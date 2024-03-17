10 речевых клише, в которых часто делают ошибки. Вот как правильно говорить по-украински

Что такое речевое клише

Филологи называют три главных признака речевого клише:

это словосочетания, имеющие постоянный лексический слог, то есть слова в этих словосочетаниях нельзя заменять другими

это воспроизводимые словосочетания, а не каждый раз заново возникающие в языке

слова, входящие в такие клише, по смыслу независимы друг от друга, то есть сохраняют свое основное значение

Филологи делятся 10 распространенными клише, в которых люди часто совершают ошибки.

"Рухомий рядок", а не бегущая строка

"Российская "бегущая строка" частенько заставляет нас ломать головы или чесать затылки, чтобы правильно это перевести. Однако тайна заключается в том, что нужно оставить в покое глагол бежать и подумать о каком-то близком по значению. Оказывается, внизу телеэкранов мы читаем "рухомий рядок". И никуда она от нас не бежит", - говорят эксперты.

"Уживаний (який був у вжитку, у користуванні)", а не бывший в употреблении

"В этом примере российское языковое клише переводится либо отдельным словом "уживаний", либо подрядной конструкцией - "який був у вжитку, у користуванні", - объясняют филологи.

"Зробити внесок", а не вносить вклад

"В этом словосочетании, как видим, оба слова нуждаются в замене: и вносить, и вклад. Вклад - это русизм, вносить вклад - это тавтология, которой следует избегать. Правильно - "зробити внесок", - говорят языковеды.

"Чинні закони", а не существующие законы

"Запомните, пожалуйста, что существовать обычно могут люди и живые существа. А все, что имеет юридическую силу, "є чинним", - отмечают филологи.

"Заважає працювати", а не мешает работать

"Глагол "мішати" в украинском языке употребляется в таких значениях, как: мешать суп ложкой, мешать семена моркови с песком, мешать грешное с праведным и т.д.", - говорят лингвисты.

"Бути відповідальним", а не нести ответственность

К примеру филологи приводят следующее предложение: "З самого дитинства нас вчать бути відповідальними за власні дії та вчинки, але частенько трапляється, як кажуть українці, що віз і нині там".

"Протягом дня", а не в течение дня

"Кажется, что это уже всем хорошо известно, однако случается эта ошибка еще довольно часто. "Протяг" в украинском языке - это "сквозняк" на русском. Соответственно, на "протязі можна сидіти чи лежати", однако в тех случаях, когда речь идет о продолжительности во времени, то нужно употреблять "протягом", - советуют эксперты.

"Завдавати шкоди", а не наносить вред

"В украинском языке глагол наносить употребляется в таких значениях, как: наносить краску на бумагу, наносили грязи на ковер, нанесли визит и др. Але - "завдавати шкоду", - говорят филологи.

"Вважати за потрібне, мати за свій обов’язок", а не считать своим долгом

Возможен еще и третий вариант - "вважати за свій обов'язок". Во-первых, в выражении "вважати за потрібне" слово "потрібне" не передает на 100% смысловой оттенок слова обязанность, то есть нужное - это более широкое понятие, чем обязанность.

Во-вторых, в выражениях "мати за свій обов'язок та вважати за свій обов'язок" - также различные семантические оттенки, поскольку в первом утверждается наличие долга, а во втором такого 100% утверждения нет.

Поэтому, если речь идет именно об обязанности, то следует употреблять языковое клише "вважати за свій обов'язок".

"Бути прикладом", а не служить примером

"В калькованном изречении с русского языка употребляется глагол служить, который в украинском языке имеет другие значения, как: служить в армии, служить общине, служить у господина, вещь хорошо служит и др. А вот "прикладом можна тільки бути", - объясняют языковеды.