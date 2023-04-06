10 методов незаметно снизить калорийность рациона: уловки от диетолога

Диетологи утверждают, что количество калорий не столь важно, ведь гораздо большую роль играет их качество. Таким образом, вы можете потреблять меньшее количество калорий, но быть сытыми гораздо дольше.

Диетолог Олеся Добрянская рассказала на своей странице в Instagram , как безопасно и без потерь в рационе уменьшить количество калорий.

Контроль жиров

Уменьшите потребление продуктов, которые содержат большое количество жиров. К ним относятся орехи, жирная рыба, авокадо и т.д. К примеру, в 100 граммах орехов содержится примерно 600 калорий.

Однако это не означает, что следует употреблять обезжиренные продукты. Они на самом деле лишены какой-либо пользы, поэтому выбирайте привычную для вас жирность, однако не употребляйте их слишком часто.

Уменьшите количество напитков, кроме воды

К примеру, если вы пьете кофе без добавок, он составляет 5 калорий. Если с молоком - 150 калорий, с сиропом - 250, с десертом - примерно 350 калорий.

Старайтесь пить больше воды, а если что-нибудь другое, то без добавок или десертов.

Кофе с добавками содержит более 100 калорий (фото: Freepik)

Замените хлеб

Белый хлеб имеет самое большое количество калорий. Если вы хотите уменьшить их количество в рационе, начните есть цельнозерновой или отрубной хлеб. К тому же он гораздо полезнее.

Фрукты вместо десерта

В меде много сахара и не такое большое количество полезных веществ, как в ягодах, например. Сюда же можно отнести сухофрукты, ведь популярнейшая среди них курага содержит большое количество калия. Однако будьте осторожны: часто сухофрукты вымачивают в сладких сиропах, поэтому они могут содержать большое количество сахара.

Начинайте прием пищи с овощей

В каждую вашу тарелку кладите овощи и начинайте есть именно с них. В них мало калорий и они достаточно сытные и безгранично полезные. Используйте разные овощи, разнообразьте свое питание. Тогда оно не будет надоедать вам.

Не забывайте каждый день есть овощи (фото: Freepik)

Забудьте о быстрых завтраках

В каши быстрого приготовления или готовые смеси почти всегда добавляют сахар, мед, сиропы, патоку, солод и т.д. Это все лишние калории, которые не подарят вам насыщение.

Гораздо лучше приготовить кашу самостоятельно, добавить в нее любимые ингредиенты, сделать ее сбалансированной и не чувствовать голода не менее 3-5 часов.

Не ешьте йогурты с наполнителями

Йогурт со сладкой добавкой не является полноценным перекусом, а тем более приемом пищи. К тому же в него добавлено много сахара и углеводов и почти нет белка. От обычного "чистого" йогурта вам будет гораздо больше пользы и меньше калорий.

Уменьшите употребление алкоголя

Известно, что безопасных доз спиртных напитков не существует. Они усиливают аппетит и чувство голода. Поэтому, употребляя алкоголь, вероятнее всего, что вы переедите. К тому же любой алкоголь калорийный, что не играет на руку, если вы сбрасываете вес.

Если хотите потерять вес, ограничите или исключите потребление алкоголя (фото: Freepik)

Выстройте свой рацион

Старайтесь питаться тремя полноценными приемами пищи и одним перекусом в день или четырьмя полноценными и тогда без полдников. Важно соблюдать тот режим, который вы для себя выработали.

Неконтролируемые перекусы и отсутствие нормальных приемов пищи приведет к чрезмерному количеству калорий и, в конечном счете, лишнему весу.

Не злоупотребляйте соусами

Небольшая тарелка с салатом содержит 150-200 калорий. Если в него добавлен соус, то блюдо автоматически добавляет 400-500 калорий.

Если вы любите добавлять вкус к блюдам именно таким образом, то можете делать соусы самостоятельно. Смешайте греческий йогурт и лимон или горчицу, оливковое и любимые специи. Это хорошая альтернатива магазинному майонезу.