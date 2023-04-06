10 методів непомітно знизити калорійність раціону: хитрощі від дієтолога

Дієтологи стверджують, що кількість калорій не так важлива, адже набагато більшу роль відіграє їхня якість. Таким чином ви можете споживати меншу кількість калорій, але бути ситими набагато довше.

Дієтолог Олеся Добрянська розповіла на своїй сторінці в Instagram , як безпечно та без втрат у раціоні зменшити кількість калорій.

Контроль жирів

Зменште споживання тих продуктів, які містять велику кількість жирів. До них належать горіхи, жирна риба, авокадо тощо. До прикладу в 100 грамах горіхів міститься приблизно 600 калорій.

Однак це не означає, що варто вживати знежирені продукти. Вони насправді позбавлені будь-якої користі, тому обирайте звичної для вас жирності, проте не вживайте їх занадто часто.

Зменште кількість напоїв, крім води

До прикладу, якщо ви п'єте каву без добавок, вона складає 5 калорій. Якщо з молоком - 150 калорій, з сиропом - 250, з десертом - приблизно 350 калорій.

Намагайтеся пити більше води, а якщо щось інше, то без добавок або десертів.

Кава з добавками містить понад 100 калорій (фото: Freepik)

Замініть хліб

Білий хліб має найбільшу кількість калорій. Якщо ви хочете зменшити їхню кількість у раціоні, тоді почніть їсти цільнозерновий або висівковий хліб. До того ж вони набагато корисніші.

Фрукти замість десерту

У меді багато цукру та не така велика кількість корисних речовин, як в ягодах, наприклад. Сюди ж можна віднести сухофрукти, адже найпопулярніша серед них курага містить велику кількість калію. Проте будьте обережними: часто сухофрукти вимочують у солодких сиропах, тому вони можуть містити велику кількість цукру.

Починайте прийом їжі з овочів

До кожної вашої тарілки кладіть овочі та починайте їсти саме з них. Вони мають мало калорій і є доволі ситними та безмежно корисними. Використовуйте різні овочі, урізноманітнюйте своє харчування. Тоді воно не набридатиме вам.

Не забувайте щодня їсти овочі (фото: Freepik)

Забудьте про швидкі сніданки

У каші швидкого приготування або вже готових сумішах майже завжди додають цукри, мед, сиропи, патоку, солод тощо. Це все зайві калорії, які не подарують вам насичення.

Набагато краще приготувати кашу самостійно, додати до неї улюблені інгредієнти, зробити її збалансованою та не відчувати голоду щонайменше 3-5 годин.

Не їжте йогурти з наповнювачами

Йогурт із солодкою добавкою не є повноцінним перекусом, а тим більше прийомом їжі. До того ж у нього додано багато цукру та вуглеводів, і майже немає білка. Від звичайного "чистого" йогурту вам буде набагато більше користі та менше калорій.

Зменште вживання алкоголю

Давно відомо, що безпечних доз спиртних напоїв не існує. Вони підсилюють апетит і почуття голоду. Тому, вживаючи алкоголь, найімовірніше, що ви переїсте. До того ж будь-який алкоголь є калорійним, що не грає на руку, якщо ви скидаєте вагу.

Якщо бажаєте втратити вагу, обмежте або виключіть споживання алкоголю (фото: Freepik)

Вибудуйте свій раціон

Намагайтеся харчуватися трьома повноцінними прийомами їжі та одним перекусом на день або чотирма повноцінними та без полуденків. Важливо дотримуватися того режиму, який ви для себе виробили.

Неконтрольовані перекуси та відсутність нормальних прийомів їжі призведе до надмірної кількості калорій і зрештою зайвої ваги.

Не зловживайте соусами

Невелика тарілка з салатом містить 150-200 калорій. Якщо до неї додано соус, то страва автоматично додає 400-500 калорій.

Якщо ви любите додавати смаку до страв саме таким чином, то можете робити соуси самостійно. Змішайте грецький йогурт і лимон або гірчицю, оливкову олію та улюблені спеції. Це хороша альтернатива магазинному майонезу.