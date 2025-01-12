10 книг, которые должен прочитать каждый лидер

Трансформационная книга для женщин (и не только), стремящихся стать сильнее и влиятельнее в обществе. Опытный тренер по лидерству Кеми Неквапил, делится собственными историями и практическими советами, как использовать свою внутреннюю силу для принятия решений, ориентируясь на собственные потребности, а не на мнение окружающих. Она учит, как жить без извинений, уверенно преодолевать трудности и развивать свой потенциал в реальной жизни.

Эта книга поможет найти и применить свою силу в любых ситуациях.

Обложка книги

Это сборник эссе под редакцией Дмитрия Кулебы. В книге 23 интеллектуала из разных уголков мира анализируют последствия российской агрессии и ее влияние на глобальную архитектуру безопасности, дипломатию и международные отношения. Они рассматривают, как война меняет мир и какое значение будет иметь украинская победа для будущего. Книга объединяет украинскую и мировую политическую мысль, побуждая к глубоким размышлениям и дискуссиям.

Обложка книги

Анита Эльберс в своей книге раскрывает секреты успеха крупнейших развлекательных компаний, таких как Warner Bros., Marvel и NFL, а также звезд, как Jay-Z, Lady Gaga и LeBron James. Она исследует стратегии лидеров в телевидении, кино, музыке, издательстве и спорте, показывая, почему блокбастеры и суперзвезды требуют огромных затрат и гонораров. Автор объясняет, как цифровые технологии меняют медиа-ландшафт и почему руководители индустрии продолжают инвестировать в поиски следующего большого хита.

Книга легка для восприятия, даже для тех, кто не интересуется этой сферой, а среди интересных исследований, читателей будут смешить забавные комментарии автора.

Обложка книги

Александра Фидкевич в своей книге делится своим опытом построения бизнеса, ориентируясь на творчество и инновационные идеи. Она раскрывает важные аспекты, как выстроить бизнес-модель, исследовать целевую аудиторию, работать с ключевыми ресурсами и формировать миссию и ценности. Автор также дает советы по стратегическому планированию, работе с социальными сетями, спонсорами и построению коммуникационной стратегии.

Книга полна юмора, вдохновения и искренности, рассказывая не только об успехах, но и о трудностях на пути к созданию процветающего бизнеса. Это идеальное чтение для тех, кто хочет начать собственное дело и найти смелость для первого шага.

Обложка книги

Дмитрий Кулеба в книге "Война за реальность" анализирует, как манипуляция и пропаганда влияют на современное информационное пространство, и дает советы, как защитить себя от фейков и дезинформации. Книга ориентирована на каждого, кто потребляет контент в интернете, и предлагает стратегии развития критического мышления и самообороны в эпоху массовой цифровизации. Автор на примерах из Украины и мира показывает, как борьба за реальность стала частью гибридной войны, а интернет - инструментом манипуляций. Кулеба выделяет пять правил, которые помогут справиться с информационными угрозами.

Это практическое пособие для защиты персональных данных и коммуникаций в условиях глобальной информационной войны.

Обложка книги

Тим Боно в своей книге рассматривает, как социальные сети формируют наше представление о счастье, подталкивая к сравнениям и разочарованиям. Как преподаватель по психологии, он изучил желания молодых людей и разработал популярный курс "Позитивная психология", который стал основой для этой книги. Автор делится результатами исследований, реальными историями участников и дает практические советы, как быть счастливыми в цифровом мире. Он предлагает стратегии для развития внутреннего счастья и улучшения качества жизни.

Это не просто теоретический труд, а полезное пособие для тех, кто хочет изменить свое отношение к жизни и обрести гармонию.

Обложка книги

Елена Любченко исследует причины, почему даже в идеальной жизни можно не чувствовать настоящего счастья. Она раскрывает важность внутреннего удовлетворения, баланса и правильного понимания счастья для гармоничной жизни. Автор делится примерами из психологической практики, анализирует реальные кейсы и предлагает практические советы, как справляться с ощущением пустоты и беспокойства.

Это книга для тех, кто ищет настоящий баланс и осознанность в своей жизни. Она помогает найти ответы на вопросы о том, как достичь настоящего счастья.

Обложка книги

Острая критика современных социальных сетей, в частности Facebook, и их влияния на мировую политику, бизнес и приватность. Автор, венчурный капиталист и один из первых инвесторов Facebook, раскрывает, как эти платформы манипулируют человеческим мнением, изменяя результаты выборов и даже влияя на систему здравоохранения.

Книга акцентирует внимание на угрозах, которые возникают из-за технических и бизнес-решений владельцев соцсетей, которые могут подорвать демократию. Макнами подробно объясняет, как технологии современности вредят невинным людям и странам, а также предлагает пути для преодоления этого кризиса.

Обложка книги

Мощная история о выживании, исцелении и силе человеческой воли.

Доктор Эгер, пережив Аушвиц, рассказывает о своих страданиях в концлагере, потере родителей и своей дальнейшей борьбе за восстановление после пережитых травм. Она также делится рассказами своих пациентов, которым помогла пройти через трудные моменты жизни. Большой акцент на влияние психотерапевта Виктора Франкла, чьи идеи стали основой для самоисцеления автора.

Эта книга - о том, как сделать выбор в самые сложные моменты: остаться жертвой или стать тем, кто уцелел.

Обложка книги

В каждой главе доктор Эгер делится своими личными переживаниями и историями своих пациентов, а также предоставляет практические инструменты для освобождения от ментальных ограничений. В конце каждой главы она предлагает упражнения, установки или вопросы, которые помогают пройти путь от внутренних трудностей к настоящей свободе и радости. Во время пандемии она добавила два раздела, где рассматривает, как поддерживать ментальное здоровье, адаптироваться к изоляции и научиться жить в одиночестве.

Кроме того, автор делится своими любимыми рецептами, добавляя человечности и тепла к своему посланию. Эта книга станет в помощь всем, кто стремится обрести спокойствие и радость, несмотря на трудности.

Обложка книги