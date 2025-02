Топ-10 детективных игр на ПК, в которых можно почувствовать себя Шерлоком Холмсом

Sherlock Holmes The Awakened

Sherlock Holmes The Awakened - это ремейк игры 2006 года, в котором знаменитый детектив расследует загадочные исчезновения в Европе и США. Игра сочетает дух произведений Артура Конана Дойла с атмосферой тревоги в стиле Лавкрафта. Улучшенная графика делает мрачную историю еще более захватывающей.

Sherlock Holmes The Awakened (фото: GG.deals)

L.A. Noire

L.A. Noire - детективная игра от Rockstar, действие которой разворачивается в Лос-Анджелесе 1940-х годов и вдохновлено криминальными фильмами Золотого века Голливуда.

В отличие от динамичных игр студии, здесь упор сделан на рутинную работу детектива: осмотр мест преступлений, анализ улик, допросы свидетелей и подозреваемых. Это одна из самых атмосферных детективных игр.

L.A. Noire (фото: GG.deals)

Disco Elysium - The Final Cut

Disco Elysium - одна из лучших RPG всех времен, которая идеально передает атмосферу детективного расследования. Игрок берет на себя роль амнезийного алкоголика Харриера Дю Буа, но его характер, навыки и мировоззрение формируются в зависимости от принятых решений.

Диалоги в игре остроумные, забавные и отлично написанные, что делает взаимодействие с NPC еще более увлекательным.

Disco Elysium - The Final Cut (фото: GG.deals)

Her Story

Her Story доказывает, что для создания отличной детективной игры не нужно сложного геймплея. Игроки вживаются в роль детектива, восстанавливая видеозаписи допросов, используя ключевые слова. По мере продвижения вы узнаете больше о женщине и ее муже, исчезнувшем при загадочных обстоятельствах.

Эта игра подходит для настоящих любителей головоломок, потому что каждый новый найденный элемент раскрывает новые связи в расследовании.

Her Story (фото: GG.deals)

The Vanishing of Ethan Carter

The Vanishing of Ethan Carter - это настоящая находка для игроков, которые не любят спешить и предпочитают захватывающую атмосферу интенсивным боям. Игра - невероятно красивый симулятор ходьбы, который можно дополнительно улучшить, купив версию Redux на Steam.

Главная загадка игры - исчезновение молодого мальчика по имени Итан Картер, расследовать которое предстоит детективу с оккультными увлечениями, Полу Просперо. Несмотря на живописные пейзажи долины Ред-Крик, она скрывает много темных тайн.

The Vanishing of Ethan Carter (фото: GG.deals)

Judgment

Judgment - это отличный спин-офф серии Yakuza, который особенно понравится фанатам франшизы. Мы возвращаемся в самый опасный район Токио, Камурочо (вымышленная версия Кабукичо), полный мини-игр, абсурдных побочных заданий и преступников, готовых сразиться.

Главный герой, частный детектив и бывший адвокат Такаюки Ягами, использует свои навыки дедукции, чтобы раскрыть правду о серии ужасных убийств.

Judgment - это фантастический выбор для тех, кто жаждет приключений, где расследование служит предлогом для классных боевых сцен.

Judgment (фото: GG.deals)

Ghost Trick Phantom Detective

Ghost Trick: Phantom Detective - это еще одно выдающееся творение Шу Такауми, которое заслуженно попадает в список лучших детективных игр 2025 года. Игра, недавно получившая HD-ремастер для Nintendo DS, ставит вас в роль Сиссела, духа, который должен решить головоломки, чтобы найти своего убийцу.

Есть одна важная особенность: он должен выполнить все задачи до рассвета, иначе его отправят в загробную жизнь навсегда, не раскрыв дело.

Ghost Trick Phantom Detective (фото: GG.deals)

Duck Detective: The Secret Salami

Duck Detective: The Secret Salami - это очаровательное и уютное детективное приключение, в котором клиент теряет свой обед. Детектив Юджин МакУэкклин, усталый и зависимый от хлеба, берется за расследование, чтобы раскрыть тайну кражи пищи.

Игра привлекает необычной графикой, отличным озвучиванием и забавными мини-играми, где с помощью лупы нужно находить улики и собирать информацию по кусочкам.

Duck Detective: The Secret Salami (фото: GG.deals)

Nobody Wants to Die

Nobody Wants to Die - это мрачная футуристическая детективная история, разворачивающаяся в мире, где бессмертие возможно, но за большую плату. Здесь жестокий убийца охотится за богатыми и знаменитыми.

Детектив Джеймс Карра, вооруженный передовыми технологиями, позволяющими ему перематывать время, расследует цепочку преступлений, полных крови, тайн и коррупции.

Игра привлекает своим атмосферным стилем, потрясающей графикой и захватывающим сюжетом, что делает ее обязательной для любителей детективных игр.

Nobody Wants to Die (фото: GG.deals)

Heavy Rain

После 9 лет эксклюзивности на консолях Sony, этот шедевр от Quantic Dream стал доступен на ПК. Следуя за сюжетом, вы будете играть за четырех разных персонажей, каждый со своей уникальной предысторией и личными конфликтами, но с общей целью - поймать Убийцу Оригами.

Heavy Rain (фото: GG.deals)