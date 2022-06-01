1 червня: яке свято сьогодні, що не можна робити в цей день

Що раніше робили в цей день

За старих часів було заведено пекти пироги, великий коровай, вареники. Такі страви вживали всією сім'єю, відносили працівникам в поле, віддавали в якості гостинця Матері-Землі, дарували нужденним, біднякам, пригощали гостей, дітей, сусідів, родичів, кришили птахам. Такі обрядові дії повинні привести благополуччя в будинок і робочу діяльність.

Використовували цей день народні цілителі, щоб вилікувати самих себе від хвороб і негативу, який вони отримали або притягнули до себе, працюючи з хворими і просять у них допомоги.

Бажано якомога більше часу проводити на свіжому повітрі, таким чином зустрічаючи літо. Гарний настрій і вдалі ситуації будуть супроводжувати всі три наступні місяці.

Головні прикмети цієї дати

Дощ - весь місяць сухим буде.

Дощова погода - до хорошого врожаю жита.

Туман - буде багато грибів.

Холодна погода-40 наступних днів будуть прохолодними.

Ворони сидять на деревах або дахах дзьобами в одну сторону — до вітру.

Вранці немає роси - до дощу.

Ранкова роса довго тримається - можлива гроза.

Туман розтанув ще до сходу сонця - до опадів.

Квіти стали пахнути сильніше звичайного - перед дощем.

Раки виповзають на берег — до негоди.

Домашні тварини на землі валяються - до сильного вітру і злив.

Що заборонено сьогодні робити

Не можна сумувати, перебувати в зневірі, страждати, згадувати погане.

Не можна давати в борг хлібобулочні вироби - до бідності. Якщо попросили хліб, потрібно віддати безоплатно.

Не можна спати до обіду або лежати довго після пробудження. Чим раніше ви встанете сьогодні і чим раніше почнете діяльність, тим більше успіхів буде цього літа.

Не можна лаяти погоду, якою б вона не була, інакше поб'є урожай градом, дощ або спека будуть починатися несподівано, заважаючи вашим справам і планам.

Не можна шкодити рослинам - ламати гілки, рвати листя, витоптувати траву.

Сон, який привидівся в цю ніч, не вважається віщим, проте може містити корисну інформацію. Він може розповідати про події, які відбудуться через вісім днів, і до яких потрібно підготуватися.