней посадки:
Ключом к хорошему цветению является качественный посадочный материал. При покупке луковиц обращайте внимание на их внешний вид: они должны быть здоровыми, без повреждений, твердыми на ощупь и однородного цвета.
Избегайте приобретения луковиц с проросшими корнями, поскольку они могут быть повреждены при посадке, что окажет негативное влияние на развитие растения.
Луковицы, купленные в закрытой упаковке, следует хранить в бумажных пакетах или картонных коробках для обеспечения доступа воздуха к моменту высадки.
Луковичные растения имеют особенность - после цветения их надземные части засыхают, и на клумбах могут появляться пустоты. Поэтому следует заранее планировать, где посадить эти цветы.
Чаще их высаживают на клумбах с многолетними растениями, которые разрастаются летом и скрывают эти места своими листьями. Также луковичные хорошо чувствуют себя на газонах, бордюрах, альпийских горках или в садовых контейнерах.
Главное - выбирать для них хорошо освещенные места, поскольку луковичные цветы любят солнце.
Для луковичных растений необходимо подготовить рыхлую, легкую и плодородную почву с хорошим дренажем. Если участок расположен в низине, лучше избегать посадки там, поскольку луковицы могут загнить из-за застойной воды.
Перед посадкой следует перекопать землю и внести удобрения - органические (перегной) или минеральные. Если почва слишком кислая, добавьте известь или золу.
Как правильно высаживать луковичные осенью
Высаживать луковичные цветы нужно за месяц до наступления стойких заморозков. Лучшими условиями для этого температура воздуха около 7-10°С и почвы 5-7°С.
Например, тюльпаны сажают с середины сентября до середины октября, нарциссы и крокусы - с середины сентября, а гиацинты - в конце сентября до середины октября.
Луковицы высаживают на глубину, равную трем их высотам, а для нарциссов и гиацинтов - двум.
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При написании материала использовались следующие источники: издания и сайты Epic Gardening, Bob Vila, Gardener's Path.