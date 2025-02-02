10 фактов о ромах, которые вам всегда очень хотелось узнать

Ромы - народ, который захватывает своей таинственностью и необычными традициями. Их сопровождают многочисленные мифы: от изгнания из Индии до невероятных способностей в колдовстве.

О происхождении ромов

Ромы не являются единым народом, а составляют группу народностей индоарийского происхождения. Эти народы делятся на две основные ветви - западную и восточную, каждая из которых имеет свои особенности. Западная группа поселилась в Европе, а восточная - в Азии и на Кавказе. Важно понимать, что термин "ромы" обычно относится именно к европейской ветви.

Действительно ли ромы - потомки индусов?

Некоторые исследователи считают, что ромы имеют общие корни с кочевыми племенами Индии, которые занимаются пением, танцами и цирковым искусством. Однако эти племена являются индусами, а не ромами, хотя они разделяют несколько культурных черт.

Важно отметить, что хотя индусы и ромы имеют общую историю, их культура развивалась отдельно. Интересно, что и сегодня некоторые ромские общины продолжают сохранять традиции, связанные с музыкой и танцами.

Многообразие ромских подгрупп

Ромы Европы состоят из различных подгрупп, каждая из которых имеет свой диалект ромского языка. Например, балканский ром отличается от карпатского, а карпатский, в свою очередь, от валлийского. Поэтому даже ромы из разных частей Европы не всегда могут понимать друг друга. Это языковое разнообразие является результатом их долгого пребывания в разных регионах и влияния местных языков.

Ромская община во Франции (фото: Википедия)

Ромы как нация

На Международном конгрессе ромов 1971 года в Великобритании было официально провозглашено ромов единой нетерриториальной нацией. На этом мероприятии присутствовали представители ромских сообществ из девяти европейских стран.

Именно тогда был принят гимн "Джелем джелем", а также разработан флаг, символизирующий круг - чакру. Определение термина "цыгане" было заменено на "ромы", что означает "человек".

Ведение оседлого образа жизни

С 1956 года, в связи с указом, запрещавшим кочевой образ жизни на территории СССР, большинство ромов стали вести оседлый образ жизни. Однако есть исключения, и даже сегодня некоторые представители ромов сохраняют традицию путешествий. Их духовным центром можно считать молдавский город Сороки, который является своеобразной "столицей" ромов. Этот город стал важным местом для сохранения ромской культуры и традиций.

Традиционные ремесла ромов

Существует стереотип, что ромы не хотят работать, а предпочитают песни, танцы и гадания. Однако на самом деле многие ромы занимаются ремеслами, в частности кузнечным делом. Согласно традиции, румынские ромы изготавливали котлы, поэтому их называют "келдерары". Кузнечное дело до сих пор остается одним из основных занятий в ромских общинах.

Семья келдераров начала 20 века (фото: Википедия)

Патриархальность ромского общества

Ромы имеют достаточно патриархальную структуру, хотя некоторые из этих обычаев меняются со временем. Например, хотя когда-то мужчины и женщины не сидели вместе за столом, сегодня это не является обязательным правилом.

Термин "барон" в ромском обществе означает "великий ром", но его роль больше похожа на функцию министра иностранных дел, чем на лидера. Все внутренние проблемы решаются на собрании старейшин, где каждый имеет право высказать свое мнение.

Браки между различными этническими группами

Существует ошибочное представление, что ромам запрещено жениться на представителях других народов. В реальности, хотя традиция брака с другими этническими группами не приветствуется, она не является запрещенной. Часто такие браки могут быть источником культурных конфликтов, поэтому многие ромские семьи стараются избегать их. Однако, если человек придерживается ромских традиций и культуры, его могут принять в общину.

Понятие "романипе" и значение культуры

Для ромов важно не только происхождение, но и приверженность к традициям и культуре - это то, что называется "романипе". Это понятие объединяет все черты ромской культуры, включая язык, традиции и поведение. По словам ромов, даже усыновленный ребенок, который сохраняет эти традиции, может быть признан ромом. Однако, если человек оставляет эти традиции, он больше не считается частью общины.

Ромские дети (фото: Википедия)

Отсутствие тяжких преступлений среди ромов

Хотя ромы часто ассоциируются с криминалом, на самом деле среди них очень мало тяжких преступлений. Одна из причин этого - строгие наказания за нарушение правил сообщества.

Самое суровое наказание - изгнание из ромского общества, сопровождающееся "осквернением". Вернуться в общину после такого изгнания очень сложно, и поэтому среди ромов крайне редко случаются тяжкие преступления.