З 1 березня у Києві подорожчають Е-учнівські. Батьків закликають прискорити оформлення

У Києві вартість виготовлення картки електронного учнівського квитка з 1 березня буде підвищена до 100 гривень, і батьків учнів закликають оформити замовлення документа до кінця лютого.

Про це повідомили на сайті КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр".

Причиною подорожчання картки Е-учнівського називають підвищення вартості матеріалів, з якого виготовляють документ.

Електронні учнівські дають право на безплатний проїзд у громадському пасажирському транспорті столиці.

Крім того, це перший крок для створення додаткових цифрових сервісів для школярів, які можна використовувати як перепустку до навчального закладу, зазначають у прес-службі Київської міської ради.

"Усі, хто замовив квитки до кінця лютого, отримають їх за старою ціною, тому батькам рекомендують прискорити оформлення електронних учнівських", - йдеться у повідомленні.

Як замовити електронний учнівський квиток

Для початку слід зареєструватися в системі scard.kyivcity.gov.ua;

знайти дані про свою дитину та приєднати її картку до свого облікового запису;

додати/замінити фото дитини;

сформувати замовлення електронного носія учнівського квитка та отримати рахунок на оплату;

сплатити замовлення (онлайн або через банківську установу).

Приблизний термін виготовлення Е-квитка з моменту замовлення до друку складає 1 місяць.