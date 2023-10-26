Дегустатор соков, водитель танка и еще 7 необычных вакансий с большими з/п в Украине

Рынок труда в Украине достаточно разнообразен и динамичен. Наряду с "классическими" вакансиями менеджеров, ассистентов, педагогов, курьеров или администраторов встречаются другие - такие, что, на первый взгляд, могут показаться даже странными.

При подготовке материала были использованы источники: сайты по поиску работы work.ua и robota.ua.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о ряде непривычных для украинцев вакансий с зарплатами более 30 тысяч гривен в месяц.

Дегустатор соков

Компания Nakas Group ищет дегустатора соков для оценки качества и вкуса натуральных напитков в Киеве.

Человек, которому готовы платить до 30 000 грн, должен будет проводить дегустации и взаимодействовать с производством. Работать ему предлагают в креативном окружении по гибкому графику.

Требования к кандидату на вакансию:

любовь к сокам

бережность и внимание к деталям

способность проявлять отличие во вкусах

готовность работать в команде

Скриншот (robota.ua)

Парикмахер для собак

Груминг салон Groom Dog ищет парикмахера для собак в Полтаве.

Человек, которому готовы платить до 30 000 грн, должен будет максимально "погрузиться в искусство груминга и взаимопонимания с хвостатыми". Работать ему предлагают по удобному графику в комфортных условиях.

Обещают закрытые семинары с разными экспертами, карьерный рост, качественную косметику по уходу за руками, весь необходимый для работы инструмент и даже "корпоративный вид".

Конкретные требования к кандидату на вакансию - отсутствуют.

Скриншот (work.ua)

Игрок

Компания GameTest Pro, специализирующаяся на тестировании игр, ищет геймера (тестировщика, игрока в игры) в Киеве.

Человек, которому готовы платить до 30 000 грн, должен будет играть в игры и тестировать программное обеспечение, создавать тестовые сценарии и документацию, выявлять, документировать и отслеживать дефекты.

В то же время ему обещают полную подготовку и обучение на рабочем месте, курсы QA за счет компании, удобный рабочий график, а также офис с генератором, бесперебойным интернетом и бомбоубежищем.

Требования к кандидату на вакансию:

желание работать в сфере тестирования

аналитические способности и внимательность к деталям

ответственность и хорошие коммуникационные навыки

Скриншот (robota.ua)

Швея на массовку

Компания "Крой пошив, ООО" ищет швею в Одессе.

Человек, которому готовы платить до 32 000 грн, должен будет шить одежду из трикотажных полотен (футболки, майки, спортивные костюмы), или же работать с текстилем (рубашками, брюками, жакетами, юбками, платьями).

При этом ему обещают теплое, светлое и уютное помещение "со столовой, курилкой и собственным туалетом", постоянное наличие электроэнергии, а также 50 грн ежедневно - на транспорт.

Требования к кандидату на вакансию:

опыт в пошиве одежды - не менее года

умение работать с прямострочкой и оверлоком

внимательность к деталям и качество проделанной работы

умение работать в команде и выполнять поставленные задания вовремя

ответственность и пунктуальность

Скриншот (work.ua)

Специалист по поиску информации

Компания go4CFO, помогающая малому и среднему бизнесу зарабатывать больше за счет эффективного управления финансами, объявила открытую вакансию специалиста по поиску информации.

Человек, которому готовы платить до 35 000 грн, должен будет искать грантовые программы в Украине, Европе и США, формировать базы грантовых программ и грантодателей, а также анализировать всю полученную информацию на соответствие потребностям клиентов.

Ему обещают полностью отдаленный формат работы с гибким графиком, благоприятную рабочую атмосферу и дружескую команду, условия развития и своевременную оплату труда.

Требования к кандидату на вакансию:

умение пользоваться разными технологиями поиска информации

владение продвинутым Google-поиском

умение пользования переводчиком или знание английского языка на уровне не ниже В2

умение качественно презентовать найденную информацию

опыт работы в аналогичной должности или с международными фондами (будет преимуществом)

опыт работы с искусственным интеллектом (будет большим плюсом)

готовность выполнить тестовые задания на этапе отбора

Скриншот (work.ua)

Геолог станции ГТД

Компания Endevour, предоставляющая сервисные услуги при бурении скважин на нефть и газ, ищет геолога станции геолого-технологических исследований (ГТД) в Полтаве.

Человек, которому готовы платить до 40 000 грн, должен будет осуществлять мониторинг параметров бурения на буровой скважине в режиме реального времени (обработку, интерпретацию, коррелирование, передачу данных), распознавать и предупреждать потенциально опасные ситуации, работать с собранными образцами породы, вести отчетную документацию и т.д.

В то же время потенциальному работнику обещают работу вахтовым методом (по согласованию), обучение и развитие внутри компании, бесплатное питание, спецодежду, трансфер к месту выполнения работ и даже жилье (для иногородних).

Требования к кандидату на вакансию:

образование геологического профиля

знание региональной геологии (будет преимуществом)

знание методологии проведения геофизических исследований

работа на станциях ГТД - от 3-х лет (желательно)

опытный пользователь MS Office

владение английским языком

Скриншот (work.ua)

Cомелье крепкой группы

Компания Good Wine ищет сомелье крепкой группы для одного из своих магазинов в Киеве.

Человек, которому готовы платить до 45 000 грн, будет участвовать в дегустациях вин и уникального ассортимента крепких напитков (виски, джин, ром и т.д.) со всего мира, а также получит возможность учиться в школе сомелье.

Требования к кандидату на вакансию:

высокий уровень коммуникативных навыков

интерес к "миру крепких напитков"

желание учиться и пополнять свой багаж знаний

умение работать как в команде, так и самостоятельно

разговорный английский (будет преимуществом)

Скриншот (robota.ua)

Авиаконструктор (создание БПЛА)

Научно-производственная компания Ukrainian Military Technologies, специализирующаяся на создании и разработке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), ищет талантливого и креативного авиаконструктора в Киеве.

Человек, которому готовы платить до 80 000 грн, должен будет присоединиться к команде и взять ответственность за разработку и проектирование новых моделей БПЛА на двигателе внутреннего сгорания (ДВС).

При этом ему обещают карьерный рост, возможности для самореализации, а также интересные и важные задачи в области современных технологий и передовых разработок.

Требования к кандидату на вакансию:

опыт в разработке авиационных конструкций - от одного года

знание теории авиационного проектирования и конструкций

умение работать с CAD/CAM системами (SolidWorks, AutoCAD и т.д.)

понимание принципов и особенностей БПЛА на ДВС

умение работать в команде и выполнять назначенные задания в оговоренные сроки

Скриншот (work.ua)

Механик-водитель танка

Военная часть А4741 производит отбор кандидатов в возрасте до 45 лет на военную службу по контракту. Ищут, в частности, механика-водителя танка.

Человек, которому готовы платить до 120 000 грн, будет участвовать в выполнении боевых задач, связанных с защитой Украины на фоне полномасштабного вторжения РФ.

Ему предлагают уважительное отношение и все виды социальной поддержки, сохранение места работы и бесплатное обучение в высших учебных заведениях, возможность карьерного роста и продвижения по служебному звену, а также профессиональную военную подготовку за границей.

Уточняется, что военная часть А4741 состоит из профессиональных, мотивированных военнослужащих и новых образцов техники и амуниции.

Требования к кандидату на вакансию:

возраст от 18 до 45 лет

отсутствие медицинских противопоказаний к прохождению военной службы

отсутствие судимости

медицинское, поварское или другое высшее образование (для женщин)

Скриншот (work.ua)