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10 фильмов на вечер для просмотра с мужем

Лучшие фильмы для просмотра с мужем вечером (кадр из картины "Вечное сияние чистого разума")
Автор: Василина Копытко

Смотреть кино с любимым человеком - это прекрасный способ провести время вечером. Однако выбор подходящего фильма может стать настоящим испытанием.

РБК-Украина (проект Styler) собрало список из 10 красивых картин, которые обязательно порадуют вас и вашего мужа, создавая идеальную атмосферу для романтического вечера.

Ноттинг Хилл 

Этот замечательный романтический фильм с Хью Грантом и Джулией Робертс подарит вам море положительных эмоций и романтики.

Загадочная история Бенджамина Баттона 

Захватывающая история о необычной жизни, которая точно вас заинтригует.

Вечное сияние чистого разума

Гениальный фильм о любви, памяти и том, как важно ценить каждый момент.

Ла-Ла Ленд

Волшебный мюзикл, который погружает в атмосферу старого Голливуда и волнующей любви.

 

Письма к Джульетте

Этот фильм о поиске любви и приключений оставит самые теплые воспоминания.

Законопослушный гражданин

Драма с романтическими моментами, которая поразит вас своей глубиной и интригой.

Великий Гэтсби 

Великолепная экранизация романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, которая погрузит вас в мир роскоши и страсти.

 

Реальная любовь

Легкий и чарующий фильм о любви в разных ее проявлениях, который не оставит вас равнодушными.

 

10 причин моей ненависти

Романтическая комедия, которая отлично подойдет для вечера вдвоем под одеялом.

Прогулка в облаках

Фильм поражает своей искренностью и эмоциональной глубиной. Он приводит в восторг от прекрасной химии между главными героями и неожиданных поворотов сюжета.

(все фото: kinorium.com)

Выбирайте фильм по настроению и наслаждайтесь вечером вместе с любимым человеком.

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