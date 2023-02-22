С 1 марта в Киеве подорожают Е-ученические. Родителей призывают ускорить оформление

В Киеве стоимость изготовления карты электронного ученического билета с 1 марта будет повышена до 100 гривен, и родителей учеников призывают оформить заказ документа до конца февраля.

Об этом передали на сайте КП "Главный информационно-вычислительный центр".

Причиной подорожания карты Е-ученического называют повышения стоимости материалов, из которого изготавливают документ.

Электронные ученические дают право на бесплатный проезд в общественном пассажирском транспорте столицы.

Кроме того, это первый шаг для создания дополнительных цифровых сервисов для школьников, которые можно использовать как пропуск в учебное заведение, отмечают в пресс-службе Киевского городского совета.

"Все, кто заказал билеты до конца февраля, получат их по старой цене, поэтому родителям рекомендуют ускорить оформление электронных ученических", - говорится в сообщении.

Как заказать электронный ученический билет

Для начала следует зарегистрироваться в системе scard.kyivcity.gov.ua;

найти данные о своем ребенке и присоединить его карту к своей учетной записи;

добавить/заменить фото ребенка;

сформировать заказ электронного носителя ученического билета и получить счет на оплату;

оплатить заказ (онлайн или через банковское учреждение).

Приблизительный срок изготовления Е-билета с момента заказа до печати составляет 1 месяц.