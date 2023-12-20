10 функций, которые Android может позаимствовать у iPhone

Face ID

Face ID - это технология распознавания лица, созданная компанией Apple для своих устройств. Чтобы разблокировать iPhone, достаточно просто посмотреть на его экран.

Датчики Face ID используют инфракрасные лучи для высокоточного сканирования лица, что снижает вероятность ошибочного распознавания. Собранные данные хранятся в безопасном чипе внутри iPhone и никогда не покидают устройство.

Хотя многие устройства на платформе Android также предоставляют функции разблокировки лицом, их возможности далеки от Face ID. Эти гаджеты лишены инфракрасных фронтальных камер, что делает Face Unlock неэффективным в темноте и менее надежным в распознавании лиц.

Кроме того, блокировку на устройстве Android можно обмануть, например, с помощью четкой фотографии, тогда как Face ID сохраняет высокий уровень безопасности. Даже при наличии очков и маски iPhone продолжает надежно распознавать своего владельца.

Face ID (фото: Unsplash)

Встряхивание для отмены

Печатать на устройстве под управлением iOS или Android безусловно не так удобно, как на компьютере. Это не только из-за отсутствия полноразмерной клавиатуры, которую можно использовать вслепую всеми десятью пальцами. Также ощущается недостаток знакомой комбинации клавиш Ctrl+Z, которая позволяет отменить действие при ошибке во время ввода или случайного удаления важного фрагмента текста.

На iPhone, однако, существует аналогичная функция, известная как "Встряхивание для отмены". Если вы ввели ошибку, просто встряхните телефон, и он отменит последнее действие. Это действительно удобно.

В отличие от этого, на устройстве Android подобной функции нет. Хотя отмена действий доступна в большинстве текстовых редакторов, она отсутствует в мессенджерах и подобных приложениях, где она была бы особенно полезна.

Перетаскивание объектов

На устройствах iPhone и iPad есть возможность перетаскивать разные объекты в приложениях, подобно тому, как вы это делаете на компьютере с помощью мыши. Вы просто удерживаете палец на изображении, фрагменте текста или вложении, перемещаете его к нижней части экрана на iPhone или в режиме Split View на iPad и легко вставляете в другое приложение. Это действительно удобно.

К сожалению, подобной функции нет на Android, даже на планшетах.

Универсальные коммуникационные программы

iMessage и FaceTime на iPhone определенно выделяются на фоне других мессенджеров и видеозвонков. Они не только обладают удобным интерфейсом и разнообразными функциями, но отличаются универсальностью. Пользователи Apple могут легко общаться друг с другом, независимо от того, используют ли они Mac, iPad или iPhone.

В отличие от этого, на Android нет такого универсального средства связи. Хотя стандартные "Сообщения" и Google Meet неплохие, они не могут сравниться с функциональностью и удобством использования аналогов от Apple.

Кроме того, не каждый смартфон с Android имеет эти приложения по умолчанию. В результате многие производители создают свои собственные приложения для обмена сообщениями и звонками.

Прежде чем связаться с кем-то на Android, приходится выяснять, использует ли собеседник Telegram, WhatsApp или Viber, устанавливать соответствующее приложение, проходить регистрацию. Если бы Google имела универсальное приложение для связи на всех устройствах Android, это сделало бы жизнь гораздо проще.

FaceTime и iMessage (фото: Getty Images)

Выгрузка неиспользуемых приложений

iPhone обладает удобной функцией, способной сэкономить пространство в памяти смартфона. Она называется "Выгружать неиспользуемые приложения".

Активируя ее в настройках хранилища, вы позволяете iOS автоматически освобождать место, которое занимает редко используемые программы. При этом ни значок, ни данные, ни документы программы не удаляются и вам просто нужно нажать на него, чтобы она восстановилась.

Эта удобная функция, к сожалению, отсутствует на Android. В случае нехватки места вам придется полностью удалять программы вместе со всеми настройками. При последующей переустановке приложения придется восстанавливать все настройки памяти, что также является неудобным процессом.

