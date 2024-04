10 очень крутых игр 2024 года, которые запустятся даже на слабых компьютерах

Arkham City

Arkham City - это видеоигра, разработанная студией Rocksteady Studios и выпущенная Warner Bros. Interactive Entertainment. Она является продолжением игры "Batman: Arkham Asylum" и частью серии игр о Бэтмене. Игра была выпущена в 2011 году для различных игровых платформ, включая PlayStation 3, Xbox 360, и персональные компьютеры.

Arkham City предлагает открытый мир, в котором игроки могут свободно перемещаться по городу Готэм и выполнять различные миссии, взаимодействуя с известными персонажами комиксов DC, такими как Джокер, Харли Квинн, и другие. Игра получила высокие оценки от критиков за свой геймплей, атмосферу и сюжет.

Arkham City (фото: ExtremeTech)

Bejeweled 3

Bejeweled 3 - это популярная головоломка в жанре "три в ряд", разработанная и выпущенная студией PopCap Games. Это третья часть серии игр Bejeweled. Игра была выпущена в 2010 году для различных платформ, включая персональные компьютеры, консоли и мобильные устройства.

Bejeweled 3 предлагает игрокам разнообразные режимы игры, включая классический режим "Классика", режим "Загадка", "Экшн" и другие. Главная цель игры - собирать комбинации из трех или более одинаковых камней, чтобы они исчезали с игрового поля, принося игроку очки.

Bejeweled 3 отличается яркой графикой, увлекательным геймплеем и атмосферной музыкальной поддержкой.

Bejeweled 3 (фото: ExtremeTech)

Creeper World 4

Creeper World 4 - это стратегическая игра в реальном времени, разработанная и выпущенная студией Knuckle Cracker. Это четвертая часть серии Creeper World. Игра была выпущена в 2020 году для персональных компьютеров.

Creeper World 4 предлагает игрокам уникальный геймплей, в котором они должны защищать свою базу от враждебного вещества под названием "крипер". Игрокам предстоит строить различные оборонительные сооружения, управлять ресурсами и исследовать новые технологии, чтобы победить крипера и завоевать территорию.

Игра получила положительные отзывы от критиков и игроков за свой оригинальный геймплей и увлекательную атмосферу.

Creeper World 4 (фото: ExtremeTech)

Disco Elysium

Disco Elysium - это ролевая игра, разработанная студией ZA/UM и выпущенная в 2019 году. Игра предлагает уникальный и нестандартный подход к жанру, фокусируясь на глубоком повествовании, характерном стиле и ролевых механиках.

В Disco Elysium игроки воплощаются в роли детектива, который пытается раскрыть сложное преступление в фантастическом мире. Особенностью игры является высокий уровень взаимодействия с окружающим миром, а также глубокая проработка персонажей и их внутренних конфликтов.

Disco Elysium получила многочисленные награды и высокие оценки от критиков за свою оригинальность, качественное письмо и уникальный игровой опыт.

Disco Elysium (фото: ExtremeTech)

Hades

Hades - это "рогалик" с видом сверху, разработанный студией Supergiant Games. Игра была выпущена в раннем доступе в 2018 году, а затем официально вышла в 2020 году для различных платформ, включая персональные компьютеры и консоли.

В Hades игроки управляют Загребущим, сыном ада, который пытается сбежать из подземного царства своего отца. Игра сочетает в себе элементы быстрых боев с элементами "рогалика", а также предлагает насыщенный сюжет и качественное визуальное исполнение. Hades была высоко оценена критиками и получила множество наград, включая награды "Игра года".

Hades (фото: ExtremeTech)

Minecraft

Minecraft - это песочница с открытым миром, разработанная и выпущенная компанией Mojang Studios. Игра была выпущена в 2011 году и стала феноменом в мире видеоигр благодаря своей свободе творчества и бесконечным возможностям.

В Minecraft игроки могут исследовать разнообразные миры, добывать ресурсы, строить различные сооружения и взаимодействовать с другими игроками. Игра позволяет создавать почти все, что можно вообразить, от простых домов до сложных механизмов и даже целых городов.

Minecraft стала одной из самых популярных и влиятельных видеоигр в мире, имея огромное сообщество игроков и оказывая значительное влияние на культуру игр в целом.

Minecraft (фото: ExtremeTech)

Mutant Year Zero: Road to Eden

Mutant Year Zero: Road to Eden - это тактическая пошаговая ролевая игра с элементами стелса, разработанная студией The Bearded Ladies Consulting и изданная Funcom. Она была выпущена в 2018 году для различных игровых платформ.

Игра основана на настольной ролевой игре под названием "Mutant". Mutant Year Zero: Road to Eden предлагает игрокам команду мутантов в постапокалиптическом мире, где им предстоит исследовать опасные зоны, сражаться с врагами и решать разнообразные головоломки.

Особенностью игры является возможность комбинировать тактические бои с элементами скрытности и использовать способности своих персонажей для победы. Mutant Year Zero: Road to Eden получила положительные отзывы от критиков за свой уникальный геймплей, стильный арт-дизайн и захватывающую атмосферу.

Mutant Year Zero: Road to Eden (фото: ExtremeTech)

Old School Runescape

Old School RuneScape (OSRS) - это многопользовательская онлайн-ролевая игра, разработанная и выпущенная компанией Jagex. Она является версией классической игры RuneScape, представляющей собой мир фэнтези, наполненный квестами, монстрами, навыками и другими игровыми элементами.

Отличительной особенностью Old School RuneScape является то, что она основана на версии игры RuneScape, которая существовала в 2007 году, и предлагает игрокам более старомодный и олдскульный игровой опыт.

Игроки могут исследовать огромный открытый мир, выполнять квесты, тренировать навыки, сражаться с монстрами и взаимодействовать с другими игроками. Old School RuneScape остается популярной игрой, привлекая как ветеранов, так и новых игроков своим уникальным стилем и глубоким игровым контентом.

Old School Runescape (фото: ExtremeTech)

Resident Evil 4 (2005)

Resident Evil 4 - это культовая видеоигра в жанре survival horror, разработанная и выпущенная Capcom в 2005 году. Игра была изначально выпущена для игровой консоли Nintendo GameCube, а затем портирована на множество других платформ, включая PlayStation 2, PC, Wii, и многие другие.

В Resident Evil 4 игроки управляют Леоном Кеннеди, персонажем из предыдущих игр серии, который отправляется на спасение президентской дочери, похищенной таинственной сектой в Европе.

Игра отличается от предыдущих частей серии новым подходом к геймплею, включая акцент на стрельбе от третьего лица, улучшенную графику и более динамичный игровой процесс.

Resident Evil 4 получила множество наград и признаний от критиков за свою инновационность, атмосферу и захватывающий сюжет. Она также оказала значительное влияние на жанр survival horror и игровую индустрию в целом.

Resident Evil 4 (2005) (фото: ExtremeTech)

Terraria

Terraria - это 2D песочница и приключенческая игра, разработанная и выпущенная Re-Logic. Игра была выпущена в 2011 году и доступна на различных платформах, включая персональные компьютеры, консоли и мобильные устройства.

В Terraria игроки исследуют случайно сгенерированные миры, добывают ресурсы, строят сооружения и сражаются с различными врагами. Игра предлагает огромную свободу творчества и множество возможностей для самовыражения.

Она также включает в себя разнообразный игровой контент, включая боссов, оружие, магию, крафтинг и многое другое. Terraria получила высокие отзывы от критиков и оказала значительное влияние на жанр песочницы и индустрию видеоигр в целом.

Terraria (фото: ExtremeTech)