10 дешевых продуктов с наибольшим содержанием железа

Для того чтобы в нашем организме было достаточно железа, не обязательно тратить пол зарплаты, ведь есть дешевые продукты с высоким содержанием железа.

А о самих этих недорогих продуктах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Как ощущается дефицит железа

Сначала мы расскажем вам, как именно проявляется дефицит железа и когда его нужно восполнять. Наиболее ощутимые и распространенные симптомы таковы:

чрезмерное выпадение волос

бледность кожи

длительное чувство усталости и слабости без видимых причин

головная и мышечная боль

ломкость ногтей.

В каких продуктах содержится много железа (фото: Freepik)

В каких недорогих продуктах содержится высокое содержание железа

Печень, сердце, почки

В 100 г говяжьей печени содержится 6,9 мг железа (38% от суточной нормы). В 100 г говяжьих почек содержится 6 мг железа (33% от суточной нормы). В 100 г говяжьего сердца содержится 4,8 мг железа (26% от суточной нормы).

Орехи

Орехи богаты своим минеральным и витаминным составом, а также высоким содержанием железа.

Филе мяса и рыбы

Филе курицы, индейки и тунец (в том числе консервированный) обладают достаточно высоким содержанием железа и помогают организму его усвоить.

Свекла

В сыром или вареном виде содержится около 1 мг железа на 100 г, но обратите внимание еще и на зелень свеклы, поскольку в ней содержится почти 3 мг железа на чашку. Свекла также содержит другие важные витамины и минералы, такие как кальций, калий, магний и С.

В каких продуктах содержится много железа (фото: Freepik)

Хурма

Хурма богата содержанием железа, поэтому ее необходимо есть при анемии для восстановления нормального содержания гемоглобина в крови.

Шпинат

Шпинат имеет много полезных микроэлементов и витаминов при относительно низкой калорийности - всего 23 ккал на 100 г. Но больше всего нас интересует железо.

В 100 г сырого шпината содержится 2,7 мг железа, что составляет 15% от дневной нормы для взрослого человека.

Гречка

Гречка несет много пользы нашему телу: кроме того, что она является источником растительного белка, клетчатки, фосфора, магния, кальция и калия, гречка содержит также 1,34 мг железа на каждые 100 г.

Чернослив

В черносливе содержится целых 14 мг на 100 г, что делает их очень полезными для предотвращения дефицита железа. К тому же их так просто включить в свой рацион как здоровый перекус.

Шелковица

Черная шелковица содержит больше железа. Съедая хотя бы стакан шелковицы в день, можно стабилизировать уровень гемоглобина.

Фасоль

Всего полстакана белой фасоли обеспечат организм 4 мг железа. Также она содержит много полезных белков и клетчатки. Она поможет снизить уровень холестерина и сахара в крови.

