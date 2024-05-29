5 причин, почему играть в Hamster Kombat - опасно и кринжово

В социальных сетях Украины стремительно набирает популярность игра Hamster Kombat, где пользователи зарабатывают монеты за клики и выполнение задач. Однако за этим трендом скрываются опасные аспекты, которые должны знать украинцы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, в чем опасность популярной игры Hamster Kombat и почему в нее не нужно играть.

Российский след

Популярный украинский онлайн-журнал об ИТ-бизнесе AIN.UA решили проверить через сервис WHOIS о доменном имени сайта.

Сервис показал, что Hamster Kombat зарегистрирован в RU-CENTER Group - одном из крупнейших регистраторов доменных имен и хостинг-провайдеров. В другой регистрации отмечено, что регистрант или администратор находится в Москве, российской столице.

Мошенничество

Hamster Kombat - это новая игра, и никто не гарантирует того, что она в долгосрочной перспективе не станет объектом охоты хакеров. Кроме того, о разработчиках тоже информации нет. Поэтому существует большой риск, что проект может быть не просто заброшен, но существенно изменен, а это в свою очередь приведет к потере вложенных средств и времени.

В общем, децентрализованная природа криптовалют делает их уязвимыми к мошенничеству. И совершенно не исключено, что Hamster Kombat - это очередная российская мошенническая схема, призванная обмануть пользователей и завладеть их средствами.

Зависимость

Механизм вознаграждения

В игре используется система вознаграждений, которая дает игрокам чувство достижения и прогресса. Игроки зарабатывают монеты и бонусы с помощью постоянного взаимодействия, что может доставлять большое удовольствие и стимулировать повторную игру.

Социальное взаимодействие

Реферальная программа побуждает игроков приглашать друзей, создавая социальную среду, в которой пользователи ощущают общность и конкуренцию. Этот социальный аспект может повысить привлечение и затруднить выход игроков из игры.

Частые обновления и события

Hamster Kombat часто представляет новые задачи, улучшения и события, делая игру динамичной и интересной. Это может заставить игроков чувствовать себя вынужденными регулярно возвращаться, чтобы не упустить новые возможности и награды.

Экономические стимулы

Обещание заработать токены, которые могут быть конвертированы в настоящую ценность, добавляет еще один уровень привлекательности. Игроки могут тратить значительное время на игру, надеясь на финансовую выгоду, стирая границу между игрой и работой.

Этические соображения

Эта российская игра использует образ хомяков для развлечения и заработка. И это, считают психологи, может привести к тому, что люди (особенно подростки с недостаточно сформированной психикой) могут начать издеваться над реальными животными.

Кроме того, многие люди во всем мире считают неэтичным использовать образ животных для развлечения и заработка.

Негативное влияние на здоровье

Для достижения успеха в Hamster Kombat нужно не только много усилий, но и куча времени. Вам придется регулярно ухаживать за своим хомяком, тренировать его, сражаться с другими игроками и инвестировать Notcoin.

Это все в перспективе может привести не только к проблемам с физическим здоровьем, но и психическим. Потому что из-за постоянного времяпрепровождения с виртуальным хомяком, вы рискуете начать пренебрегать своими домашними обязанностями, общением с друзьями и семьей, а затем вообще можете перестать ухаживать за собой, превратившись в пугало.

Поэтому не позволяйте желанию легкой наживы превратить свою жизнь в нечто.