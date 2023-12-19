10 качественных смартфонов с ценой до 10 тысяч гривен

Если вы ищете надежный и функциональный мобильный телефон в Украине, при этом соблюдая ограниченный бюджет, то смартфоны до 10 000 грн являются оптимальным вариантом, обеспечивая отличное соотношение цены и функциональности. В этом рейтинге мы представляем смартфоны, обещающие превзойти ваши ожидания.
РБК-Украина (проект Styler) промониторило характеристики гаджетов и предложения от популярных украинских интернет-магазинов и составило рейтинг 10 лучших смартфонов по цене до 10 тысяч гривен.
Samsung Galaxy A24 - это смартфон, идеально сочетающий в себе функциональность, стильный дизайн и высокую производительность. 6,5-дюймовый дисплей Full HD+ с AMOLED-экраном обеспечивает яркую и насыщенную цветовую гамму.
Аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч позволяет использовать смартфон в течение двух дней без подзарядки. Камера 50 Мп не упустит ни одного важного момента. Минималистичная концепция дизайна делает аксессуар актуальным для всех пользователей.
Цена: 8 499 гривен
Выполнен в классическом стиле из пластикового корпуса и стеклянной задней матовой крышки. 6,5-дюймовый экран с разрешением 2400x1080 поддерживает частоту обновления 120 Гц и создан по технологии IPS.
Основное отличие смартфона - мощный процессор MediaTek Dimensity 7020 с восьмиядерным чипом для обеспечения высокого уровня производительности. Основная камера на 50 Мп с оптической стабилизацией и большой диафрагмой f/1.8 гарантирует четкие и качественные снимки, а передняя камера на 16 Мп обеспечивает высококачественные селфи.
Аккумулятор является еще одним весомым преимуществом - его емкость 6 000 мА/ч и поддержка быстрой зарядки до 30 Вт обеспечивают длительный срок автономности.
Цена: 8 499 гривен
Смартфон оснащен 6.74-дюймовым Full HD+ IPS дисплеем с разрешением 1600x720 пикселей. Благодаря частоте обновления 90 Гц, вы получите невероятные впечатления при просмотре видео или выполнении других задач.
Realme C53 работает на процессоре Unisoc Tiger T612, обеспечивающем плавную и быструю работу в любых приложениях благодаря 8 ядрам с максимальной частотой 1.8 ГГц.
Главной особенностью Realme C53 является его фотографическая система. Девайс оснащен двумя задними камерами на 50+2 MP и передней камерой с разрешением 8 MP.
Емкость аккумулятора составляет 5 000 мА/ч и позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня.
Realme C53 оснащен последней версией операционной системы Android 13, обеспечивающей лучшую производительность и безопасность.
Цена: 5 539 гривен
TECNO Spark 10 с 6.6-дюймовым HD+ дисплеем, с частотой обновления 90 Гц и четкой камерой 50 Мп идеально подходит для выполнения разных задач, от мощной игры до интернет-серфинга. Батарея емкостью 5 000 мА/ч позволит вам забыть о нехватке заряда.
Изящный современный дизайн выделяет TECNO среди других моделей: смартфоном приятно и комфортно пользоваться даже одной рукой.
Цена: 4 999 гривен
Устройство имеет 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти, которая, к сожалению, не может быть расширена. Телефон также имеет 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.
Емкость аккумулятора составляет 5 000 мА/ч, что подходит для смартфона такого размера и имеет среднюю скорость зарядки в 18 Вт.
Смартфон оснащен фронтальной камерой на 8 МП и тройной камерой на задней панели. В камере на этой панели имеется 48 MP широкоугольный объектив, макрообъектив и датчик глубины, каждый с разрешением 2 MP.
Смартфон Xiaomi Poco M3 Pro 5G оснащен процессором Mediatek Dimensity 700, 8-ядерным процессором с тактовой частотой 2,2 ГГц и графическим процессором Mali-G57.
