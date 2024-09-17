10 крутых игр для MacBook, в которые стоит поиграть сегодня

Игры-стрелялки

Fortnite

Многопользовательский шутер, в котором разворачивается нешуточная борьба за выживание. Исследуйте территорию и собирайте ценные ресурсы, затем используйте их в сражениях с зомби или для уничтожения конкурентов в режиме королевской битвы. Нравится вам это или нет, в конце останется только один победитель.

Fortnite (фото: TechRadar)

STRAFE

Хардкорный шутер с элементами рогаликов, где каждый уровень - сплошная мясорубка в лучших традициях жанра. Стилизованная под Quake 2 и других представителей олимпа шутеров того времени, игра требует таких же остро отточенных рефлексов и не прощает ошибок: после смерти все придется начинать сначала.

STRAFE (фото: Steam)

Superhot

Очень необычный шутер, в котором время движется вместе с игроком. Стоя на месте, вы можете обдумать свой следующий выстрел и спланировать, что делать дальше.

Спартанский визуальный стиль не отвлекает от происходящего, позволяя лучше сосредоточиться и наслаждаться кинематографическим действием, заполняющим каждую секунду боя.

Superhot (фото: Eurogamer)

Ролевые игры

Diablo 3

Третья часть легендарной игры, давшей жизнь целому жанру. Как и в первых двух частях, здесь игрокам предстоит сражаться с ордами монстров из Подземного мира во имя спасения. Благодаря новым классам персонажей и значительно расширенной сетке навыков, стало еще больше методов казни, что не может не радовать.

Diablo 3 (фото: WIRED)

Pillars of Eternity II

Продолжение завораживающей фэнтезийной RPG с детализированным открытым миром и нелинейным геймплеем. Соберите команду и отправляйтесь на собственном корабле в Архипелаг Дэдфайр, чтобы найти и предать суду беглого Бога, который бросил вас на произвол судьбы у порога смерти.

Pillars of Eternity II (фото: Steam)

Torment: Tides of Numenera

Идеологический последователь культовой игры Planescape: Torment, с которой игра имеет много общего, от глубокого сюжета с акцентом на диалоги до бессмертного главного героя.

Исследуйте безумный мир в компании необычных спутников, с которыми вы можете принять участие в уникальных сражениях, и попытайтесь выяснить, что такое смысл жизни.

Torment: Tides of Numenera (фото: Play Station Store)

The Banner Saga 3

Конец яркой и глубокой саги о злоключениях викингов с тактическим геймплеем и пошаговыми боями. Спасаясь от конца света, вам предстоит провести большой отряд через череду сложных испытаний и, наконец, найти источник всепоглощающей Тьмы, чтобы спасти мир от окончательного уничтожения.

The Banner Saga 3 (фото: Steam)

Экшн

Deus Ex: Mankind Divided

Драматический триллер с элементами стелса о будущем мире, где каждый может стать суперменом, модифицируя собственное тело. Играя за Адама Дженсена, главного героя, вы должны раскрыть ужасающий всемирный заговор.

В вашем распоряжении целый арсенал современного оружия и, что еще важнее, механические аугментации, которые предоставляют колоссальные возможности.

Deus Ex: Mankind Divided (фото: WIRED)

Dead Cells

Динамичный экшен-платформер с процедурно генерируемыми уровнями и нелинейным геймплеем, созданный по канонам жанров рогаликов и метроидвании. Помогите главному герою сбежать из замка, исследуя бесконечные лабиринты уровней с опасными врагами и ловушками.

Dead Cells (фото: Nintendo)

Cuphead

Невероятно сложный и столь же прекрасный по визуальной и игровой составляющей платформер про антропоморфные кубки, которые должны самому Дьяволу. Чтобы спасти свои души, героям нужно пройти по сказочному миру и выбить плату из многочисленных должников дьявольского казино. Однако все они - матерые боссы уровней и так просто к ним не подберешься.

Cuphead (фото: CNET)