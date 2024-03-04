10 мартовских музыкальных новинок, которые подарят весеннее настроение

KALUSH feat. KRUTЬ - "Десятка"

Это реальная история из личной жизни Марины Круть, о настоящей дружбе и месте, к которому она испытывает невероятно большую любовь - кафе "Десятка" в Ивано-Франковске, хорошо известное любителям поездок в Карпаты.

"Я желаю каждой девушке иметь такого друга, который в любой ситуации поможет преодолеть разные жизненные трудности. Дружба всегда побеждает", - комментирует артистка.



Voloshyn - "Пазли"

В треке экс-супруг Ани Тринчер рассказывает историю своего знакомого, который был в отношениях с девушкой, которую невероятно любил, но узнал, что она работает стриптизершей.

Tember Blanche & Макс Птичник - "В одній кімнаті"

Саша Ганапольская и Макс вложили в эту композицию естественное чувство страха остаться наедине с собой.

Тоня Матвиенко - "Ти - це я"

Новую работу певица посвятила в память о маме. Как отмечает Тоня, смысл песни в том, что для родителей мы всегда остаемся маленькими. Они наделили нас силой жизни, а со временем мы и сами должны стать поддержкой для тех, кто от нас зависит.

SUVOROVA - "Стріляй"

Певица перепела легендарный хит группы Океан Эльзы, придав ему новые смыслы.

"Сегодня каждая украинская женщина качается на волнах переживаний за мужа, сына, брата, отчаянно хватаясь за их жизнь даже на расстоянии", - говорит артистка.

Тина Кароль - "З тобою"

В новой песне поп-дива акцентирует внимание на настроении весенней любви.

VERONIKA и PTASHKIN - "Нетверезий"

Участница и победитель европейского сезона "Голос страны" в совместной работе откровенно рассказывают о своих отношениях, зародившихся на проекте.

Никита Киселев - "Джульєтта"

В работе артист примерил на себя образ режиссера и познакомил зрителя с той же Джульеттой, которая за маской общества скрывает настоящую природную красоту.

DREVO - "Відповідай"

Финалист Нацотбора на Евровидение 2024 спел о депрессии, самокопании и возможности найти ресурсы для улучшения самочувствия.

BORYSOFSKY - "Часу немає"

В своем творчестве артист продолжает поднимать важные социальные темы. Его новая песня - о том, как важно не сравнивать себя с другими и слышать свой внутренний голос.