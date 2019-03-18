В атмосфері Землі вибухнув метеорит, - NASA

Ілюстративне фото (nasa.gov)

Метеорит вибухнув у грудні 2018 року над Беринговим морем

У грудні 2018 року над Беринговим морем стався другий за потужністю за останні 30 років вибух метеорита. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Фахівці NASA заявили, що потужність вибуху поступається лише вогненній кулі, яка пролетіла над Челябінськом (Росія) шість років тому.

Вчені уточнили, що інцидент стався 18 грудня приблизно опівдні. Космічний об'єкт розміром в кілька метрів врізався в атмосферу на швидкості 32 км/с і вибухнув у 25,6 км від поверхні Землі. Енергія удару склала 173 кілотонн і в десять разів перевищила викид енергії від вибуху в Хіросімі.

Проте інцидент залишився непоміченим через географічну віддаленість місця вибуху.

У свою чергу офіцер планетної оборони в NASA Ліндлі Джонсон розповів, що такі явища можна спостерігати лише кілька раз в 100 років і зазначив, що велика кількість води на Землі захищає планету від таких пригод.

Метеорит пролетів недалеко від маршрутів, які цивільні літаки використовують для сполучення між Північною Америкою та Азією.

Нагадаємо, в Центрі NASA з вивчення небесних тіл, який розташований в Лабораторії реактивного руху в Пасадіні (штат Каліфорнія), заявили, що великий астероїд EA2 пролетить від Землі на меншій відстані, ніж дистанція між Землею і Місяцем.