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С 1 марта в Киеве подорожают Е-ученические. Родителей призывают ускорить оформление

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Киев, Среда 22 февраля 2023 16:34
С 1 марта в Киеве подорожают Е-ученические. Родителей призывают ускорить оформление Фото: в Киеве советуют ускорить оформление электронных ученических до подорожания (kyivcity.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве стоимость изготовления карты электронного ученического билета с 1 марта будет повышена до 100 гривен, и родителей учеников призывают оформить заказ документа до конца февраля.

Об этом передали на сайте КП "Главный информационно-вычислительный центр".

Причиной подорожания карты Е-ученического называют повышения стоимости материалов, из которого изготавливают документ.

Электронные ученические дают право на бесплатный проезд в общественном пассажирском транспорте столицы.

Кроме того, это первый шаг для создания дополнительных цифровых сервисов для школьников, которые можно использовать как пропуск в учебное заведение, отмечают в пресс-службе Киевского городского совета.

"Все, кто заказал билеты до конца февраля, получат их по старой цене, поэтому родителям рекомендуют ускорить оформление электронных ученических", - говорится в сообщении.

Как заказать электронный ученический билет

  • Для начала следует зарегистрироваться в системе scard.kyivcity.gov.ua;
  • найти данные о своем ребенке и присоединить его карту к своей учетной записи;
  • добавить/заменить фото ребенка;
  • сформировать заказ электронного носителя ученического билета и получить счет на оплату;
  • оплатить заказ (онлайн или через банковское учреждение).

Приблизительный срок изготовления Е-билета с момента заказа до печати составляет 1 месяц.

Ранее сообщалось, что в метро Киева сделали заявление о повышении тарифов на проезд.

А также мы рассказывали, как будут работать школы в Украине 23-24 февраля.

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