Быстрое переключение между устройствами

Функция "Универсальный буфер обмена" на iPhone позволяет копировать текст и изображения, передавая их между iPhone и ближайшим Mac без необходимости использования проводов или дополнительного программного обеспечения. Благодаря опции Handoff, вы можете начать работу над заметкой, документом или письмом на iPhone и продолжить ее на Mac.

В отличие от этого смартфоны на Android менее интегрированы с устройствами под управлением Windows, несмотря на усилия Microsoft по устранению этой ситуации. Хотя существуют разные программы, позволяющие звонить с компьютера, копировать текст и передавать фотографии, они работают далеко не так идеально, как Apple.

Официальная программа-компаньон от Windows для Android, к сожалению, является не слишком стабильным решением, часто теряет соединение с компьютером и тратит заряд батареи.

AirPlay и AirDrop

AirPlay - это беспроводная технология от Apple, предназначенная для передачи аудио, видео, фотографий и других данных между устройствами iOS, такими как iPhone, iPad, iPod Touch и компьютерами Mac. Она также совместима с другими устройствами, такими как телевизоры или аудиосистемы, поддерживающие эту функцию.

AirDrop, в свою очередь, является инструментом для мгновенной беспроводной передачи файлов и документов между устройствами Apple через Wi-Fi.

В отличие от этого, Android не имеет такого же продвинутого инструмента для обмена данными между устройствами. Хотя есть функция Nearby Share, которая позиционируется как альтернатива AirDrop, и некоторые приложения в Google Play, способные передавать аудио- и видеоконтент беспроводной сетью с Android-устройств, ни одно из них пока не может сравниться со встроенной функцией AirPlay на устройствах iOS.

AirDrop и другие функции на панели iPhone (фото: Unsplash)

Разделенные уведомления и настройки

Если вы проведете пальцем вниз по центральной или левой верхней части экрана iPhone, вы откроете "Центр уведомлений". Выбравшись из правой верхней части, вы перейдете в "Пункт управления", где легко изменить настройки системы, звука, яркости, включить режим фокусировки и многое другое. Это удобно и логично.

В Android сообщения и настройки не разделены. При открывании "шторки", если вам нужно изменить какие-то параметры, которые не отображаются сразу, придется провести пальцем еще раз. Это, кажется, может показаться пустяком, но в конце концов занимает время.

Универсальные обновления

В мире сейчас чуть менее полутора миллиардов пользователей iPhone. Когда наступает время обновлений для этих смартфонов, практически все эти люди, по меньшей мере те, кто подключен к интернету, получают обновления и патчи безопасности практически одновременно.

Кроме того, iPhone поддерживается в течение длительного времени. Система продолжает получать обновления как минимум в течение пяти лет после выпуска устройства, на котором она была установлена.

С обновлениями Android дела обстоят не так радужно. В большинстве случаев производители выпускают одно, два или три больших обновления, после чего прекращают поддержку своих устройств. Если требуется новая версия системы, это может означать необходимость приобретения нового телефона.

Обновления iOS приходят всем одновременно (фото: Unsplash)

Камера Continuity

Функция "Камера Continuity" позволяет сканировать документы и создавать фотографии, которые мгновенно появляются на компьютере Mac. Если вам нужно вставить, например, текст из бумаги, лежащий перед вами, вы можете просто выбрать опцию "Импортировать с iPhone или iPad" в редакторе Mac, нажать "Сделать фото", и на вашем смартфоне автоматически откроется программа "Камера".

На Android отсутствует схожая функция. Хотя приложения, такие как DroidCam или Camo, позволяют транслировать видео со смартфона на ПК, они не так удобны, как "Камера Continuity". Кроме того, они требуют дополнительного времени на установку и настройку, иногда предлагая приобрести версию Pro для разблокирования передачи изображения в высоком качестве.