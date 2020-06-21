З 1 липня в Україні піднімуть штрафи за п'яне водіння: як будуть карати

З 1 липня зміняться штрафи за водіння в нетверезому стані та інші порушення
В Україні з 1 липня набере чинності закон про посилення відповідальності за їзду в нетверезому вигляді. У законі № 7279-д передбачені нові підвищені штрафи для водіїв, які сіли за кермо під впливом алкоголю.
На цей момент штраф за водіння в нетверезому вигляді становить в Україні 10 200 гривень. З 1 липня ця сума істотно зросте і водіям доведеться викласти за порушення закону суму від 17 до 34 тисяч гривень. Про це пише видання Auto.bigmir.net.
Повторне порушення закону буде каратися штрафом у розмірі 51 тисяча гривень. Окрім грошового штрафу, у водія відберуть права на водіння транспортного засобу строком на три роки.
Якщо водіння в нетверезому вигляді спровокує ДТП з тілесними ушкодженнями, то відповідальність для водія настане не адміністративна, а кримінальна.
Допустимою нормою алкоголю в крові вважається не більше 0,2 проміле.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українських водіїв попередили про штрафи за маскування номерів від камер автофіксацій.
А також розповідали про те, що в Україні введуть нові штрафи та почнуть карати за завдані біль і страждання.
Автор: Анна Шиканова