Бронежилеты и сигнальные ракеты: 10 женщин-изобретательниц, которые изменили мир к лучшему

Но даже такие изобретения, как первый язык программирования, сигнальные ракеты и сверхпрочный материал для бронежилетов также придумали женщины.

Многие вещи, которые мы используем каждый день, изобрели женщины. Согласите, трудно представить свою жизнь без посудомоечной машины или подгузников для младенцев.

О 10 женщинах, чьи изобретения облегчили нам жизнь и изменили мир к лучшему, рассказываем в материале ниже.

Марта Костон изобрела сигнальные ракеты

В 1847 году Марта Костон перебирала записные книжки своего усопшего мужа и обнаружила там чертежи сигнальных ракет, которые можно было использовать для передачи сообщений с корабля на корабль.

Марта работала над этой идеей еще 10 лет, чтобы довести ее к состоянию готовой разработки. Руководство МВД США выкупило у женщины патент на создание сигнальных ракет.

Марта за свое изобретение получила всего 15 тысяч долларов из обещанных 120 тысяч.

Марта Костон (фото: Википедия)

Джозефина Кокрейн придумала посудомоечную машину

Идея создать посудомоечную машину возникла у Джозефины Кокрейн тогда, когда она увидела, что после повседневной мойки посуды от ее любимого сервиза почти не осталось чашек и тарелок.

Воплотить в жизнь ее замысел помог механик и инженер Джордж Баттерс. В 1886 году появилась первая посудомоечная машина, а Джозефина получила патент на изобретение.

Через 4 года она основала компанию, производившую механизированные посудомоечные машины. Первыми покупателями стали гостиницы и рестораны.

Почтовая марка Джозефины Кокрейн (фото: Википедия)

Хеди Ламарр изобрела "Секретную систему связи"

Геди Ламарр в 1942 году создала систему связи, включающую передачу ложных сигналов на разных частотах.

Ее концепция скачкообразной перестройки частоты предполагала снижение возможности перехвата сигнала врагом во время Второй мировой войны. Это затрудняло обнаружение радиоуправляемых торпед.

Изобретение стало основой для связи с расширенным спектром, который сегодня используется повсюду - от мобильных телефонов до Wi-Fi и GPS.

Интересно и то, что Хеди была не только изобретательницей, но и известной актрисой и звездой голливудских фильмов 30-40-х годов.

Изобретательница и актриса Хеди Ламарр (фото: Википедия)

Кэтрин Блоджетт создала "невидимое" стекло

Первая женщина-ученый в исследовательской лаборатории General Electric и первая женщина, получившая степень доктора наук по физике в 1926 году Кэтрин Блоджетт создала "невидимое" стекло.

Совместно со своим учителем Ирвингом Ленгмюром она разработала метод формирования моно- и мультимолекулярных пленок, пропускающих 99% света и не отражающих его.

Сегодня такое стекло используется во многих областях: в производстве электронных приборов, в телескопах. Технология Блоджетт лежит в основе производства линз камер, стекла автомобилей, очков и т.п.

Катрин Блоджетт (фото: Википедия)

Лилиан Гилберт придумала "рабочий треугольник" на кухне

Изобретательница просмотрела обустройство кухни и разработала инновационный проект - "рабочий треугольник". Он заключался в расположении рядом холодильника, раковины и плиты.

Также Гилберт разделила место кухни на верхнюю и нижнюю часть. В нижней части размещались шкафы для кухонной посуды, во верхней - для круп.

А еще изобретательница придумала электромиксер для взбивания. Также в начале 1900-х годов она разработала полки для холодильников, усовершенствовала консервный нож и предложила педали для мусорных ведер.

Лилиан Гилберт (фото: Википедия)

Мелитта Бенц изобрела кофейный фильтр

Именно она изобрела современную фильтрацию кофе в 1908 году и получила патент на изобретение. Раньше кофейную гущу паковали в мешочек из ткани, а затем его опускали в кипящую воду.

Изобретательница же предложила другой вариант - она клала прослойку цельной бумаги в чашку с несколькими отверстиями и через это устройство наливала кофе. Так в чашку попадал чистый напиток без гущи. От этого вкус напитка улучшился.

Женщина получила патент на изобретение и сформировала новый этикет питья кофе. Компания Melitta, которую основала изобретательница, работает до сих пор.

Мелитта Бенц (фото: Википедия)

Марион Донован придумала подгузники

Марион Донован была домохозяйкой и уставала ежедневно ухаживать за несколькими детьми. Однажды она сшила первый подгузник из куска занавески для душа. После нескольких попыток ей удалось создать водонепроницаемое покрытие.

В отличие от уже находившихся на рынке резиновых подгузников, изделия Донован не причиняли дискомфорту коже ребенка. В 1949 году она впервые представила свое изобретение, а через два года получила патент на него и продала его корпорации Kerb за 1 млн долларов.

Марион Донован (фото: Википедия)

Екатерина Ющенко создала адресное программирование

Екатерина придумала первый в мире язык программирования. После долгих исследований и разработок в 1954 году она создала адресный язык, в котором указывались не числа, а адреса ячеек памяти. Ее разработка опередила на два года язык Fortran, на три - Cobol, и на пять - ALGOL.

Это был реальный прорыв в программировании. Ее изобретение начали применять в большинстве машин советского, а затем и китайского производств. Адресный язык использовали и при управлении космическим полетом "Аполлон-Союз".

Екатерина Ющенко (фото: Википедия)

Мари Ван Бриттан Браун создала домашнюю систему безопасности

Женщина была медсестрой и ей часто приходилось оставаться в доме одной, а это было опасно, поскольку тогда уровень преступности был высоким.

Вместе со своим мужем Альбертом она разработала первую систему домашней безопасности в 1966 году, а через три года запатентовала изобретение. Система состояла из трех камер, способных двигаться вверх-вниз и посылать изображения на монитор.

Также устройство позволяло следить за звонящими в дверь. Это стало прообразом современного домофона. С помощью пульта можно было открывать дверь или включать сигнал тревоги.

Мари Ван Бриттон Браун (скриншот)

Стефани Кволек придумала материал для бронежилетов

В 1946 году Стефани устроилась на работу в компанию DuPont, стремясь собрать средства на обучение в медицинском колледже. Там она занималась превращением полимеров в прочные синтетические волокна.

Случайно при попытке усовершенствовать покрытие автомобильных шин она изобрела кевлар. Легкое и прочное волокно, которое в 5 раз прочнее стали. Из него теперь изготавливают пуленепробиваемые жилеты и другое защитное снаряжение.

Кволек так и не поступила в медицинский колледж, но благодаря своему изобретению спасла множество человеческих жизней.

Стефани Кволек (скриншот)