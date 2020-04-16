У МОН повинні займатися підвищенням якості освіти, кредитні кошти не їхня прерогатива, - експерт

Те, що в Міносвіти вважають отримання кредитів від міжнародних фінансових організацій й роздачу грантів одним з пріоритетів свого відомства, свідчить про нерозуміння чиновниками, які вийшли з грантового середовища, своїх основних завдань. Про це заявив у коментарях журналістам кандидат наук державного управління, економічний експерт Юрій Гаврилечко, коментуючи слова заступника міністра освіти і науки Єгора Стадного, про те, що в останні місяці у відомстві працюють над отриманням пільгового кредиту від Світового банку, вважаючи це життєво важливим.

"Сама назва Міністерства говорить про те, що там повинні займатися підвищенням якості науки та освіти, а не "переробляти" або "освоювати" грантові та кредитні кошти. Про кредити повинні турбуватися у Мінфіні й Мінекономіки", - вважає експерт.

Однак, зазначає він, ми весь час чуємо заяви керівництва Міносвіти, про гроші, і набагато рідше про те, над чим вони працюють, які розробляють програми, що буде робитися для підвищення якості освіти, як узгоджуються шкільні програми з тим, що студенти будуть вивчати у вищій школі. І це не дивно: ми маємо справу з командою колишнього прем'єра Олексія Гончарука, яка перейшла в новий уряд — це повністю вихідці з грантового середовища і вони міркують на теми, які їм ближче всього - гранти та кредити.

"Результат такого підходу продемонстрували телеуроки, де вчителі спокійно поміщають білих ведмедів на Південний полюс, Івана Грозного відправляють на війну з "ліванським орденом", а Австралію у них омиває Атлантичний океан", - підкреслив Гаврилечко.

Експерт застеріг від комерціалізації науки, яке може спричинити використання кредитних коштів. “Гранти і кредити – абсолютно різні речі. Гранти – це безоплатна допомога надається ученим. А кредитні гроші, які міністерство збирається "перетравлювати", потрібно віддавати" коштом бюджету. До того ж, отримані кредити (а МОН - не бізнес-організація, а центральний орган виконавчої влади) – це можливе підґрунтя для зростання вартості навчання на комерційних відділеннях державних вузів", - вважає він.

Як повідомляло РБК-Україна, у прийнятих парламентом змінах в закон про бюджет на 2020 рік, крім захищених статей видатків, таких як заробітні плати і стипендії, збережені 1 млрд гривень субвенції на Нову українську школу і майже 300 млн гривень для Національного фонду досліджень.

Також повністю збережено конкурсне фінансування наукових проектів у закладах вищої освіти. Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний зазначає, що Міністерство прагне швидше завершити формальні процедури й протягом 2020 року підписати документи для отримання кредитних коштів від Світового банку.

Національний фонд досліджень був створений Кабінетом міністрів 4 липня 2018 року. Кошти Фонду формуються коштом державного бюджету, добровільних внесків, зокрема, й іноземних донорів, а також інших не заборонених законодавством грантових коштів.

Єгор Стадний до приходу в міністерство у 2019 році працював директором аналітичного центру CEDOS, створеного екс-міністром освіти та екс-ректором Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом та його заступником, депутатом від "Голосу" Інна Совсун на грантові гроші.