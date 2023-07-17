10 шагов к здоровому сну. Как научить организм высыпаться, несмотря на тревоги и летнюю жару
Большая война внесла свои коррективы в повседневную жизнь каждого украинца. Регулярные тревоги, а теперь еще и летняя жара, не дают организму расслабиться даже ночью. Однако сон является залогом нормального функционирования организма. Его дефицит ощутимо влияет как на качество жизни, так и здоровье.
Сколько нужно отдыхать, почему бессонница негативно влияет на организм и как начать высыпаться, читайте дальше в материале Styler.
Кому и сколько нужно спать
Главное правило полноценного сна - его регулярность. Причем продолжительность сна взрослого человека отличается от продолжительности сна детей. Она меняется на протяжении всей жизни.
Новорожденный младенец спит обычно более 16-17 часов в сутки, просыпаясь только на кормление и гигиенические процедуры.
Чем старше становится ребенок, тем меньше спит. Уже в возрасте 3-6 лет он проводит во сне около 12 часов (речь идет и о ночном, и о дневном отдыхе).
Детям 6-12 лет специалисты советуют спать в течение 9-12 часов, а подросткам 13-18 лет - 8-10 часов.
Взрослым в возрасте 18-60 лет рекомендовано спать не менее 7 часов в сутки.
У людей старшего возраста (60+), учитывая физиологические и социальные изменения, часто возникает потребность вздремнуть днем. Идеальная продолжительность дремы, по мнению ученых, составляет 20 минут. Так общая продолжительность сна для пожилых людей увеличивается и достигает максимума после 80 лет. Причем ночной сон в этом возрасте сокращается.
Интересно также, что женскому организму нужно несколько больше сна, чем мужскому. Это связано с тем, что физиологические процессы у представительниц слабого пола происходят медленнее.
Пять стадий сна здорового человека
Специалисты выделяют пять основных стадий сна, присущих каждому здоровому человеку. Последовательный переход от стадии к стадии называют циклом. Первый цикл сна длится около 90-100 минут. Затем он повторяется. Полноценный сон состоит в среднем из пяти полных циклов.
- Дремота (5-10 минут)
В этот период наблюдаются полусонные видения (иногда даже абсурдные). Мышечная активность снижена, но глазные яблоки совершают медленные движения. Могут появиться оригинальные мысли, способствующие решению любых задач.
- Легкий неглубокий сон (20 минут)
Мышечная активность более понижена, ритм сердца замедляется. Снижается температура тела, глаза - неподвижны.
В этот период сознание "отключается", но повышаются пороги восприятия. Самый чувствительный анализатор - слуховой. В этой стадии сна человека очень легко разбудить.
- Медленный сон
Функционирование организма полностью "успокаивается".
- Глубокий сон
Третья и четвертая стадии продолжаются вместе, в среднем, 40-45 минут. В этот период человека тяжело разбудить.
Тогда же человек видит 80% сновидений. Возможны ночные кошмары, приступы лунатизма, энуреза.
- Быстрый сон (5-10 мин)
Эта стадия напоминает бодрствование. Сердечный ритм повышается, глазные яблоки подвижны. Но тело человека находится в состоянии резкого падения мышечного тонуса.
Сновидения, увиденные в этот период, яркие и хорошо запоминаются.
Считается, что быстрый сон служит своеобразной психологической защитой, способствует переработке информации, ее обмену между сознанием и подсознанием.
После пятой стадии человек снова переходит в первую стадию сна.
Как бессонница и недосып влияют на организм
Сон чрезвычайно важен для сохранения здоровья - как морального, так и физического. Этот факт неоспорим и научно доказан.
Когда человек спит, гораздо быстрее происходит процесс заживления ран, укусов, ожогов и других повреждений. Здоровый сон помогает мозгу восстанавливать затрачиваемый на протяжении жизни запас нервных клеток.
Во сне наш мозг запускает диагностику всех систем организма и механизм самовосстановления. Нормализуется кровеносное давление, стабилизируется гормональный обмен веществ, выравниваются показатели сахара в крови.
Если организм не отдыхает:
- 1 сутки - головной мозг запускает химические процессы, приводящие к нарушению психики
- 2 суток - меняется гормональный фон и нарушаются нейронные связи
- 3 суток - клетки головного мозга начинают разрушаться, увеличивается нагрузка на внутренние органы, в частности на сердце
Кроме внешних последствий (серое лицо, синяки под глазами) недосыпание вызывает:
- общую вялость организма
- замедление реакции
- распыление внимания
- ослабление способности принимать решения
Если же недосыпать и мучиться бессонницей регулярно, увеличивается риск:
- развития хронических заболеваний
- диабета
- сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, гипертонии
- увеличения веса и ожирения
- нарушения иммунной системы
- ухудшения психического здоровья, депрессии и т. п.
10 шагов к здоровому сну и полноценному отдыху
Ученые уверены, что основные составляющие качественного сна:
- продолжительность - должна быть достаточной, чтобы организм успел отдохнуть и подготовиться к следующему дню
- непрерывность - периоды сна должны непрерывно переходить один в один
- глубина - сон должен быть достаточно глубоким, чтобы восстанавливать жизненные силы
Не следует забывать, что наше поведение в течение дня, особенно перед сном, влияет на его качество.
Для здорового сна и полноценного отдыха специалисты советуют:
- Сформировать привычку ложиться спать и просыпаться в одно и то же время (даже в выходные).
- Соблюдать режим дневного сна (если такие потребность и возможность есть). Его продолжительность не должна превышать 45 минут.
- Не злоупотреблять алкоголем и отказаться от курения (особенно перед сном).
- Избегать употребления кофеина за 6 часов до сна (он содержится, в частности, в кофе, чае, шоколаде, большинстве газированных напитков).
- Не употреблять тяжелую, острую, сладкую пищу за 4 часа до сна. Допустим легкий перекус.
- Избегать перед отдыхом физических нагрузок.
- Использовать удобные и приятные постельные принадлежности (белье, подушки, матрас и т. п.).
- Регулярно проветривать спальню и соблюдать комфортный температурный режим в помещении.
- Обеспечить тишину и уменьшить освещенность спальни во время сна.
- Всегда использовать кровать по назначению - исключительно для сна. В постели советуют не читать, не работать за компьютером, не сидеть в интернете с телефона, не смотреть телевизор.
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