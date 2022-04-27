Ми сильні, тому що поряд з нами тисячі волонтерів, - Залужний

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головнокомандувача ЗСУ .

"Ми сильні, тому що поряд з нами і за нами тисячі волонтерів - людей, які стали кровоносною системою війська. Вони допомогли нам втримати державу у 2014-му. Вони разом з нами тримають небо над Україною і зараз, у часи найважчих за роки незалежності випробувань", - написав Валерій Залужний.

Він відзначив, що одним із волонтерських обʼєднань, що активно допомагає Збройним Силам України, є благодійний Фонд "Мир і Ко".

"Заснований після Революції Гідності добровольцем АТО Мирославом Гаєм та його побратимами, фонд розгорнув активну діяльність з логістики, пошуку та передачі усього необхідного для фронту. Завдяки волонтерам фонду Олексію Михайленку, Олені Якубовській, Олександру та Тетяні Кулаковим, Анастасії Скідан, Надії Мальцевій, Ларисі Мар'яновій, Ользі Кирилюк, родині Дубінець, Миколі Шикулі, Полу Дональду, Ангеліні Литвин, Кирилові Нечмоні, всіх і не перерахувати, на передову доставлено сотні тон гуманітарних вантажів, реалізовано десятки проєктів інформаційної протидії, тисячі нестандартних технологічних рішень для наближення нашої Перемоги", - наголосив Залужний.

За його словами, фонд організував постачання амуніції та обчислювальної техніки, рішень для забезпечення зв'язку, отримання та обробки інформації, активно працює в гуманітарному напрямку (засоби захисту життя та здоров'я).