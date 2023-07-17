10 шагов к здоровому сну. Как научить организм высыпаться, несмотря на тревоги и летнюю жару

Кому и сколько нужно спать

Главное правило полноценного сна - его регулярность. Причем продолжительность сна взрослого человека отличается от продолжительности сна детей. Она меняется на протяжении всей жизни.

Новорожденный младенец спит обычно более 16-17 часов в сутки, просыпаясь только на кормление и гигиенические процедуры.

Чем старше становится ребенок, тем меньше спит. Уже в возрасте 3-6 лет он проводит во сне около 12 часов (речь идет и о ночном, и о дневном отдыхе).

Детям 6-12 лет специалисты советуют спать в течение 9-12 часов, а подросткам 13-18 лет - 8-10 часов.

Взрослым в возрасте 18-60 лет рекомендовано спать не менее 7 часов в сутки.

У людей старшего возраста (60+), учитывая физиологические и социальные изменения, часто возникает потребность вздремнуть днем. Идеальная продолжительность дремы, по мнению ученых, составляет 20 минут. Так общая продолжительность сна для пожилых людей увеличивается и достигает максимума после 80 лет. Причем ночной сон в этом возрасте сокращается.

Интересно также, что женскому организму нужно несколько больше сна, чем мужскому. Это связано с тем, что физиологические процессы у представительниц слабого пола происходят медленнее.

Пять стадий сна здорового человека

Специалисты выделяют пять основных стадий сна, присущих каждому здоровому человеку. Последовательный переход от стадии к стадии называют циклом. Первый цикл сна длится около 90-100 минут. Затем он повторяется. Полноценный сон состоит в среднем из пяти полных циклов.

Дремота (5-10 минут)

В этот период наблюдаются полусонные видения (иногда даже абсурдные). Мышечная активность снижена, но глазные яблоки совершают медленные движения. Могут появиться оригинальные мысли, способствующие решению любых задач.

Легкий неглубокий сон (20 минут)

Мышечная активность более понижена, ритм сердца замедляется. Снижается температура тела, глаза - неподвижны.

В этот период сознание "отключается", но повышаются пороги восприятия. Самый чувствительный анализатор - слуховой. В этой стадии сна человека очень легко разбудить.

Медленный сон

Функционирование организма полностью "успокаивается".

Глубокий сон

Третья и четвертая стадии продолжаются вместе, в среднем, 40-45 минут. В этот период человека тяжело разбудить.

Тогда же человек видит 80% сновидений. Возможны ночные кошмары, приступы лунатизма, энуреза.

Быстрый сон (5-10 мин)

Эта стадия напоминает бодрствование. Сердечный ритм повышается, глазные яблоки подвижны. Но тело человека находится в состоянии резкого падения мышечного тонуса.

Сновидения, увиденные в этот период, яркие и хорошо запоминаются.

Считается, что быстрый сон служит своеобразной психологической защитой, способствует переработке информации, ее обмену между сознанием и подсознанием.

После пятой стадии человек снова переходит в первую стадию сна.

Как бессонница и недосып влияют на организм

Сон чрезвычайно важен для сохранения здоровья - как морального, так и физического. Этот факт неоспорим и научно доказан.

Когда человек спит, гораздо быстрее происходит процесс заживления ран, укусов, ожогов и других повреждений. Здоровый сон помогает мозгу восстанавливать затрачиваемый на протяжении жизни запас нервных клеток.

Во сне наш мозг запускает диагностику всех систем организма и механизм самовосстановления. Нормализуется кровеносное давление, стабилизируется гормональный обмен веществ, выравниваются показатели сахара в крови.

Если организм не отдыхает:

1 сутки - головной мозг запускает химические процессы, приводящие к нарушению психики

2 суток - меняется гормональный фон и нарушаются нейронные связи

3 суток - клетки головного мозга начинают разрушаться, увеличивается нагрузка на внутренние органы, в частности на сердце

Кроме внешних последствий (серое лицо, синяки под глазами) недосыпание вызывает:

общую вялость организма

замедление реакции

распыление внимания

ослабление способности принимать решения

Если же недосыпать и мучиться бессонницей регулярно, увеличивается риск:

развития хронических заболеваний

диабета

сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, гипертонии

увеличения веса и ожирения

нарушения иммунной системы

ухудшения психического здоровья, депрессии и т. п.

10 шагов к здоровому сну и полноценному отдыху

Ученые уверены, что основные составляющие качественного сна:

продолжительность - должна быть достаточной, чтобы организм успел отдохнуть и подготовиться к следующему дню

непрерывность - периоды сна должны непрерывно переходить один в один

глубина - сон должен быть достаточно глубоким, чтобы восстанавливать жизненные силы

Не следует забывать, что наше поведение в течение дня, особенно перед сном, влияет на его качество.

Для здорового сна и полноценного отдыха специалисты советуют: