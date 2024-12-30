Что читают мировые лидеры мнений? Любимые книги королевы Камилы, Опры, Обамы и Эммы Уотсон

Книги всегда были источником вдохновения, знаний и идей для мировых лидеров мнений. Что же читают Барак Обама, Эмма Уотсон, Опра Уинфри и другие известные личности? Какие книги влияют на идеи, формируют взгляды и мотивируют деятелей культуры, политики и бизнеса?

Соосновательница издательства #книголав Светлана Павелецкая рассказала РБК-Украина о книгах, которые формируют современную интеллектуальную элиту, назвав в частности издания, которые переведены на украинский.

Что читает Барак Обама

Во время своего президентства Барак Обама начал традицию делиться своими списками для чтения. Это был его способ поразмышлять над работами, которые резонировали с ним - и подняли авторов и художников со всего мира.

"Нікелеві хлопці" (Колсон Уайтхед)

Обложка "Нікелеві хлопці"

Это острый социально-психологический роман, написанный на основе реальных историй об исправительной школе, действовавшей во Флориде более ста лет. Это было "заведение для трудных подростков", которое закрыли после выявления фактов ужасных пыток над воспитанниками. Главные герои романа - жаждущий знаний и справедливости темнокожий юноша Элвуд Кертис и его циничный, но цепкий к жизни приятель из "Никеля", Тернер, - попали в исправительную школу несправедливо.

Но здесь они лишь пополнили ряды никому не нужных "никелевых ребят", каждый из которых имеет свою тяжелую историю. Это произведение поднимает вопросы расизма, сегрегации, коррупции, человеческой жестокости и насилия и считается одним из главных романов, написанных в США с начала XXI века.

"Американа" (Чимаманда Нгози Адичи)

Обложка "Американа"

Эта замечательная социальная сатира рассказывает историю двух влюбленных, чьи пути расходятся из-за политических и социальных обстоятельств.

Ифемелу и Обинзе, подростки из Нигерии, мечтают о вечной любви, но обстоятельства заставляют их искать новую жизнь на Западе. Ифемелу переезжает в США, где становится автором блога, поднимающего острые вопросы расы и идентичности, а Обинзе пытается выжить как нелегальный мигрант в Англии. Эта история о любви, разлуке и поиске себя исследует сложные вопросы расизма, культурной идентичности и африканской диаспоры, сплетая судьбы героев в мощный рассказ о надежде, боли и силе перемен.

Что читает Опра Уинфри

Медиамагнатка Опра Уинфри называет чтение своим путем к свободе и осознанности. Известная телеведущая, кроме того, что сама написала несколько книг, также основала свой книжный клуб "Oprah's Book Club", где рекомендует литературу и общается с авторами.

"Дар" (Эдит Ива Эгер)

Обложка "Дар"

В этой книге выдающийся психотерапевт, выжившая в Освенциме, Эдит Эгер делится личными историями и случаями из своей практики, предлагая упражнения и вопросы для преодоления внутренних барьеров. В конце каждого раздела - полезные инструменты, помогающие изменить свою жизнь. Во время пандемии автор добавила два раздела с советами, как сохранить ментальное здоровье в условиях изоляции. Кроме того, она делится рецептами своих любимых блюд, которые дарят уют и радость.

"Хуже всего та тюрьма, которую вы строите в своей голове. Но ключи к ней - в вашем кармане", - пишет Эгер.

"Эта книга меняет то, как ты смотришь на свою боль. Она показывает, что с каждой травмой приходит сила, если ты готов ее принять", - сказала Опра в одном из интервью.

Эмма Уотсон

Как и ее персонажка в серии фильмов о "Гарри Поттере" - Гермиона, Эмма Уотсон очень любит читать. Кроме этого актриса имеет степень бакалавра по английской литературе и основала свой книжный клуб "Our Shared Shelf", где поддерживает феминистическую литературу и авторов со всего мира.

"Сила" (Наоми Альдерман)

Обложка "Сила"

Увлекательная антиутопия, ставящая под сомнение традиционный гендерный баланс и исследующая, что произойдет, если женщины вдруг наберут сверхъестественную силу.

В романе девушки-подростки получают способность вызывать боль или даже убивать своим прикосновением, что радикально меняет структуру власти во всем мире. Мужчины внезапно оказываются в роли потерявших контроль, а общество сталкивается с новыми правилами игры. Альдерман мастерски изображает, как власть меняет людей и как простые человеческие взаимоотношения могут быть перевернуты до неузнаваемости. Роман, ставший бестселлером в Великобритании, ставит вопросы о силе, власти и гендерном неравенстве, провоцируя на размышления о возможных последствиях изменений в балансе сил.

"Эта книга заставила меня задуматься о том, что историю писали те, кто имел власть. Это также заставило меня задуматься о том, как распределение власти и гендерных ролей на протяжении истории часто кажется произвольным и как они, возможно, могли иметь совершенно другой финал", - делится впечатлениями Уотсон.

Выбор королевы Камиллы для ее книжного клуба "The Queen's Reading Room"

Королева-консорт Камилла - элегантная и преданная поклонница литературы, которая своей инициативой книжного клуба Королевской семьи вдохновляет людей на чтение и способствует развитию культурного обмена и образования.

"Дракула" (Брэм Стокер)

Обложка "Дракула"

Классика литературы ужасов, которая захватывает читателя с первых строк и не отпускает до самого конца. Роман переносит нас в северную Румынию, где молодой английский юрист Джонатан Харкер отправляется по контракту к таинственному графу Дракуле, обитающему в изолированном замке высоко в горах. Однако на каждом шагу его встречают предупреждения и страх, ведь местные жители верят, что граф - это не просто человек, а беспощадный вампир.

Книга написана в форме дневников, писем и газетных статей, что позволяет увидеть события с разных точек зрения - от самого Харкера до его невесты Мины, ее подруги Люси и других персонажей. Это позволяет создать атмосферу напряжения, интриги и непредсказуемости, когда каждая новая страница открывает новые ужасные тайны. Стокер мастерски сочетает готические мотивы с психологическим триллером, создавая портрет Дракулы как не только страшного монстра, но и харизматичного, магнетического существа, вызывающего одновременно отвращение и восхищение.

"Дракула" - это не просто история о вампире. Это рассказ о борьбе добра и зла, о любви, страхе, верности и предательстве. Его популярность не случайна: это произведение, которое стало основой для многочисленных экранизаций и адаптаций, и даже спустя более ста лет после публикации, оно продолжает восхищать и пугать новые поколения читателей.

"Половина жовтого сонця" (Чимаманда Нгози Адичи)

Обложка "Половина жовтого сонця"

Мощный и эмоционально насыщенный роман, погружающий читателя в бурные времена гражданской войны в Нигерии, когда страна боролась за независимость.

История охватывает не только важные политические события, но и глубокие человеческие переживания, которые вращаются вокруг тем любви, предательства, веры и выживания. Через пять разных персонажей - от революционно настроенного профессора до молодого сельского подростка, от британского эмигранта до двух близняшек, которые пытаются понять, что такое патриотизм и долг - автор проводит читателя через все трудности войны.

Все эти персонажи, несмотря на потери и страдания, не теряют надежды, что их борьба за справедливость и новое государство принесет победу. Сочный политический контекст переплетается с глубокими эмоциональными линиями, создавая произведение, которое глубоко касается сердца и заставляет задуматься о моральной ответственности, идентичности и силе человеческой души в условиях войны.

Эта книга не только дает читателю ужасный урок истории, но и привлекает его к чрезвычайному человеческому рассказу.