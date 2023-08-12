10 фактов о легендарной столичной Троещине, которые точно вас удивят

Как возникла современная Троещина

Первое упоминание о Троещине датируется 1026 годом, когда там был расположен загородный княжеский дворец "Рай" или "Радосин", также церковь святого Юрия. В 1670 году Троещина уже упоминается как село под названием Троетчина. Имя топонима связывают с Троицким (Никольским) монастырем, которому принадлежали окрестные земли.

Эту местность еще называют Выгуровщина-Троещина. Дело в том, что земли постоянно являлись объектом споров между Троицким монастырем и жителями соседнего села Выгуровщина. Название Выгуровщина произошло от имени киевского чиновника Станислава Выгуры, которому польский король Сигизмунд подарил земли в 1607 году.

Большинство территории жилого массива стали частью Киева 5 марта 1982 года, а полностью Троещина вошла в пределы столицы - в 1988-м. Активно застраивать жилищный массив начали в 80-х.

Сейчас этот район не перестает развиваться: он постоянно строится и расширяется. Площадь Троещины сейчас составляет более 30 квадратных километров, а численность населения - более 280 000.

Самые интересные факты

Когда-то на Троещине плели лозу

В 19 веке самым главным местным промыслом было переплетение лозы, поскольку она обильно росла на побережье Днепра. Из нее изготовляли корзины, детские люльки и мебель. Эти товары пользовались огромным спросом на правобережных киевских рынках. За этими товарами ездили через Броварское шоссе и Цепной мост.

При Союзе район даже хотели снести...

Во времена Советского Союза район считался неперспективным и в последние годы почти не развивался. Ему удалось не попасть под снос: сначала в бюджете города не было денег, а потом распался Союз.

Откуда взялся стереотип о "гопниках"

Самый популярный стереотип о Троещине в 90-х, что в этом районе живут одни "гопники" и преступники. Причина - изоляция района, ее местонахождение на краю города и отсутствие метро.

Троещина прославилась на весь мир

Знаменитый немецкий художник Юрген Теллер в 2007 году посетил Киев в сопровождении нескольких фэшн-моделей. Он снимал их на фоне видов Гидропарка и Троещины. Затем эту работу представили на 52-й Венецианской Биеннале.

Еще 40 лет назад микрорайон был крошечным

В 80-е годы население Выгуровщины составляло 3 600 человек. Село не было газифицировано, жители жаловались на постоянные перебои со светом. На всю Троещину было всего 11 телефонов.

Вид на Троещину в 60-е годы (фото: facebook.com/kiev.klab)

Первые "небоскребы" появились именно здесь

Троещину возводили быстрыми темпами, поскольку в 70-80-х очереди на квартиры были огромными. Начали строить 22-этажные дома, которые в то время были самыми высокими в городе.

Метро на Троещину планируют строить еще с 80-х

Также в 80-х на весь район была построена только одна школа. К тому же, были большие проблемы с транспортом. К тому времени там уже жило большое количество людей, и было необходимо метро. На Троещину должны были проложить отдельную ветку Киевского метрополитена, однако этого так и не произошло.

Строительство Троещины, 1980-е (фото: facebook.com/kiev.klab)

Троещина теперь больше Житомира

Сейчас население Троещины более 280 000. Это чуть больше, чем население Житомира (более 250 тысяч) и примерно как Чернигова (около 285 тысяч).

Троещина, 1998 год (фото: facebook.com/kiev.klab)

Микрорайон стал убежищем для "чернобыльцев"

После Чернобыльской катастрофы в этом новом районе расселили 18 тысяч пострадавших.

Первый "цветной" район столицы

Для построения многоэтажек Троещины использовались уникальные цвета. Среди архитекторов район назывался "цветным" из-за того, что там появились красные, желтые, голубые, коричневые дома.