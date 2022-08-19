1 вересня у школах Львова: стало відомо, як почнеться навчальний рік

Школи Львова готуються з 1 вересня розпочати офлайн-навчання за умови дотримань заходів безпеки в учбових закладах. Тим не менш школам рекомендують поєднувати очне й дистанційне навчання.
Як саме буде організовуватися освітній процес - читайте нижче в матеріалі Styler.
"Ми прийняли рішення з 1 вересня відновити навчання в наших школах. Це буде нормальне навчання, про яке ми давно вже забули через коронавірус і війну. Дуже непросто, коли діти вчаться через ZOOM", - сказав у Facebook-ефірі мер Львова Андрій Садовий.
Таке рішення приймає адміністрація школи. Але остаточне рішення щодо вибору форми навчання - за батьками.
Важливо: у навчальному закладі може перебувати така кількість дітей і вчителів, щоб у разі необхідності вони могли уміститися в укриття. І по можливості продовжити навчання в безпечному місці.
В укриттях має бути все необхідне: наявність санвузла, місця для сидіння, два виходи, ліки, запас води і їжі, навчальні посібники і т. д.
Згідно з останньою перевіркою, у Львові - один з найвищих в Україні показник шкіл з укриттями - 84%. Для решти 16% розробляється варіант пошуку укриття поруч.
У школах з'являться електронні журнали для вчителів. За допомогою інновації можна буде не тільки вести оцінки або облік відвідування школи, а й прикріплювати домашнє завдання, спілкуватися у форматі відеочату тощо.
Крім того для старшокласників додадуться практичні уроки зі стрільби та надання медичної допомоги.
Раніше глава МОН Сергій Шкарлет пояснив, як будуть навчатися школярі з 1 вересня.
Нагадаємо, що в Дніпрі і Харкові нещодавно заявили про те, що навчання в школах буде дистанційним.