10 фильмов и аудиокниг о невероятных женщинах, достойных вашего внимания

Женский манифест "Ти є велика сила"

Это авторская песня и видео, исполнителями которой стали певицы Саша Кольцова, Марина Круть, ROXOLANA и Елена Карась, также написавшая и музыку. Проект отмечает важность вклада женщин во все сферы нашей жизни, в частности в культуру.

Почни спочатку

В канун 43-го дня рождения Майя Варгас мечтает о повышении. Ум, инициативность, ответственность и харизма - у девушки есть все, кроме высшего образования. И именно это мешает ей получить должность выше, чем менеджера в супермаркете. Без идеального резюме, но с верой в собственные силы Варгас собирается доказать всем - никогда не поздно делать что-то сначала.

В чем хотим быть похожими на героиню

Мая закрывает глаза на сложные обстоятельства и ясно знает, чего она стоит. Ведь какой смысл ставить ценник на собственных мечтах?

Капітан Марвел

Во вселенной Капитана Америки, Железного Человека и других сверхлюдей Кэрол Денверс стала крутой героиней задолго до появления "Мстителей". В ленте-ориджине Капітан Марвел должен положить конец межгалактической войне космических народов, но главный фокус - в прошлом девушки. С помощью еще молодого Ника Фьюри Кэрол должен вернуть свои воспоминания и наконец понять, кто она на самом деле.

В чем хотим быть похожими на героиню

Кэрол Денверс могущественнее почти всех героев Земли, однако лидером ее делают отнюдь не суперсилы. Капітан Марвел выдержала много лет издевательств, обмана, контроля, но не потеряла морального компаса и желания помогать другим.

Джой

Дженнифер Лоуренс всегда сияет в фильмах о женщинах, которые не сдаются под влиянием чужих предубеждений. Джой Мангано будут критиковать и предадут самые родные люди. Но помешает ли это стать изобретательницей и успешной бизнесвумен? Фильм основан на реальных событиях, поэтому позволим себе маленький спойлер - не помешает.

В чем хотим быть похожими на героиню

Все люди в окружении Джой говорили, как она ни на что не способна. Но креативную и целеустремленную девушку подобные слова никогда не отвлекали.

Диявол носить Prada

Энди только что окончила колледж и сразу попадает на работу мечты - в престижный журнал Runway. Девушка еще не понимает, как ей повезло. Но скоро поймет - ее ждет дьявольски требовательная редактор Миранда Пристли.

В чем хотим быть похожими на героиню

Сможет ли каждый человек не ослепить разум яркой карьерой, остаться верным себе и сделать правильный выбор? Не уверены, поэтому мечтаем так же "играть в длинную", как Энди Сакс.

Круелла

Как девочка Эстелла Миллер стала той же Круэллой де Вилль? Мы не знали, что нам нужна была эта история, пока не посмотрели! Это остроумный, напряженный и стильный триумф обширной студии. А Эмма Стоун в роли Круэллы отрывается все два с лишним часа фильма.

В чем хотим быть похожими на героиню

Мы часто скрываем интересные черты и стыдимся себя. Но Эстелла не тратит на это время - она понимает свою уникальность, и это делает ее звездой.

Марія - королева Шотландії

Да, быть 18-летней королевой в XVI веке непросто. Измены, восстания и заговоры внутри каждого двора ставят под угрозу твой престол - и изменяют ход истории. А смелые и чувствительные актерские работы Серши Ронан и Марго Робби придают дополнительный нерв и сердце исторической драме.

В чем хотим быть похожими на героиню

Марии Стюарт очень одиноко, но ее несокрушимость и дерзость в жестоком монархическом мире поддерживает королеву до последнего.

Вісім подруг Оушена

Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Гелена Бонэм Картер и другие актрисы первой величины напомнят, почему мы так любили серию фильмов о приключенческих ограблениях в нулевых.

В чем хотим быть похожими на героинь

Они умны, ярки, харизматичны. Они лучшие в своем деле - таким подсознательно завидуешь и хочешь походить. И ничего страшного, что эта профессия не всегда законна.

Як виходити заміж стільки разів, скільки захочете

Главная хулиганка украинской литературы делает то, за что ее обожают - смеется над собой, над жизнью и делится опытом. А еще объясняет - каждая девушка заслуживает счастливых отношений, если она их хочет.

В чем хотим быть похожими на героиню

Кто не хочет иметь иронию и харизму человека, который написал песню "Нет, меня не парит, что ты меня не любишь"?

Сила дівчат: маленькі історії великих вчинків

Это сборник пятидесяти жизнеописаний выдающихся украинок: от Леси Украинки и Лины Костенко до Ирины Гавришевой и Веджи Кашка. Некоторые героини известны, а о ком вы узнаете впервые. Вы послушаете 50 интересных историй о жизни и поступках женщин, которые должны быть примерами для всех - девушек, парней, женщин и мужчин.

В чем хотим быть похожими на героинь

Каждая из легендарных личностей - живой человек. Не из недосягаемого мира и с реальными проблемами. И каждая из героинь следовала зову сердца вопреки нормам, взглядам или убеждениям.