Цена: 6 967 гривен
Один из самых красивых смартфонов в подборке - конечно, если вы любите дизайн под iPhone. В остальном аппарат выполняет обязательную программу для смартфона в 2023 году - стандартная производительность, большой экран, достойная автономность, неплохая камера, но только с одним базовым фокусным расстоянием.
Непревзойденный в своем классе большой аккумулятор на 5 000 мА/ч побеждает конкурентов. Благодаря обновленной технологии быстрой зарядки 45 Вт, батарея стала еще долговечнее. Также с высокой частотой обновления 120 Гц вы сможете наслаждаться ощущением плавности прикосновений и просмотра.
Изюминкой Infinix NOTE 30 можно назвать стереодинамики - для смартфона этого класса элемент нечастый и очень приятный.
Цена: 9 498 гривен
Смартфон Honor X8a - будущее мобильных девайсов. Толщина впечатляющих 7,48 мм придает корпусу компактность и элегантность. Камера с основным модулем 100 Мп стала дерзким решением в мире цифрового фото.
С FullView-экраном 6.7 дюйма, занимающим 93,6 процента площади, вы насладитесь визуалом превосходного качества. Технология Honor SuperCharge 22,5 Вт поможет переосмыслить концепцию быстрой зарядки. Операционная система Magic UI дает доступ к большим иконкам, быстрым виджетам, функциям передачи файлов HONOR Share.
Цена: 6 999 гривен
Xiaomi Redmi Note 12S поражает значительными улучшениями по сравнению с предыдущими моделями. Начиная с корпуса и дизайна, устройство получило матовый пластиковый корпус, что придает ему современный вид и тактильность, отличаясь отличным эргономичным дизайном.
Экран размером 6,67 дюйма с технологией AMOLED и разрешением 1080x2400 пикселей гарантирует четкое и насыщенное отображение. Благодаря поддержке HDR, яркости на уровне 700 нит и пиковой яркости 1 000 нит, он обеспечивает впечатляющий визуальный опыт.
Процессор Qualcomm Snapdragon 685 4G гарантирует высокий уровень производительности, используя 6-нм техпроцесс и графический ускоритель Adreno 610.
Передняя камера гарантирует роскошные снимки и видео высокого качества.
Аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч с быстрой зарядкой 33 Вт гарантирует длительное время работы и быстрое обновление энергии. Защита по стандарту IP53 и наличие NFC и FM радио делают Xiaomi Redmi Note 12S настоящей звездой среди бюджетных смартфонов.
Цена: 6 999 гривен
Смартфон среднего уровня, получивший защиту от влаги, пыли и ударов в соответствии со стандартами IP69K, IP68, MIL-STD-810G. Его корпус производится из пластика и металла. Он отлично подойдет как повседневное устройство для тех пользователей, которые предпочитают экстремальный отдых или работают в сложных условиях.
Oukitel WP15 оснащается 6,52-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 1600х720 пикселей, прикрытым закаленным стеклом Gorning Gorilla Glass 5. Комфортную скорость работы обеспечивает 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 700, дополненный графическим.
Аккумулятор имеет емкость 15 600 мА/ч.
Дополнительно смартфон имеет поддержку сетей 5G. Основная камера состоит из трех сенсоров на 48, 2 и 0,3 МП. Фронтальная оснащена 8 МП. Oukitel WP15 имеет встроенный NFC, а также поддержку быстрой зарядки.
Цена: 9 771 гривен
Плавные контуры корпуса смартфона обеспечивают ощущение комфорта, когда вы берете его в руку. 6,64-дюймовый дисплей сохраняет четкость изображения даже при ярком солнечном свете, а функция Audio Booster увеличивает громкость до 200 процентов, что позволяет наслаждаться звуком в любое время и в любом месте.
В гаджете доступна функция ускорения памяти и не нужно закрывать фоновые программы вручную.
В дополнение к быстрой зарядке FlashCharge - аккумулятор емкостью 5 000 мА/ч, что обеспечивает большую свободу благодаря увеличенному времени автономной работы.
Технология NFC работает быстро и эффективно и позволяет производить бесконтактную оплату, обеспечивая удобство использования в различных ситуациях.
Цена: 7 999 гривен
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